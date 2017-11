Unikátní, dynamické, plné kontrastů

Je mnoho měst, která v jihovýchodní Asii stojí za návštěvu – Bangkok, Kuala Lumpur, Hongkong, Saigon, Hanoi a další. Všechna jsou zajímavá a všechna vás omámí svým osobitým kouzlem. Přesto vás Singapur možná okouzlí nejvíc. Najdete tu zvláštní harmonii architektury, kultury, kuchyně, kontrastů barev a vůní, klidu a nečekané dynamiky.

Singapur

FOTO: archiv autora

Most mezi západem a východem, most mezi historií a moderní současností

Mostem mezi východem a západem je Singapur od nepaměti, po staletí. Vždy byl obchodní křižovatkou, plnou odlišných etnik, která vzájemně obchodovala a vyměňovala si zkušenosti ze svých původních regionů. Když sem dorazili evropští mořeplavci, museli mít pocit, že se jim celá Asie dostala na jediný talíř, ze kterého mohou jíst bez přestávky tisíce chutí a vůní až do úplného přesycení. Jako by bylo úplně jedno, kdo kde zrovna vládne, jaká se kde zrovna vede válka a co se kde chystá do budoucna, Singapur zůstával sám sebou a na všem dokázal vydělat.

Singapur

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Nějaká neznámá nespoutaná energie držela Singapur pohromadě a krok po kroku, den po dni připravovala a formovala město do dnešní podoby. V jediném dni dokážete zažít naprosto odlišné prožitky. Klidné zahrady sousedí s moderními mrakodrapy, tradiční čínské chrámy mají společné zdi s mešitou či hinduistickým chrámem nebo s křesťanským kostelem. A to všechno v jediné čtvrti. V klidu a bez napětí. Zatím. Moderní nákupní centra, plná značkového zboží, sousedí s prodejnami starožitností, kde na vás dýchne atmosféra starých poctivých řemesel mnoha asijských etnik. Harmonie kontrastu.

Singapur

FOTO: archiv autora

Kultura je chloubou města

I v pupku nejostřejší a nejnablýskanější komerce najdete živou a prosperující uměleckou scénu. Divadla, vizuální performance, street art, přehlídky architektury a designu, koncerty všeho druhu i malé zastrčené scény, které hrají pro bůhví koho. Galerie a muzea. Každý den je kam jít a na co se dívat. Singapur!

Singapur

FOTO: archiv CK Marco Polo

Trocha historie

První písemná zmínka o Singapuru je ze 3. století, kdy starý čínský úřední záznam píše o Singapuru jako o Pu-Luo-chungu (tedy ostrovu na konci poloostrova). Jak v té době Singapur vypadal a co se v něm dělo, není známo. Dá se předpokládat, že díky své poloze byl Singapur přístavem a obchodní křižovatkou.

Singapur

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Bouřlivým rozvojem prošel Singapur ve 14. století, kdy byl součástí mocné říše Sri Vijayan. Nesl tehdy název Temasek (Mořské Město). Na konci 14. století se začíná objevovat nápodoba dnešního jména. Podle legendy korunní princ říše Sri Vijayan při projížďce v horách zahlédl nějaké velké zvíře a byl přesvědčený, že je to lev. Nikdo do té doby a nikdy potom lva na ostrově neviděl, ale princi lze jen těžko odporovat. Pokud to tedy nebylo živé reálné zvíře, musel to být démon, který se ukázal princi, aby mu tím dal najevo, že stojí na jeho straně. Na počest takového zjevení je tedy logické, že se město musí přejmenovat na Lví Město = Singa Pura.

Singapur

FOTO: archiv CK Marco Polo

Britský vliv

Během 18. století se Singapur ukázal jako klíčové místo pro britské zájmy v regionu. Ostrov byl kapkou v moři holandského světa – téměř celá Indonésie a významná část malajského pobřeží byla v jeho rukou a žádné další místo v regionu si nemohlo být jisté před rostoucí chutí Holanďanů dobývat svět. Snaha ochránit svou flotilu, zajistit jí zásobování a mít nějaké klidné a bezpečné místo pro obchod s jihovýchodní Asií, to vedlo Brity k usazení se v Singapuru. Zavedli zde „politiku volného obchodu“ a to přitáhlo obchodníky z celé Asie, Středního východu, a dokonce i ze Spojených států – od roku 1824 se populace obyvatel zvýšila z necelého 1000 na 10 000.

Singapur

FOTO: archiv CK Marco Polo

Suez, telegraf a parník

Když se roku 1869 otevřel Suezský průplav, jen málokdo by mohl předpokládat, že to bude mít obrovský vliv na rozvoj Singapuru. Jenže z logiky mezinárodního obchodu je jasné, že když na jedné straně může do Evropy plout mnohem více zboží, musí se na druhé straně to zboží někde vyrobit, někde zobchodovat a někde naložit na lodě. A když k tomu přidáte revoluci v komunikaci, jakou byl bezesporu telegraf, a revoluci v dopravě, jakou byl parník, je vám jasné, že mezinárodní obchod s Asií se roztočil na plné obrátky. Singapur začal bobtnat.

Singapur

FOTO: Archiv autora

Válka neválka

Během II. světové války obsadili Singapur Japonci, ale na mezinárodní obchod příliš nesahali. Umožňovalo jim to obcházet různá embarga a obchodovat se vším a s každým. Po válce se Singapur vrátil do rukou Britů, aby se v roce 1959 osamostatnil v rámci britské koruny a nakonec aby se 9. srpna 1965 stal samostatnou republikou.

Singapur

FOTO: archiv CK Marco Polo

Několik legend o Singapuru, na kterých ale asi něco bude:

Singapur má největší počet milionářů na hlavu v Asii

Legenda tvrdí, že každá 10. domácnost v Singapuru má mezi sebou milionáře (v USD). Potvrzuje to výzkum společnosti Boston Consulting Group. Singapur má jeden z nejvyšších domácích hrubých produktů na jednoho obyvatele, 61 577 USD. (Pro zajímavost, Česko má 26 208 USD a je na 34. místě ve světě). Na výsledek má určitě vliv i skutečnost, že se Singapur stal oficiálním domovem mnoha bohatých a ultra bohatých lidí z celého světa. Láká je k tomu nízké zdanění, dobrá infrastruktura, stabilita, nízká kriminalita a téměř žádné znečištění ovzduší. Díky dobrým zákonům je Singapur dobrým a bezpečným přístavem pro peníze boháčů z celého světa.

Singapur

FOTO: archiv autora

Legenda o tisíci slavnostech

Buddhismus, islám, hinduismus, sikhismus, křesťanství – všechna tato náboženství mají své svátky a mají své náboženské rituály. Většina rituálů je nějak spojena se slavnostmi, průvody a poutěmi. Čtyři úřední jazyky – angličtina, čínština, malajština a tamilština – s sebou nesou další oslavy a slavnosti. Zdá se, že legenda o tisíci slavnostech nemusí být legendou.

Singapur

FOTO: archiv autora

Mezi největší svátky patří Čínský Nový rok, Buddhovy narozeniny, konec ramadánu, indický svátek Deepvali, křesťanské hody a Vánoce…. Pořád je co slavit a to je dobře.

Singapur

FOTO: archiv CK Marco Polo

Legenda o nejčistším velkoměstě světa

Na tuhle legendu je většina obyvatel Singapuru hrdá. Velmi přísné tresty za odhození odpadků, za graffiti, za plivání na veřejnosti, za odhození žvýkačky apod. Proto je Singapur čistým velkoměstem. Samozřejmě samotné zákazy a tresty nestačí. Správa města se musí také hodně snažit, aby fungovalo zázemí – svoz odpadu, kontrola provozoven, údržba zeleně apod. Když se všechno dostane do harmonie, může to znamenat čisté a příjemné město.