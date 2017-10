Žádný stres a žádné negativní myšlenky. Návrat do starých dobrých koloniálních dob, kdy servis byl ještě servisem a úslužnost byla ještě úslužností. The Anam dokazuje, že to jde. Majitelé a architekti si ale byli vědomi toho, že nelze vytvářet pouhou repliku minulosti, že je nutné najít harmonii mezi nádechem koloniální doby a provozováním moderního 5* resortu. Podařilo se jim nenápadně oba, na první pohled tak odlišné světy propojit a vytvořit tak harmonii, která hosty nadchne.

Botswana FOTO: Hana Pšeničná, průvodkyně CK Marco Polo Široká řeka Zambezi se náhle propadá do hluboké soutěsky. FOTO: Jan Papež