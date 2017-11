Hiram Bingham by se divil

Když v roce 1911 navštívil Hiram Bingham Machu Picchu a objevil tak pevnost pro světovou veřejnost, vědělo o její existenci jen pár domorodců. Někteří z nich dokonce využívali opuštěné terasy pevnosti k pěstování svých brambor a kukuřice. Pevnost byla z velké části zarostlá pralesem a Hirama by ani ve snu nenapadlo, že o 100 let později se bude posvátným prostorem prohánět víc než jeden milión návštěvníků ročně. Hiram byl nejen cestovatel a akademik, ale i milovník historie, který by asi současné šílenství masové turistiky nepřijal.

Peru, Machu Picchu Mountain

FOTO: archiv CK Marco Polo

Hrozí ztráta pečeti památky UNESCO

Peruánská vláda prohlásila Machu Picchu národní památkou v roce 1981 a velmi rychle se k ní připojilo i UNESCO, které v roce 1983 zařadilo pevnost mezi světové dědictví. V roce 2007 byla památka zvolena v anketě jako jeden z novodobých sedmi divů světa. Dnes ale UNESCO vyhrožuje, že pokud se situace radikálně nezmění k lepšímu, bude uvažovat o odebrání pečeti památky světového dědictví. Komerčně by to asi Machu Picchu neublížilo, ale na prestiži by to určitě ubralo.

Peru, Machu Picchu

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Proč je památka tak populární

Kdo zná Peru, ví, že v Peru jsou desítky velmi zajímavých staveb. Některé mají stejně zajímavou polohu i historii jako Machu Picchu, ale troufám si tvrdit, že nikdy nebudou tak populární. Vizuální podoba pevnosti, její umístění v terénu, tajemstvím zahalená minulost, způsob objevení a sama cesta k památce, to všechno přitahuje pozornost návštěvníků. Být v Peru a nevidět Machu Picchu je pokládáno málem za hřích.

Expanze Číňanů a Indů

Pokud byli hlavními návštěvníky Machu Picchu hlavně domácí Peruánci a turisté z Ameriky a Evropy, zdálo se být všechno v pořádku a pod kontrolou. Až do roku 1999 se počet zahraničních turistů pohyboval pod 200 000 za rok. Do roku 2006 se zdvojnásobil, ale stále ještě hlavní roli hráli Američané a Evropané. Jenže pak začali cestovat dva nejlidnatější národy světa. V roce 2008 už bylo na Machu Picchu 600 000 návštěvníků. A za pouhé další tři roky se počet převalil přes jeden milión! Když k tomu připočtete domácí turisty, kterých bylo v devadesátých letech sotva 50 000 ročně, ale dnes jich je přes 400 000 ročně, máte na katastrofu zaděláno celkem snadno.

Peru, Machu Picchu Mountain

FOTO: archiv autora

Zážitek, který nestojí za to

Pokud vás na Machu Picchu přinese ta největší vlna denní návštěvy, tedy pokud se necháte zlákat k jednodenní návštěvě oblasti a přijedete dopoledním vlakem a večerním se chcete vracet, nebude vaše návštěva stát za nic. Troufnu si tvrdit, že takový zážitek nestojí za to. Nemáte žádnou šanci poznat atmosféru a ducha památky, i kdyby se váš průvodce rozkrájel. Proto musíte přespat alespoň jednu noc v Aqua Callientes na úpatí hory a pevnost navštívit pozdě odpoledne nebo brzo ráno. Ranní návštěva může být negativně ovlivněna mlhou.

Peru, Machu Picchu Mountain

FOTO: archiv CK Marco Polo

Vstupenky na dopoledne nebo odpoledne

V současné době si můžete koupit vstupenky na dopoledne nebo na odpoledne. Pokud byste se s odpolední vstupenkou dostavili ráno, nebudete vpuštěni. Pokud by vás s dopolední vstupenkou nachytali v odpoledních hodinách, můžete dostat vysokou pokutu. Určitě se poraďte se svou cestovní kanceláří, jak máte svou návštěvu koncipovat. Musíte navíc počítat s tím, že autobusy, které vozí turisty na horu, nestíhají a na nástupištích se často objevují velké fronty. Zvlášť u dopoledních návštěvníků to může znamenat potíže.

Peru

FOTO: Archiv autora

Méně dostupná, ale s nadějí na lepší kvalitu zážitku

Současná omezení mají svou logiku a dávají naději, že bude Machu Picchu zase památkou, za kterou se vyplatí cestovat na druhý konec světa.