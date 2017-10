Opice, nenápadné nebezpečí v chrámech a památkách

V hlavní „hale” jeskyně s velkými sochami se modlilo několik věřících a k jednotlivým sochám pokládali přinesené dary. Všude kolem panovalo posvátné ticho a jen ševelení modliteb dokazovalo, že buddhismus je v Thajsku živým náboženstvím. Ticho najednou protrhl vřískot opice a křik malé statné Thajky, která se za opicí hnala.

Opice měla v rychlosti jasně navrch. To malou Thajku dost rozčilovalo. Opice totiž odnášela polovinu melounu, který Thajka přinesla jako dar. Opice běžela k východu z jeskyně a zdálo se, že už ji nic nemůže zastavit. Malá Thajka zprudka zastavila, rozpřáhla se a hodila po opici láhev s vodou. Trefila ji přesně do hlavy. Opice udělala pár kotrmelců, upustila meloun a s vřískotem zmizela. Malá Thajka sebrala meloun a s velkou pýchou jej odnášela zpět k Buddhovi. Někdy i buddhista musí zapomenout na mír s celým světem.

Thajsko, Khao Luang

FOTO: archiv CK Marco Polo

V okolí chrámu Khao Luang můžete potkat desítky, možná stovky opic. Jsou nesmírně agresivní a návštěvníci jsou pro ně nejjednodušším zdrojem potravy. Opice hledají jakýkoli náznak toho, že turista má něco jedlého, a hned jdou po něm, s velkou agresivitou a drzostí. Raději s tím počítejte.

Thajsko, Khao Luang

FOTO: archiv CK Marco Polo

Duchovní místo, kde se věřící propojují s vyšší mocí

Evropané jsou někdy velmi pesimističtí, když slyší o tom, že jsou někde místa, kde se věřící mohou setkat s bohem nebo nějakou vyšší mocí. Přicházejí do těch míst s pohrdavým úsměvem na rtech. To platí také o Khao Luang. Jenže když vstoupíte do jeskynního chrámu a z otvoru ve stropě jeskyně proudí do vnitřního prostoru paprsky světla, úsměv na rtech trochu ztuhne a vy cítíte náhlou potřebu zastavit se a tiše se rozhlédnout kolem.

Najednou hledáte místo, kam byste se postavili nebo posadili a kde byste v klidu vnímali atmosféru a duchovno tohoto zvláštního místa. Náhle jste schopni pochopit, proč sem buddhisté putují takovou dálku a proč Khao Luang pokládají za jedno z nejduchovnějších míst na jihu Thajska.

Thajsko, Khao Luang

FOTO: archiv autora

Nejstarší sochy z období krále Ramy IV.

Rama IV. (Monghut) vládl v Thajsku v letech 1851 až 1868. Tradice v Khao Luang vypráví o tom, že chrám vznikl za vlády Ramy IV. a současně se v něm v této době objevily první sochy. Tento mýtus se dá jen těžko vyvrátit nebo potvrdit. V jeskyni je mnoho soch Buddhy. Malé, střední i velké. Ty největší jsou často pokryté zlatými plíšky, které Thajci rádi používají jako dar Buddhovi.

Thajsko, Khao Luang

FOTO: archiv CK Marco Polo

Bez díry ve stropě by to nebylo ono

Otvor ve stropě umožňuje vstup slunečním paprskům. Ty se mohou odrážet od kouře kadidla z vonných tyčinek a mohou tak vytvářet nádherný obraz. Slunce jako by se chytilo do pasti kouře. Vzduch jako by znehybněl. Když se správně postavíte a kouř a slunce vás oddělí od sochy velkého zlatého Buddhy, můžete mít chvílemi pocit, že vás Buddha skrz ten kouř pozoruje a spokojeně se usmívá.

Thajsko, Khao Luang

FOTO: archiv autora

Vydejte se na jih Thajska a objevujte místa s autentickou kulturou

Thajsko se rozvíjí velmi prudce a stává se cílem mnoha miliónů turistů. Ti samozřejmě míří do hlavních míst, která jsou už obecně známá a jež mají nejbohatší zázemí. Ten, kdo nechce plout s davem, hledá jiná, méně známá a o to krásnější místa.

Thajsko, Khao Luang

FOTO: archiv autora