Problémy s vízem ?



Dlouho se nedařilo vyřešit problémy se získáním víza do Mosambiku. Musela se vystavovat v Berlíně. Dnes je ale vše mnohem jednodušší. Víza se dají získat na hranici po příletu nebo příjezdu.

Tajemství ukryté nedaleko hranic

Pouhých 25 km od hranice s Jihoafrickou republikou a necelých 100 km na jih od hlavního města Maputa vybíhá do Indického oceánu malý poloostrov, spíše výběžek do moře. Jeho pobřeží lemuje několik kilometrů dlouhá písčitá pláž. Celý výběžek a velká část okolního pobřeží jsou pokryty zvláštní směsicí písečných dun a divoké buše. Krajina nedotčená po celé věky. Tak nějak viděl pobřeží Mosambiku Vasco da Gama, když k jeho pobřeží připlul v roce 1498 jako první Evropan. Na severní části výběžku vyrostlo nedávno 21 vil a hotelové zázemí pro hosty, kteří chtějí objevit tajemství nedotčeného, panenského pobřeží Indického oceánu, White Pearl Resort. Nečekané zjevení v opuštěné krajině.

Panenskou pláž máte prakticky jenom pro sebe.

FOTO: archiv autora

Zbytek světa neexistuje

Nejste sice na opuštěném ostrově a nejbližší civilizace je několik desítek kilometrů od vás, ale přesto máte pár minut po příjezdu pocit, že zbytek světa přestal existovat. V první chvíli vám ten pocit až trochu sevře žaludek a potřebujete se zhluboka nadechnout. Za to může ta nekonečná dálka Indického oceánu, která se před vámi otevírá. Vlny, které narážejí na pláž, a úplně odlišný zvuk, který vás obklopuje. Sedíte v křesle na své terase nebo na písku na pobřeží a chvíli si s tím vším nevíte rady. Úplně tu chybějí zvuky civilizovaného světa. Dominantní je hluk oceánu. Pak vydechnete a uvědomíte si, že právě proto jste sem přijeli – abyste si odpočinuli, totálně vypnuli a užili si toho, že svět je tam někde za písečnou dunou, za pobřežními skalisky, prostě někde tam v dálce – a protentokrát vám dá alespoň na chvíli pokoj.

Když vás začne honit mlsná.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Když vás začne honit mlsná

Možná to znáte také, jakmile vypnete a začnete odpočívat, začnou se probouzet chuťové buňky a musíme se začít rozhlížet po něčem k snědku. Ne, nemáme hlad, o hladu to není. Máme chuť! Když jsme sami, je to jednoduché, prostě se sebereme a na něco si zajdeme. Když jsme s někým, začneme se ošívat. Je nám to trochu trapné, ale nakonec stejně podlehneme. Přichází nevinné: „Nezajdeme na kafe (čaj, džus, panáka, něco k pití….)?“ A je to! Ať se to stane ráno, v poledne, nebo večer, ve White Pearl s tím počítají a na gastronomii se hodně soustředí. Resort patří Jihoafričanům a Jihoafričané si na dobré jídlo a na dobré pití velmi potrpí. Navíc umějí vařit stylově a velkoryse pro všechny typy hostů. Jídlo a pití je nedílnou součástí radosti ze života.

I společné prostory nabízejí místa k odpočinku.

FOTO: white pearl

Na své si přijdou i potápěči

Kolem nedalekých korálových útesů se nerojí žádné hordy potápěčů ani v okolí nekotví desítky lodí. Potápění v této oblasti je klidné, uvolněné a téměř privátní. Každý si tedy může v klidu užívat své vlastní tempo a nemusí se nikomu přizpůsobovat. Jste ponořeni u korálového útesu v Indickém oceánu a podle toho také vypadá podmořský život. Útesové ryby, želvy, ale i některé druhy žraloků. Hlavní sezóna pro potápění je od října do února, ale dobré podmínky jsou i v březnu a často až do poloviny dubna.

Na konci srpna a v září se čas od času objeví v okolí ostrova i velryby.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Od prosince do února připlouvají želvy, aby kladly vajíčka do teplého písku. V té době jsou zakázány projížďky na koních po pláži.

FOTO: archiv CK Marco Polo

S velrybami na dotek

V červenci připlouvají k pobřeží Jižní Afriky velryby. Tady rodí svá mláďata. Můžete je pozorovat podél celého pobřeží od Kapského Města až po střední Mosambik. Majestátní keporkakové připlouvají i do vod u White Pearl. Pozorovat je z lodě z bezprostřední blízkosti je veliký zážitek. Je fakt, že pro nás, Středoevropany, je v červenci a v srpnu na pobřeží Mosambiku zima a nevlídno. Je lepší počkat do poloviny září, kdy už je teplo, všechno kvete a velryby začínají rodit mladé. Poslední velryby odplouvají na přelomu září a října. Někdy zůstávají až do začátku listopadu, ale nedá se na to spoléhat. Potápěčské centrum ve White Pearl má speciální povolení a může denně odvézt až osm hostů do mořského přírodního parku k pozorování delfínů. Strážci mořského parku pečlivě monitorují pohyb všech lodí a aktivity návštěvníků. Je to důsledek zvyšující se zodpovědnosti mosambických institucí ve vztahu k přírodě. Poučeni zkušenostmi sousední Jihoafrické republiky začínají své přírodní bohatství chránit. Vůbec to není ideální stav, ale je to hodně velký krok od lhostejnosti z doby nedávno minulé.

Což takhle dát si vanu s výhledem na moře?

FOTO: white pearl

S výhledem na moře si architekti pohrály v každé vile.

FOTO: white pearl

Střecha nad hlavou

White Pearl je typickým příkladem glampingu nebo safari stylu. Všechny vily jsou začleněny do okolního terénu s velikým respektem k lokalitě a přírodě. Kouzlo tkví samozřejmě především v dokonale vybraném místě. Mírný svah nad panenskou pláží umožnil architektům najít pro každou vilu prostor, který zajistí dokonalé soukromí a výhled na moře. Šest vil má přímý vstup na pláž. Každá vila má terasu s malým bazénkem (některé jsou vyhřívané pro období července a srpna) a i interiér je vytvořený s jediným cílem, podpořit pocit odpočinku, pohody a africké pohostinnosti. Rafinovaně uspořádané umístění koupelen umožňuje výhled na moře přímo z vany a u většiny vil je výhled na moře přímo z postele. Wi-fi, satelitní televize se vstupem pro ipod, to je ústupek moderní době. Původně byla koncepce bez těchto vymožeností, ale nakonec se raději udělal ústupek, aby šok z odloučenosti nebyl tak velký.

Divokou večerní zábavu ve White Pearl nečekejte. Romantiku ano.

FOTO: white pearl

Zábavu nečekejte

Jste na konci světa, takže nečekejte žádnou zábavu. Las Vegas je na úplně jiné planetě a večerní procházka od hospůdky k hospůdce, jak ji znáte z Řecka nebo Thajska, se na pobřeží Mosambiku zdá jen jako pohádka na dobrou noc. Jste tu jen sami se sebou a musíte s tím počítat. Na druhou stranu jsou všichni připraveni udělat z nouze ctnost. Chcete si udělat piknik na pláži – skvělé – vybavené piknikové koše jsou k dispozici. Chcete si udělat romantickou večeři ve dvou s výhledem na moře – není nic jednoduššího. Personál umí pracovat s detaily, takže se žádná romantická věc nezvrtne v trapnost. Ideální místo pro milence, novomanžele a romantiky.