Shukubo. Pod tímto termínem se označuje ubytování v buddhistickém klášteře. Každý, kdo Japonsko chce navštívit, by měl okusit ubytování v tradičním japonském ryokanu, projít se bos po rohožích tatami, zaslechnout zvuk zavírajících se posuvných dveří fusuma a spočinout zrakem na měkkém světle procházejícím skrze jemný papír, který dveře vyplňuje. Uložit se ke spánku na tradiční matraci futon a vůbec dotknout se dřeva v japonském domě. V shukubo, buddhistickém klášteře, tato zkušenost dostává ještě nový rozměr. Představte si klikaté potemnělé chodby, dřevěné vrzající podlahy, dřevo, které má mnohdy za sebou i několik set let. To vše obklopuje tradiční japonskou zahradu, do které mnohdy budete mít přístup přímo ze svého pokoje, stačí jen odsunout dveře a začít meditovat nebo se jen tak kochat její krásou. Nezaměnitelná vůně vonných tyčinek, hlasy mnichů odříkávajících své sútry: „Buddham saranam gacchami. Dharmam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami.“ Klášterní pokoje jsou překvapivě prostorné. Tady jste opravdu v Japonsku. FOTO: Martin Vlášek Ranní modlitba probudí vaši duši Strávíte-li alespoň jednu noc na Koya-san, čeká vás jedno milé překvapení. Máte možnost se zúčastnit tradičního buddhistického obřadu – mimochodem, pokud přijíždíte do kláštera jako turista ze Západu, mniši rádi šprýmují, že je nezbytně nutné, abyste na ranní obřad přišel v jukatě (obvykle je vyvedena v hezké brčálově zelené barvě), když se však na ranní modlitbu dostavíte, zjistíte, že jste v horším případě jediný, kdo takto přišel oblečený, v lepším případě budete dva, např. váš partner ze stejného pokoje. Ostatní spolubydlící (kromě mnichů, ti mají vlastní oblečení v hezké, neutrální barvě, např. hnědé) obvykle tolik odvahy nemají. Ať už jste, nebo nejste buddhista, jestli věříte v posmrtný život, věčný koloběh, věříte v šintoistické Kami nebo cokoliv jiného, je účast na ranním obřadu zážitkem, nad kterým budete muset přemýšlet. Čas při odříkávání súter se zastaví a vy budete mít konečně možnost se podívat na vlastní život z jiné perspektivy. Strávit den a noc na Koya-san se rozhodně vyplatilo. Mniši na posvátné hoře Koya San FOTO: archiv autora