Máloco je tak krásné, jako sedět u ohně uprostřed buše, zaklonit hlavu a sledovat hluboké africké nebe a poslouchat noční zvuky divoké přírody.

Neznalost neomlouvá



Slyšívám to celkem pravidelně. Lidé se stěžují, že letěli ze Zanzibaru na safari a byli zklamaní z toho, co zažili. Většina zklamání pramenila z neznalosti a malé informovanosti.

Vypadá to logicky. Jste na dovolené u moře na Zanzibaru a chcete se podívat i na safari. Nechcete dávat příliš mnoho peněz a zaplatit si letecký výlet do vzdálených parků, jako je Ngorongoro nebo Serengeti. Když se podíváte na mapu, nejbližší park je Selous a cestovní kanceláře nabízejí výlety, tak proč se tam nevydat. Opticky je to nedaleko, park je velký a starý a je v něm mnoho zvěře. Velké množství slonů, buvolů a na 350 druhů ptáků. A hlavně početné klany lvů. To by byl pech, abyste něco krásného a vzrušujícího nezažili. Obezřetnost je ale na místě.

Selous, Tanzanie.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Není Selous jako Selous



Národní park Selous je velmi rozlehlé území (přes 50 000 km² – téměř velký jako Čechy!). Turisté z pobřeží míří především do severní a severozápadní části parku. V tom je ale právě ukryté nebezpečí zklamání. Safari je intimní věc. Setkání s divokou zvěří by nemělo ztrácet osobní rozměr a kouzlo jedinečnosti. Proto je nesmírně důležité vědět, kam se vlastně chystáte vydat. Jsou chvíle, kdy není dobré podlehnout kráse slov a nízké ceně. Zvlášť když plánujete jedno safari za život. Proto je důležité si uvědomit, že není Selous jako Selous, a je třeba vědět mnohem víc.

Selous, Tanzanie.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Výlet na jednu noc na safari je nesmysl

Na takový výlet se určitě nenechte zlákat. Vypadá na první pohled zajímavě. Odletíte ráno ze Zanzibaru, přiletíte do Selous kolem poledne, ubytujete se a odpoledne jedete na první safari. Přespíte a ráno máte další safari a po návratu odlétáte zpět.

Úskalí takových nabídek je několik. Letový řád malých leteckých společností se mění jako počasí. Může se klidně stát, že z plánovaného ranního odletu ze Zanzibaru přímo do Selous je najednou odlet pozdější, a ještě s přestupem v Dar es Salaamu a místo v poledne jste v Selous až ve tři odpoledne a odpolední safari stíháte jen tak tak.

Stejně tak druhý den může být odlet ze Selous klidně už ráno v 09:00 a vaše ranní safari se smrskne na krátkou projížďku.

Je tedy mnohem lepší (i když finančně náročnější) zůstat v Selous alespoň na dvě noci.

Selous, Tanzanie.

FOTO: archiv autora

Stojí za to vydat se do Selous?

Kdo se vydává na své první safari v životě, bude mít v Selous trochu problém. Safari probíhá v nádherné krajině, protkané jezery a řekou. Zvěře je dost, ale nemůžete se dostat úplně blízko. To může být pro nezkušeného návštěvníka safari zklamání. Ale na druhé straně servis je na slušné úrovni a k Africe si tu rozhodně přičichnete. Osobně bych raději doporučil se parkům, jako je Selous a Ruaha v případě, že by to mělo být vaše první safari, vyhnout a směrovat svou cestu do severní části Tanzanie.

Selous, Tanzanie.

FOTO: archiv autora

Když na dva dny, tak kam?

Podle mne je nejlepší varianta pro návštěvníky Zanzibaru kombinace návštěvy kráteru Ngorongoro s nějakou další aktivitou v oblasti Arusha. Kdo má málo peněz, může tak zažít něco unikátního a kdo má peněz víc, může si ke Ngorongoro přidat ještě návštěvu Serengeti.

Na alkalické jezero na dně kráteru Ngorongoro přilétají každé ráno plameňáci. Je to úchvatý pohled.

FOTO: archiv autora

Kráter Ngorongoro je výkladní skříní

Největším tahákem oblasti je bezsporu kráter Ngorongoro. Unikátní místo, které nemá ve světě obdoby. Kráter rozlohou velký jako Praha je domovem komunity zvířat, která zachovává už po staletí plně funkční africký potravinový řetězec. Bez zásahu člověka (kromě snahy vrátit sem divoce žijícího nosorožce) zde žijí hlavní představitelé africké fauny. Jen žirafu tu nepotkáte.

Ngorongoro Crater Lodge, Tanzanie

FOTO: andBeyond

I u nabídek na sever Tanzanie buďte obezřetní Chtějte znát jméno kempu (lodge), ve kterém budete bydlet. To je klíčová věc. Park navštíví během dne příliš mnoho lidí. Ti, co jsou ubytováni mimo národní park, se nikdy nemají šanci dostat na dno kráteru brzy ráno, přijíždějí až s hlavní vlnou aut a to už je za hranou vkusu. Proto si raději připlaťte a bydlete uvnitř parku, na horním prstenci kráteru nebo v jeho blízkosti. Díky tomu můžete být na dně kráteru tak o tři hodiny dříve, než dorazí masová turistika. Kráter má rozlohu jako Praha, takže se ranní dávka aut krásně rozptýlí a nepřekáží si.

Nenechte se odbýt obecnými prohlášeními. Každá cestovní kancelář musí vědět, kde vás chce ubytovat, když vám výlet prodává. Pokud to neví, je něco špatně, a pak je lepší si výlet koupit jinde.

Snažte se najít co nejvíc informací o vašem kempu (lodge) a porovnejte je s informacemi od cestovní kanceláře. Udělejte to ještě předtím, než si výlet (nebo zájezd) koupíte.

Zastavte se na cestě do kráteru a užijte si ticha a ranní opuštěnosti.

FOTO: archiv CK Marco Polo



Kombinujte návštěvu kráteru Ngorongoro s návštěvou Karatu nebo Mto wa Mbu Obě vesnice jsou na cestě z Arusha do kráteru a obě jsou velmi zajímavé. Nejsou to žádné masajské skanzeny, ale živé originální vesnice kmene Irqui, který sice vypadá podobně jako Masajové, ale na rozdíl od Masajů je kmenem zemědělským, nejen pasteveckým. Iraqui jsou nesmírně pracovití a je to na jejich vesnicích znát. Stojí za návštěvu a procházku.

Na výlet určitě vyrazte

Nedejte se výše uvedenými radami odradit od svého plánu vydat se na safari. Ať už se vydáte do Selous, nebo na sever Tanzanie, můžete být spokojeni. Jen si musíte všechno ohlídat a nenechat se jen nalákat obrázkem zvířete. Svoje safari musíte zasloužit dobrou přípravou, nejen tím, že si slepě koupíte to, co se vám zdá jako dobrá nabídka. Letět do Tanzanie a nevidět safari by byla škoda. Nespoléhejte se na nákup výletu až na místě. Hůř budete prověřovat, zda slíbené je pravda, a navíc uhradíte např. ubytování dvakrát. Hotel na pobřeží vám určitě nic nevrátí za noc, kterou budete trávit na safari. Je tedy lepší si vše v klidu připravit doma.

V kráteru Ngorongoro je několik velkých rodinných klanů lvů.

FOTO: archiv CK Marco Polo