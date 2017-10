Churchilla Uganda nadchla už před mnoha desítkami let

„Království Uganda je jako pohádka. Scenérie je z jiného světa, klima je jiné a většina lidí je úplně jiná, než jsem viděl v celé Africe. Přináším si domů jasnou zprávu – Uganda je opravdu perla Afriky.“ (Winston Churchill v roce 1908). Dnes to platí úplně stejně jako v roce 1908.

Horská údolí připomínají svou zelení spíš Asii než Afriku.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Teď je ten nejlepší čas k návštěvě



Divoká zvěř, krásná příroda, přátelští lidé. Navíc je tu možnost pozorovat gorily a šimpanze v divokém přirozeném prostředí a kdoví jak dlouho taková příležitost vůbec bude existovat. Teď je ten správný čas Ugandu navštívit.

Svět se nám mění před očima tak rychle, že jsme často překvapeni, když má něco trvalejší hodnotu nebo se dostaneme do míst, která nejsou těmito změnami postižená tak vážně jako náš domov.

Lvi v oblasti Ishasha nejraději odpočívají v korunách stromů.

FOTO: archiv autora

Národní park Lake Mburo, kde můžete spát pod širákem

Pokud přiletíte v Ugandě do Entebbe, doporučuji začít svou cestu v jednom z nejmenších národních parků, v parku Lake Mburo. Ve své podstatě mrňavý park (260 km2), který těžko může konkurovat tanzanskému Serengeti nebo keňskému parku Masai Mara co do počtu a pestrosti zvířat. Ale má své kouzlo a má některé výhody, které ocení lidé mající se safari už nějakou zkušenost.

Uganda, Lake Mburo

FOTO: archiv autora

V celém parku nejsou žádní kočkovití predátoři, díky čemuž je tu mnohem větší volnost pohybu návštěvníků, a kdo jednou zkusil pěší safari, přivítá, že se jeho chodidla mohou znovu dotknout africké půdy. Kopytníci nemají přirozené nepřátele a vesele se množí. Stáda zeber a různých druhů antilop jsou velmi početná a fotografové k nim mohou „po vlastních“ a pohodlně mohou používat své „nádobíčko“. Máloco je tak fascinujícího jako africká noční obloha. Její jedinečnost a hloubku oceníte, teprve když se rozhodnete přespat venku pod širákem. Národní park Lake Mburo může být vaší první nezapomenutelnou zastávkou na cestě po Ugandě.

Počet lidí, který denně může pozorovat gorily ve volné přírodě, je velmi striktně omezený. A je to dobře.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Tady jsou gorily doma

Na světě asi není jiný primát, který by byl opředen tolika legendami. Skupiny horských goril mají tak zajímavé společenské a sociální uspořádání, že jejich pozorování pohltí každého návštěvníka. Přiblížit se takřka na dosah divoké přírodě je splněným snem mnoha návštěvníků Afriky. Za jednotlivými skupinkami goril se musí putovat zalesněným horským terénem a je určitě vhodné být na to dobře připraven a vybaven.

Zatím turisté míří do Ugandy především kvůli gorilám.

FOTO: Archiv autora

Svět byl zrovna ničen druhou světovou válkou, když v Ugandě vznikla rezervace Bwindi Inpenetrable Forest Reserve. Psal se rok 1942. Základy tohoto projektu ale byly položeny dokonce už v roce 1932. Už tehdy bylo odborníkům a nadšencům jasné, že horské gorily potřebují ochranu, a to nejen ony, ale i jejich přirozené prostředí. Dnes je plocha chráněného území 372 km2, což odpovídá rozloze Prahy nebo světoznámého kráteru Ngorongoro. Díky této rozloze se může přirozeně obnovovat vegetace, která slouží jako hlavní potrava goril. Od března do května a od září do listopadu v Bwindi prší a pozorování může komplikovat i mlha. V ostatních měsících je ráno a večer hodně chladno a je třeba s tím počítat. Počet návštěvníků, kteří obdrží povolenku pozorovat gorily, je omezený (v současné době na 40 osob denně), a je tedy potřeba si povolenku zajistit předem nebo na ni prostě čekat na místě.

Národní park Queen Elizabeth je lemován horami.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Národní park Queen Elizabeth

Krása Ugandy tkví i v tom, že nabízí pestrost, naprosto odlišné typy krajiny a zcela odlišné zážitky. Národní park Queen Elizabeth je z jedné strany lemován pohořím Rwenzori s mnoha krátery pokrytými sytou zelení rovníkového pásma. Kanál Kazinga, který spojuje jezera Edward a George, je rájem hrochů (v parku je jich více než 5000 kusů), buvolů (10 000 kusů) a slonů (2500 kusů) a planina Ishasha, porostlá košatými fíkovníky, je proslulá lvy, kteří doslova hnízdí v jejich korunách. Při troše štěstí můžete na vlastní oči zažít útok lva přímo z koruny stromu – to lze vidět jen na několika místech na světě. Lokální komunity žijící na území parku stále přenášejí z generace na generaci starodávné legendy a původní pravidla života komunit včetně hudby, tance a výroby originálních artefaktů. V současné době je velmi patrná snaha vytvořit v tomto národním parku jedinečný ekosystém, který bude ve všem respektovat nejen zájmy zvířat, ale i místních komunit.

Pozorovat šimpanze v divoké přírodě je velmi složité, ale rozhodně to stojí za to.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Pozorování šimpanzů

Šimpanzí klany jsou mnohem pohyblivější a mnohem opatrnější než rodiny goril. Prostor, ve kterém se pohybují, je mnohem větší a jejich pohyb v něm mnohem méně předvídatelný. Vidět šimpanze v divoké přírodě je hodně o náhodě. Dva tropické lesy – Kyambura George a Kalinzu – dávají šanci na takové setkání. Chce to ale pomoc místního průvodce s velikými zkušenostmi. Určitě nepodceňte jeho výběr. Kyambura George je vlastně zalesněný příkop, propadlina. Můžete se vydat na trek za šimpanzi na jeden den nebo několik dnů – podle toho, jak velcí jste nadšenci a kolik máte času. Při jednodenním treku je šance tak 50 na 50.

Řeka Nil vyvěrá z Viktoriina jezera a pod jménem Viktoriin Nil protéká Ugandou až do Albertova jezera.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Mytická řeka Nil se rodí v jezeře Ukerewe



Málokdo si uvědomuje, že může v Ugandě postát na břehu Nilu. Bájné jezero Ukerewe, dnes známé jako Viktoriino jezero, je pokládáno za jeden ze zdrojů Nilu. Řeka, která z jezera vytéká, je proto nazývána Viktoriin Nil, aby se pak vlila do Albertova jezera a pokračovala pod názvem Albertův Nil územím severní Ugandy až do sousedního Súdánu. Zajímavých zastávek v povodí Nilu v Ugandě je několik. Krásná zastávka je v oblasti Albertova jezera, kde se Viktoriin Nil mění na Albertův Nil. Řeka tu protéká dramatickou krajinou, divokou přírodou národního parku a tvoří tu zajímavé vodopády Murchison Falls. Můžete tedy pozorovat zvířata, vidět krásné vodopády a plavit se na lodích po Albertově jezeře.

Vodopády Murchison Falls na řece Nil.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Druhá zastávka je zcela jiná. Město Jinja na břehu Viktoriina jezera. Tady se rodí Nil. Jinja je druhým největším ugandským městem, založeným v roce 1906. Ačkoli sem tam můžete narazit na nějaké vzpomínky na koloniální období v architektuře města, nečekejte výstavní historické město upravené pro turisty. Tady jste v Africe, s chaosem na ulici, s tržištěm plným všeho možného, s děravými silnicemi plnými kaluží po dešti, s řeznictvími plnými kozích hlav, s katolickými kostely a ostnatými dráty kolem vládních budov. Na druhé straně je tu Viktoriino jezero, Nil lákající k divokému raftu, tropická zeleň políček v okolí města protkaná červenými prašnými cestami, smích dětí ve školních uniformách, adrenalinové jízdy na čtyřkolkách v okolních kopcích a romantické projížďky na koních. Prostě Afrika, jak má být.

Uganda

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Tak vysoké hory by v Ugandě nikdo nečekal

Úctyhodných 5109 m n. m., tak vysoký je vrcholek Margherita Peak skalního masívu Mt. Stanley v pohoří Rwenzori (Měsíčních horách). Třetí nejvyšší hora Afriky, po mytickém Kilimandžáru, a stále populárnější Mt. Kenya. Se stálou sněhovou pokrývkou byla odjakživa pro všechny lokální obyvatele spojena s legendami. V roce 1906 byla pojmenována po italské královně na počest prvního horolezeckého dobytí vrcholku italskou výpravou. Nižší části svahů jsou pokryty tropickým pralesem. O výstup na některé vrcholy pohoří se pokoušejí horolezci z celého světa, není to ale nic pro turisty. Přesto doporučuji návštěvu hor i pro nehorolezce. Jen je třeba upozornit na to, že pouze leden, únor, červen a červenec dávají naději na dobrou viditelnost a slušné počasí. Po zbytek roku je tu velká pravděpodobnost deště a mlhy.