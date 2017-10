Na začátku všeho byla stará legenda



Ostrov byl v dávných časech sídlem obrů. Dva největší a nejsilnější byli velcí kamarádi. Tak velcí, že se rozhodli, že jejich děti by měly tvořit nový pár. Během svatebních oslav se ale oba obři trochu přiopili a pohádali se. Nastala hrozná mela, protože obři brali do rukou vše, co měli v dosahu, a vrhali to po sobě. Jak byli opilí, neměli příliš přesnou mušku, a věci tak létaly daleko od nich a dopadaly v různých částech ostrova. Některé vesnice pak byly pojmenovány po těchto věcech, aby navždy připomínaly ten památný souboj. Kuah (omáčka) podle toho, že sem dopadl hrnec s omáčkou, dále Ayer Hangat (horká voda), Pecah (rozbité nádobí)...

Langkawi, Sky Bridge

FOTO: archiv CK Marco Polo

Když oba obři během boje vystřízlivěli a dostali rozum, rozhodli se, že se potrestají tím, že sami sebe promění v hory. Vznikly tak dvě nejvyšší hory ostrova Gunung Mat Cincang a Gunung Raya. Mezi ně se vklínil o něco nižší kopec, pojmenovaný po jejich kamarádovi, který se je snažil uklidnit, Gunung Mat Sawar.

Langkawi, Sky Bridge

FOTO: archiv autora

Pohled na legendární místo z oblohy

Každá turistická destinace touží po tom, mít něco unikátního. Tak funguje psychologie mnoha cestovatelů – chtějí prožít něco unikátního, něco neopakovatelného, něco jedinečného.

Na Langkawi postavili v roce 2004 most pro pěší, zavěšený na pylonu vysokém 82 metrů. Most visí nad nádhernou krajinou deštného pralesa a procházka po něm vás vynese do nebe. Délka mostu je pouhých 125 metrů. Mohlo by se to zdát málo, ale když jste v té nepředstavitelné výšce a most se s vámi pohupuje a zem pod vámi se zdá nekonečně daleko, nepřipadá vám 125 metrů vůbec krátkých.

Langkawi, Sky Bridge

FOTO: archiv CK Marco Polo

Svět je plný ostrovů, proč se vydat právě na Langkawi

Na první pohled se svět zdá plný možností. Ale je to jen zdání. Jakmile začnete řešit svou dovolenou, začne se svět zmenšovat. Někam neletí spoje právě v době, kdy vy potřebujete. Jinde je špatné počasí. Někde není ubytování, které hledáte. A na jiném místě je vyprodáno nebo až příliš draho.

Když už si konečně vyberete a začnete hledat recenze, zjistíte, že místo, které jste si vybrali, není úplně takové, jak vypadá na fotkách, a nefungují tam služby. Nakonec zjistíte, že je každá rada dobrá. A jedna zní, leťte na Langkawi. Tady jsou důvody proč.

Langkawi. Malajsie

FOTO: archiv CK Marco Polo

Zelené souostroví

Když se řekne Langkawi, většinou mají lidé na mysli Palau Langkawi, největší ostrov z 99 ostrovů tvořících souostroví Langkawi. Jedno z kouzel Langkawi je právě v tom, že je součástí souostroví. Malé ostrůvky v okolí hlavního ostrova vytvářejí nádhernou kulisu, kterou pozorujete z pláží a kopců hlavního ostrova.

Langkawi. Malajsie

FOTO: archiv portál Sopka.cz

Mezi ostrůvky jsou nádherná zákoutí, do kterých se dostanete výletní lodí. Soubor ostrovů a ostrůvků vytváří mikroklima, které velmi pozitivně ovlivňuje počasí na hlavním ostrově. Na ostrovech je dostatek vláhy po celý rok a díky tomu je Langkawi nádherně zeleným ostrovem. Mlžné pralesy, smaragdová jezera ve vnitrozemí, bílé (ale i černé) pláže, mangrovníkové háje, kopcovitá krajina a typická asijská zelená políčka.

Langkawi. Malajsie

FOTO: Archiv autora

Nádherné pláže

Hlavním důvodem, proč se na Langkawi vydat, je dovolená u moře. Čekají vás krásné dlouhé písčité pláže, tyrkysové moře, palmové háje, pohodový servis a vynikající kuchyně. Nechybí pocit naprostého bezpečí a velmi laskaví a milí lidé.

Langkawi. Malajsie

FOTO: archiv autora

První geopark v jihovýchodní Asii

V červnu 2007 bylo souostroví Langkawi vyhlášeno prvním geoparkem v jihovýchodní Asii. Důvodem byla skutečnost, že na velmi malé ploše najdete velmi rozmanitou ukázku geologického vývoje celé oblasti. Souostroví bylo vytvořeno zvláštní kombinací vulkanické a tektonické činnosti, navíc spojené s mořskou erozí.

Mnohé skalní útvary ukazují na jednotlivé vlivy a pro geology je to přímo ráj. Obrovská rozmanitost je napěchovaná na malém prostoru. I běžný návštěvník může obdivovat jeskyně, skalní a pískovcové útvary a divoká skalnatá pobřeží malých ostrůvků.

Langkawi. Malajsie

FOTO: archiv autora

Na kole kolem dokola

Ostrov je naprosto bezpečný a jednou z velmi dobrých možností, jak ho poznat, je půjčit si kolo a vydat se kolem dokola. Na pobřeží je ostrov velmi moderní. Jenže když vjedete do vnitrozemí, narazíte na vesnice plné dřevěných domů obklopených rustikální krásou staré Asie. Buvoli po břicho ponoření v blátě, zemědělci sázející rýži v zaplavených polích, rodina obědvající uprostřed polí ve stínu malé dřevěné boudy. A na mnoha místech pobřeží narazíte i na rybářské vesnice, kde můžete zažít návrat rybářů s jejich úlovkem. Zajedete si na skvělé lívance s odpoledním čajem v pouličních stáncích.

Langkawi. Malajsie

FOTO: archiv autora

Deštný (mlžný) prales

Na tolika místech na světě vám budou tvrdit, že jejich deštný prales je jedním z nejstarších. Po pravdě řečeno, pokud nejste specialista na pralesy, je vám úplně jedno, zda ten, do kterého vstupujete, je starý jeden milión let nebo jen 800 tisíc let. Podstatné je, jaký zážitek vás čeká, když do pralesa vstoupíte. A tady bych byl na Langkawi opatrný. Musíte velmi pečlivě vybírat pořadatele svého treku do pralesa. Ptejte se nejen na trasu, ale hlavně na to, kolik lidí se v té oblasti bude pohybovat. Když nevyberete správně, může se vám stát, že budete mít pocit, že jste v botanické zahradě v den otevřených dveří, kdy je vstupné zdarma. Jinak je deštný prales na Langkawi na trek jako dělaný.