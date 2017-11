Zbavit se předsudků je těžké, ale stojí to za to

Ještě stále máme v sobě určitou neoprávněnou povýšenost, která nám brání přijmout myšlenku, že i ve Vietnamu mohou být věci, které svou kvalitou převyšují to, co máme doma. Kdo chce trávit svou dovolenou v Asii, měl by zvážit, zda The Anam není právě tím správným místem, kam se vydat.

Možná je poslední sezóna, kdy se dá do Anamu dostat za skvělých podmínek. Jeho věhlas stoupá velmi rychle a ty nejlepší kanceláře v Austrálii, USA a Evropě se jej rozhodli zařadit do svých katalogů luxusní dovolené. Je to tak trochu zázrak po necelém roce existence, ale všichni cítí, že vzniklo něco, co bude určovat trend kvality široko daleko.

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv autora

Parádní kousek



Kolik drzosti, odvahy a vizionářství v sobě musí člověk mít, když se v komunistické zemi rozhodne postavit luxusní 5* koloniální hotel přímo na pláži, navíc v bývalém vojenském prostoru? Nikdy jsem se na to pánů Pham Van Hiena a Le Anh Hunga nezeptal, ale dovedu si představit, že byl od všeho pořádný díl. Podařil se jim ale nakonec parádní kousek – resort The Anam.

Útočiště klidu a pohody

Když chcete dát hostům pocit klidu a pohody u moře, potřebujete k tomu většinou hodně prostoru pro tropickou zahradu, zajímavou a promyšlenou architekturu a výbornou lokalitu. Teplý tropický vánek, dlouhé kmeny palem a oceán na dosah ruky. Pláž Long Beach ve vietnamském letovisku Nha Trang takovou lokalitou určitě je. Majitelé si zajistili dostatečně velký pozemek a architekti jej využili opravdu promyšleně a vkusně.

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv autora

Do letoviska Nha Trang se dostanete po silnici, vlakem nebo letadlem. Ze Saigonu let trvá necelou hodinu a z Hanoje kolem hodiny a půl. Pobřeží je lemováno horami a díky tomu je i na zátoku Cam Ranh zajímavý pohled.

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv autora

Cesta zpět do koloniální doby

Žádný stres a žádné negativní myšlenky. Návrat do starých dobrých koloniálních dob, kdy servis byl ještě servisem a úslužnost byla ještě úslužností. The Anam dokazuje, že to jde. Majitelé a architekti si ale byli vědomi toho, že nelze vytvářet pouhou repliku minulosti a že je nutné najít harmonii mezi nádechem koloniální doby a provozováním moderního 5* resortu. Podařilo se jim nenápadně oba, na první pohled tak odlišné světy propojit a vytvořit tak harmonii, která hosty nadchne.

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv autora

Koncept „Sweet Dreams a la carte“

Základním konceptem služeb je vstřícnost. Vstřícnost vůči přáním hostů. V gastronomii a v ostatních službách. Ale i v použitých materiálech a detailech. Například ložní prádlo bylo dovezeno z Irska, polštáře jsou plněné husím peřím a lůžka jsou vybavena matracemi ze Spojených států. Jak tvrdí majitelé: „Součástí skvělé dovolené je i blažený spánek.“

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv autora

Česká stopa

Bylo to skoro před dvaceti lety, když u mne v kanceláři požádal o schůzku pan Hien se svou krásnou ženou. Elegantní mladý obchodník mi s velkým respektem a vážností navrhl spolupráci. Souhlasil jsem a vůbec jsem netušil, že za pár let budu já tím, kdo si velmi váží toho, že může s panem Hienem spolupracovat. Pan Hien těch dvacet let ze své české základny expandoval nejen do východní Evropy, ale především do Vietnamu a okolních zemí. Dnes patří k velmi silným podnikatelům v turistickém oboru. Ale jak říká, jednou nohou je stále v Čechách a čeští klienti se v Anamu budou cítit jako doma.

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv autora

Je libo vila, nebo vila?

Vily „rozházené“ v tropické zahradě nabízejí několik možností ubytování. Ale i když si vyberete nejlevnější variantu, budete určitě spokojeni. Jediné dilema, které budete řešit, je: „Kam se mám vydat? K bazénu, nebo na pláž?“ Obojí máte jen pár kroků od své vily.

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv autora

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv autora

Některé vily mají i malý soukromý bazén, který je skvělý pro odpolední odpočinek se sklenkou v ruce. Elegance a šarm minulé klasické éry. Kdo chce mít naprosté soukromí a intimitu, určitě by si měl rezervovat právě tento typ vily.

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv CK Marco Polo

Pokud cestujete s dětmi, rezervujte si vilu v bezprostřední blízkosti bazénu. Ze své terasy budete mít skvělý přehled o tom, co vaši potomci provádějí, a nebudete mít pocit, že jste jen jejich pedagogickým dozorem na cestách.

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv autora

Kdo chce ze své terasy pozorovat moře a mít to na pláž doslova jen krůček, měl by volit vilu Ocean Front. Od pláže vás bude oddělovat jen úzký pruh palmového háje s udržovaným trávníkem. Ti nejnáročnější si mohou vybrat i plážovou vilu s malým bazénem. Otevřený pohled na pláž a moře ale trochu ruší vaše soukromí.

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv autora

Sázka na skvělou kuchyni

V The Anamu věří, že gastronomie je mnohem víc než pouze dobré jídlo. Je to příležitost, jak se zastavit a zapomenout na vše ostatní, jak se potkat se svými blízkými a užít si společný čas. Vietnamská tradice společného stravování celé rodiny se v resortu propojuje s šarmem nejlepších tradic Francie a Itálie. V nabídce najdete nejen klasické menu hlavních jídel, ale i stále populárnější formu „cicchetti“, větší množství malých porcí, které vám umožní zažít velmi pestrou paletu chutí a vůní.

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv autora

Vietnam, The Anam

FOTO: archiv autora

Nejsme pro jeden trh

„Nejsme pro jeden dominantní trh,“ potvrdil mi pan Hien a pokračoval: „Naše kvalita je tak vysoká, že uspokojí i ty nejnáročnější klienty z celého světa. Rádi bychom byli místem, kde se potkávají lidé z mnoha zemí, kde nehraje dominantní roli vkus a styl žádné turistické mocnosti. Nechceme se přizpůsobovat vkusu návštěvníků, chceme být hrdi na náš styl a být dokonalými hostiteli.“