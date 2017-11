Už není třeba se bát letoviska Pattaya v Thajsku. Pochopili to už i Češi?

Je správný čas se na Pattayu vrátit. Už dlouho to není hlavně o holkách a už dlouho to není jenom u Rusech. Pád rublu zastavil příliv ruských turistů a Pattaya si začala uvědomovat, že je třeba se znovu otevřít celému světu. Že je to správné rozhodnutí, je znát na přístupu hoteliérů, restauratérů i obyčejných lidí. Už jsme zase vítanými hosty.