Jeden z nejkrásnějších thajských chrámů

Legenda vypráví o návštěvě Buddhy v místní vesnici. Buddha během návštěvy daroval mnichům svoje kadeře, které jsou nyní uloženy v největší chrámové pagodě. Wat Phra That Lampang Luang je opravdová krása. I sama stavba hlavního chrámu je opředena řadou legend. Odborníci se přiklánějí k názoru, že chrám založila princezna Chama Devi v 11. století. Potvrzuje to využití stavebních prvků říše Lanna, které se velmi liší od kmérských nebo barmských prvků používaných v jiných obdobích. Především chrámová shromaždiště (Vihány) mají hodně vyřezávaných zdobných prvků a jsou pro toto období velmi specifická.

Lampang, Thajsko

FOTO: archiv CK Marco Polo

Výcvikové středisko slonů

Sloni neodmyslitelně patří k Thajsku a setkání se slony je pro většinu návštěvníků Thajska zajímavým zážitkem. Nedaleko Lampangu můžete najít jedno z nejlepších výcvikových středisek pro slony v celé zemi. Mají tu přes stovku slonů, z toho vždy 12 nováčků. Základní výcvik trvá cca pět let a sloni se naučí nejen společenským, ale i pracovním návykům. Mnoho z nich nekončí ve službách pro turisty, ale vrací se zpět do lesa a na farmy, kde jsou zapojeni do běžné práce.

Lampang, Thajsko

FOTO: archiv autora

Tržiště v džungli

Tržiště Thung Kwiang nevzniklo pro turisty. Je to jedno z nejstarších obchodních míst v regionu a sloužilo odjakživa k výměně zboží místních kmenů, které se zabývaly pěstováním různých plodin, výrobou různých užitných předmětů a sem tam potřebovaly i něco z daleka. Tržiště bylo záměrně mimo města, aby se mohlo tvářit neutrálně, a mimo běžné spory kmenů, vesnic a městeček.

I dnes je to ještě velmi autentické místo. A najdete tu v mnohém napojení na džungli – smažený hmyz, bylinky z lesa apod. Vedle toho tu objevíte pochoutky z vepřového masa včetně klobásek. Jako všude v Thajsku si samozřejmě všechno můžete rovnou ochutnat u mnoha stánků, pouličních restaurací a kaváren.

Z Lampangu je to k tržišti necelých 30 km, takže určitě stojí za to sem na pár hodin zajet. Navíc je to na půl cesty do národního parku Doi Khun Tan.

Lampang, Thajsko

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Zelená střecha Thajska

Národní park Doi Inthanon je často nazýván „Střecha Thajska“. Někteří odborníci tvrdí, že je hornatý park podhůřím Himálaje. Nejvyšší vrchol pohoří Doi Tnthanon se vyšplhal až do výšky 2565 m n. m. Dělá to z něj nejvyšší horu Thajska! Počítejte s vysokou vzdušnou vlhkostí a nízkou teplotou (v noci klidně i pod 10 °C). Největší atrakcí parku jsou treky k vodopádům. Je jich tu několik a díky dostatku vody mají dobrý průtok po celý rok (nejlepší od května do listopadu). V lednu a v únoru na mnoha místech parku vykvetou divoké sakury a park se promění v nádherně rozkvetlý sad.

Lampang, Thajsko

FOTO: Archiv autora

Park je jen o něco větší než Praha. Přesto tu můžete potkat až 362 druhů ptáků. Kdysi tu žili sloni i tygři, ale byli vyhubeni. Ale můžete potkat různé jeleny, divoká prasata a opice.

Lampang, Thajsko

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Perla Lampangu – Wat Chalemprakiat

Tenhle horský div vlastně není žádnou památkou, i když na první pohled tak vypadá. S jeho výstavbou začal opat kláštera v Phayao s několika desítkami věřících z oblasti Chae Hom v roce 2004 a stavbu dokončil v roce 2015 na počest 200. výročí nástupu vládnoucí dynastie Rattanakosin na trůn.

Lampang, Thajsko

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Dostat se ke skalním pagodám je náročná věc. Výstup po strmých železných schodech je ale odměněn nádherným výhledem. I když se nakonec nevydáte na vrcholky, stojí za to dorazit alespoň na úpatí skal. Je to fascinující pohled a teprve na místě si dokážete představit, jak namáhavá práce musela sama výstavba pagod být.

Lampang, Thajsko

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Oblast kolem Lampangu nabízí i mnohá další překvapení. Oblast je největším centrem výroby keramiky v Thajsku. V mnoha vesnicích můžete ještě vidět tradiční keramickou výrobu. Díky tomu, že se tu turistická infrastruktura teprve začíná rozvíjet, můžete cítit velmi autentickou atmosféru, zažít tradiční vlídnost Thajců, skvělé ceny za jídlo a pití.