Tajemná Afrika



Afrika je bezesporu pro většinu Evropanů tajemným kontinentem. Lidé se vytvářením mýtů pokoušejí vyrovnat se se svou vlastní nevědomostí, strachem a do jisté míry i neoprávněnou nadřazeností. Mýtus se zrodí celkem snadno a rychle se šíří, jeho vyvrácení je pak však mnohem těžší a mnohdy nepomohou ani jasné a ověřitelné argumenty. I když i tady platí staré pořekadlo: na každém šprochu pravdy trochu. Pojďme se podívat na největší mýty o Africe.

Kmen Mursi

FOTO: Archiv autora

Nebezpečí a násilí

Média mají zvláštní zálibu v násilnostech a v hrozných věcech. Afrika se dostane do zpráv jen tehdy, když se tam stane něco strašného. O Africe slyšíme jen v souvislosti s násilím. Hladomor v Somálsku, genocida ve Rwandě, terorismus v Egyptě, převrat v Mali, počet násilných činů v Jihoafrické republice. Bohužel to velmi zkresluje naše vnímání celého kontinentu. V takové chvíli si neuvědomujeme, že v Africe je 55 zemí a žije tu více než miliarda lidí. O mnoha zemích jsme ve zprávách nikdy neslyšeli, protože se v nich nikdy nestalo nic hrozného.

Kmen Mursi

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Zprávy o hrozných a násilných činech v Africe nelžou. Hladomor v Somálsku, napětí v Súdánu, přepadení a vraždy napříč kontinentem. Ale k násilnostem dochází i v Evropě, Americe nebo Asii. Z jiných kontinentů k nám ale dolehnou i pozitivní zprávy, jako by vedle násilné existovala i dobrá a hodná Evropa, Asie a Amerika. Existuje i jiná Afrika. Afrika naplněná lidmi, jako jsme my, kteří žijí své obyčejné životy bez násilí. Mají své starosti a radosti, mají své sny a frustrace.

Pyramidy a Sfingu v současné době turisté asi nenavštíví, ale na 600 km vzdálené pobřeží Rudého moře už se vracejí.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Na kafíčku v Káhiře



Sedněte si do kavárny uprostřed Káhiry. Někde blízko univerzity. Klidně po setmění. Budete možná jediným Evropanem široko daleko. Vedle vás budou sedět mladí lidé i staříci, budou kouřit svou šíšu a popíjet silný čaj s mátou nebo kávu. Budou klábosit a smát se. Budou po vás pokukovat, ale nikomu nebudete vadit.

Možná se situace rok po roce zhoršuje a je možné, že za pár let si už nikdo na kafíčko v Káhiře nesedne, ale teď je všechno ještě v pořádku.

Stolová hora, vysoká 1000 m, je symbolem Kapského Města.

FOTO: Glenn Käsner

Brána Afriky s náručí dokořán



Vyrazte v Kapském Městě v pátek večer do přístavního centra Waterfront. V hospodách vás budou obsluhovat černí, bílí, žlutí číšníci a stejně strakatá bude i parta u vedlejšího stolu, která zrovna slaví narozeniny. Setkejte se se Sambury na severu Keni nebo s obyčejnými Etiopany a poznáte, co je vřelost, která už v Evropě není k mání.

Barevné štíty domů ve čtvrti Bo Kaap lákají pozornost fotografů z celého světa.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Násilí a nebezpečí je bohužel součástí lidské společnosti. Jsou místa, kde je dobré být mnohem obezřetnější, a jsou místa, kterým je třeba se vyhnout. Ale není to nic, co by bylo pouhou africkou záležitostí. Takový je prostě současný svět. Na druhé straně je naštěstí stále ještě většina lidí normálních a většina míst bezpečných. I v Africe.

Zemědělské oblasti Ugandy jsou velmi úrodné.

FOTO: Archiv autora

Chudoba

Tenhle mýtus má určitě reálné základy. Jenže jak se vlastně na Afriku dívat? Pohledem střední černošské vrstvy v Jihoafrické republice, Namibii nebo Botswaně? Pohledem staré indické rodiny, držící v rukou pavučinu obchodních společností v Keni a Tanzanii? Pohledem zimbabwského bezzemka, který se rozhoduje, zda se nepokusit emigrovat i s rodinou do vysněné Jihoafrické republiky? Pohledem živořícího Somálce v utečeneckém táboře? Pohledem spokojeného černošského farmáře z Ugandy? Rozhodně ne pohledem Evropana!

Přesun nosorožců z Jihoafrické republiky do Botswany probíhal pod patronací prezidenta Botswany pana Seretse Khama Ian Khama.

FOTO: archiv autora

Afrika má mnoho zdrojů – ropu, nerosty a půdu. Můj búrský kamarád Glenn mi jednou řekl: „Svět na Afriku kašle. Kašlal na ni odjakživa, ale teď možná nejvíc v historii. Za zlomek peněz utracených v nesmyslných válkách v Iráku a Afghánistánu by po Africe všude mohly být silnice a rozvedená pitná voda.“ Když jsem namítl, že Afrika pořád čeká nějakou pomoc (což je další mýtus), dodal smutně: „Ne, stačilo by, kdyby nám svět platil za naše věci tak, jak má, a kdyby dohlédl, aby peníze skončily tam, kde mají skončit. To teď dělají Číňani, a vy Evropani budete jednou plakat, že jste to prošvihli.“ Bylo to tak před šesti lety a od té doby postavili Číňané mnoho kilometrů silnic a mnoho kilometrů vodovodů. Evropané přinášejí humanitární pomoc a Číňané infrastrukturu. Netroufám si hodnotit, jen konstatuji.

Když příprava na transport byla dokončena, všichni si oddechli a byli si jisti, že odvedli dobrou práci.

FOTO: andBeyond, archiv portálu Sopka.cz

Navíc sami bohatí Afričané začínají stále častěji vytvářet komunitní projekty, které velmi citlivě přinášejí udržitelný pokrok do míst, kam by se jinak nemohl dostat. Takové projekty jsou velmi často napojeny na využití lokálních zdrojů. A téměř vždy spolu se vzděláním přinášejí i možnosti nabyté vzdělání uplatnit v místě, v rámci komunity. To dává naději, že nedojde k vylidnění vesnic a exodu obyvatel do měst.

Divočina

Asie se posledních deset patnáct let potýká s následky vzniku tzv. PET populace. Do života běžných lidí vstoupila moderní doba. Projevilo se to v mnoha ohledech, ale ukazuje se, že nejhorší je ekologický problém s igelitovými obaly a PET lahvemi. Tradiční obaly, které byly z přírodních materiálů a příroda si s nimi uměla poradit, byly nahrazeny něčím, na co nebyla asijská společnost připravena. Podobná „PET populace“ se dere k moci i v Africe. Rostoucí tlak urbanizace na zábor půdy a na narušování tradičních systémů začíná mít stále větší a větší dopad na divokou přírodu.

Afrika už není o tom, že byste na divoká zvířata mohli narazit kdekoli. Je to záležitost národních a soukromých parků. Parků obrovských rozměrů, parků vedených vzdělanými a odhodlanými profesionály, ale v mnoha případech už parků za plotem. Velké národní parky jako Masai Mara, Serengeti, Samburu, Krugerův národní park a další zatím nejsou od okolí odděleny žádnou bariérou, ale zemědělská činnost a zástavba v okolí parků začínají vytvářet překážky přirozené migraci zvířat. Pro návštěvníka, který přijel na safari, to není vůbec patrné, ale už to začalo…

Snad se Afrika od Asie poučí a „PET populace“ nebude mít takový dopad na přírodu a ekosystémy jako v Asii.

Byla jedna ze soch Ramesse II. poničena už v době královny ze Sáby?

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Nedostatek historie

Velmi často se uvažuje o Africe jako o kontinentu bez dávné historie. Lidé v té souvislosti často nevnímají Egypt, Tunisko, Maroko a Alžírsko jako součást Afriky. Jako by arabská část Afriky patřila někam jinam. Jenže většinu památek v Egyptě nevybudovali Arabové, ale Afričané. Navíc úžasné památky jsou i na mnoha dalších místech Afriky. Tolik podceňovaná a pro většinu z nás neznámá Etiopie je protkána nesmírně zajímavými monumenty. Mali se svými hliněnými chrámy a paláci. Zimbabwe se svým tajemným Velkým Zimbabwe a další místa.

Symbolem Lalibely je chrám sv. Jiří (Bet Giyorgis)

FOTO: archiv CK Marco Polo

Pradávné dějiny Afriky jsou nesmírně zajímavé, ale zatím Evropany opomíjené. Určitě nastane jejich čas a milovníci historie zabloudí i sem.