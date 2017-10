Mám tě rád, můj milý vole

Pro Barmánce je vůl velká vzácnost. Zemědělství je z velké části ještě odkázané na tradiční postupy. Vůl je tou hlavní hnací jednotkou. Vzpomínám si, že to před 25 lety bylo v Thajsku velmi podobné. Dnes tam už ale na tradiční způsoby narazíte jen zřídka. Kdo chce zažít autentickou barmánskou vesnici, měl by se do Barmy vydat co nejdříve.