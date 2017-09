Jiná planeta

Je jedno, zda si sednete na kámen u hrany některé prolákliny ráno nebo v podvečer. Jisté je, že se vám bude zdát, že jste se ocitli na úplně jiné planetě. Civilizace zůstala daleko za vámi a čas se zastavil. Nejprve vás překvapí neuvěřitelné ticho (pokud se neocitnete vedle skupinky polských turistů). Pak si uvědomíte, že i světlo kolem sebe vnímáte jinak než jindy. Jako byste vstoupili do filmu, tak ostré jsou kontrasty a tak hluboký je obraz. Chce se vám zhluboka se nadechnout, zatajit dech a pak pozvolna vydechnout. I když nejde jediným pohledem obsáhnout celý prostor dlouhý 160 km a široký 27 km, na kterém se Fish River Canyon rozkládá, přesto pohled do kaňonu bere dech.

Fish River Canyon. Namibie.

FOTO: archiv autora

Fish River Canyon není o zvířatech

Většina lidí, kteří se vydávají na jih Afriky, očekává, že všude, kam se pohnou, jsou zvířata. A pokud možno ta největší, nejdivočejší a v takovém množství, že se o ně téměř zakopává. Zvlášť když je nějaké území vyhlášeno národním parkem nebo rezervací. Jenže některá území jsou chráněna pro svou přírodní krásu, ne pro své obyvatele. Fish River Canyon patří mezi takové oblasti. Zvířata v parku jsou, ale nejsou tím hlavním důvodem k návštěvě. Tím je kaňon samotný. Různé druhy antilop jsou spíše příjemným zpestřením.

Fish River Canyon. Namibie.

FOTO: archiv autora

Náročné putování

Nemusíte se vydávat na Kilimandžáro nebo na Mt. Kenya, když si chcete dát řádně do těla. Pětidenní trek v oblasti Fish River Canyon dá zabrat a prověří fyzičku. Od května do září si můžete najmout horského vůdce a vyrazit. Na rozdíl od jiných míst tady za vámi (nebo před vámi) nebude šlapat horda nosičů, kteří by vám putování zjednodušili a zpříjemnili. Co si na cestu vezmete, ponesete na svých vlastních zádech. Včetně jídla a pití. Je to vaše putování, je to vaše dobrodružství, tak trpte. Jakmile jednou vyrazíte na cestu, neexistuje žádný jednoduchý způsob, jak ji ukončit. Není jednoduchý způsob, jak z toho ven. Vůdce vás nemůže doprovodit zpět, musí zůstat s těmi, kteří zůstávají. Nakonec se překonáte a budete pokračovat. Pomalu, s pomocí, ale budete. Trápení sebe sama je součástí zážitku a vzpomíná se na ně pak hodně dlouho.

Mobilní kemp při putování kaňonem Fish River Canyon. Namibie.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Pro méně odvážné

Pro méně odvážné funguje mobilní kemp, který vytváří zázemí pro putující. Posádka kempu se stará o celkové zázemí. Postaví a zbourá kemp, zajistí přepravu na nové místo, zajišťuje přesun potravin a všeho ostatního, co vyžaduje komfortní pěší putování. Dávka kilometrů zůstává stejná, ale záda bolí o hodně míň a zbývá mnohem víc energie na večerní posezení u ohně a na vedlejší procházky. Devadesát kilometrů základní trasy projde během hlavní sezóny hodně skupinek, ale smích během pochodu většinou uslyšíte jen u těch, které si mohou dovolit zajišťovací tým.

Když jdete nalehko… Namibie.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Nádherná zastávka na cestě

Fish River Canyon je skvělá zastávka při cestě po Namibii nebo při cestě z Jihoafrické republiky do Namibie. I když se tu zastavíte jen na jedno odpoledne nebo jeden den, nebudete litovat.

Pomníky minulých časů. Namibie.

FOTO: archiv CK Marco Polo