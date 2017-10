Kde vlastně ten Mauricius je?



Mauricius naleznete téměř u obratníku Kozoroha východně od Madagaskaru. Objevili jej arabští mořeplavci v 9. století a začátkem 16. století zde přistáli Portugalci na svých objevných cestách kolem Afriky. Trvaleji se zde usídlili po roce 1598 Nizozemci a dali ostrovu jméno po princi Maurici de Nassau. Jejich extenzivní hospodaření mělo negativní dopady na zdejší přírodu, a snad proto Nizozemci Mauricius kolem r. 1710 de facto opustili. V roce 1715 se zde natrvalo usadili Francouzi a dali ostrovu jméno Ile de France. Následoval rozmach prosperující kolonie zaměřený na pěstování cukrové třtiny či koření.

FOTO: Beachcomber, archiv ck Marco Polo

Vliv Britů se nedá popřít!



Zlomem byla velká námořní bitva mezi Francouzi a Brity v roce 1810 coby součást napoleonských válek. Tuto bitvu sice Napoleonova flotila vyhrála, ale o tři měsíce později se na ostrov Britové vrátili a tentokrát jej obsadili. Pojmenovali jej opět Mauricius a jako úřední jazyk zavedli angličtinu. Nicméně obyvatelstvo si mohlo ponechat své náboženství a jazyk. Etnické složení obyvatel se začalo výrazněji měnit po zrušení otroctví v roce 1835 – místo afrických otroků sem směřovala levná pracovní síla z Indie dnes tvořící většinu oproti původním míšencům – Kreolům.

Mauricius, palírna

FOTO: archiv autora

Palírna Chamarel je elegantní a architektonicky velmi zajímavý provoz. Určitě stojí za návštěvu.

FOTO: archiv ck Marco Polo

Lahodný rum je provoněný sluncem

Náš titulek nelže – již po staletí se na ostrově pálí výtečný třtinový rum, vlastně takový sekundární produkt výroby cukru. Ostatně to mají společné snad všechny země s produkcí cukrové třtiny, ať už „zdejší“ Mauricius a Réunion, nebo oblast Karibiku (za všechny jmenujme alespoň Jamajku). No, a že při návštěvě některé z palíren potkáte černookou dceru majitele (paliče), to se přece vyloučit nedá? V současné době má nejlepší renomé palírna Chamarel, která – jak se prezentuje – nevyužívá k pálení zbytkovou melasu (vzniká při výrobě cukru), ale nechává kvasit a následně destiluje čistou šťávu vylisovanou z třtiny.

Paličova dcera? Kdo ví, jisté je, že průvodkyně palírnou jsou velmi příjemné a profesionálně dokonalé.

FOTO: archiv ck Marco Polo

Oblast Chamarel, podle které se jmenuje palírna skvělého rumu, je na jihozápadě ostrova a bývá častým cílem výletníků: kromě uvedené palírny rumu je zde tzv. země sedmi barev nabízející vycházku lávovým polem, kde barva skutečně přechází od světle okrové až po hnědočernou. Efekt však vynikne pouze za plného slunečního svitu. Cca o tři kilometry dále naleznete zhruba stometrový vodopád padající do vyhaslého kráteru. Hezký, ale na „nedalekém“ Réunionu by platil za outsidera... Máte-li rádi zvířata, spojte Chamarel s návštěvou krokodýlí farmy La Vanille. Kromě krokodýlů tam naleznete stovky obřích suchozemských želv (můžete se mezi nimi procházet!) a expozici věnovanou legendárnímu ptákovi dodo. Mauricius, palírna FOTO: archiv autora Cukrovou třtinu přinesli na ostrov již Nizozemci, avšak skutečný rozmach pěstování zaznamenala až za francouzského guvernéra Mahého de Labourdonnais v polovině 18. století. Dodnes je hlavní zemědělskou plodinou pokrývající značnou část povrchu Mauricia a sklízenou zhruba od července do listopadu. V posledních letech však pěstování a produkce cukru poněkud stagnují, a to v podstatě ze dvou příčin: třtina je poměrně náročná na vláhu, takže pokud farmář nemá na zavlažovací systémy, těžko dokáže držet krok. Ještě zásadnější pak jsou různé kvantitativní restrikce EU na dovoz cukru. Mauricius, sklizeň cukrové třtiny FOTO: archiv autora

Tady prostě nemůžete jinak než v pohodě odpočívat.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Jistě se najdou zájemci, kteří by Mauricius rádi navštívili, ale přijde jim pro dovolenou příliš málo akční. Tady je pomoc lehká – vždyť necelou hodinku letu je nádherný hornatý ostrov Réunion a dvě hodiny letu kouzelné Seychelly... A ani Afrika není nedosažitelná, přímé lety jsou do Johannesburgu i do Kapského Města. A takové kvalitní africké safari doplněné komfortním relaxem na Mauriciu, to je opravdová kombinace snů.

Golfisté se na Mauricius rádi vracejí. Takový pohled na našich hřištích nezažijí.

FOTO: CK Marco Polo International