Jednou ho zažijete a chcete se vracet



A to je možná jediná věc, kterou má glamping společnou se světem kempování a na kterou pomyslíme u nás – tajemnou touhu vracet se, touhu zažít to znovu. Glamour camping (glamping) v posledních letech dobývá svět. Patří k tomu nejstylovějšímu a nejluxusnějšímu, co moderní turistika nabízí, a je zároveň výrazem té nejmodernější a přitom s přírodou srostlé architektury a designu. Kouzelné kempování je jedinečným celoživotním zážitkem a určitě stojí za vyzkoušení.

Keňa, Národní park Samburu. Totální souznění s okolní přírodou a excelentní zázemí umocňuje zážitek z pobytu v kempu Saruni.

FOTO: kemp Saruni, archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Vždy na nádherném místě



Základním předpokladem kvalitního glampingového resortu je jeho dokonalé umístění. Výběr lokality je nedílnou součástí úspěchu. Vždy se musí jednat o originální přírodní místo, které má samo o sobě vysokou kvalitu. Ať se jedná o indickou poušť, africkou savanu, chilské náhorní jezero, americký ranč, amazonský prales, nebo břeh řeky na jihu Čech, vždy jde o krásné čisté přírodní místo.

Ngorongoro Crater Lodge neodděluje od divoké přírody žádná bariéra. Divoká zvěř se čas od času objeví opravdu blízko vás.

FOTO: andBeyond

Afrika je rájem glampingu



Glampingové areály v Africe patří k tomu nejlepšímu, co tento nový styl přinesl. Návštěvníci vstupují do bezprostředního kontaktu s divočinou, musí ctít její pravidla a přitom mají vybudované dokonalé zázemí. Odměnou za respektování divočiny jsou jim zážitky, které lze jen těžko zažít jinde. Divoká zvířata vnímají kemp jako součást svého světa a vstupují do prostoru kempu, prochází jím a chovají se v něm jako v jiných částech divoké buše. Kdo chce alespoň jednou za život zažít pocit bezprostředního soužití s divokou přírodou Afriky, měl by si dopřát pobyt v některém glampingovém kempu.

Několik zeber zjistilo, že je areál Ngorongoro Crater Lodge pro ně mnohem bezpečnější než dno kráteru a zůstává dlouhodobě.

FOTO: andBeyond

Interiér stanů je lahůdka pro milovníky designu



Nedílnou součástí kouzelného kempování je dokonalé a kvalitní vybavení luxusních stanů. Nenajdete zde žádná rozkládací lehátka, nafukovací matrace či karimatky, ale naopak velmi stylový nábytek z masívu, popř. z moderních materiálů, jako je zesílená hliníková konstrukce s výpletem z umělého ratanu. Bambusové či dřevěné podlahy jsou pokryty kvalitním kobercem. Koupelny jsou vybaveny nádhernými vanami (nezřídka z velmi kvalitního dřeva či kamene). Součástí stanů je téměř vždy terasa s excelentním výhledem a kvalitním zahradním nábytkem.

Váš komorník je připravený vyhovět vašim přáním.

FOTO: andBeyond

Glamping = svět zážitků



Resorty, které se mohou hrdě označit jako glampingové resorty, nemohou ovšem poskytovat pouze zajímavé, originální a luxusní ubytování, ale musí nabízet i řadu dalších služeb. Vše se točí kolem odpočinku a relaxace (wellness centra a lázeňské služby) a aktivního poznávání okolí (safari, jízda na kolech, pěší túry apod.). Cílem je poskytnout komplexní zážitek.

Namibie, safari na čtyřkolkách organizované glampingovým kempem Kulala Desert Lodge.

FOTO: Kulala Desert Lodge (archiv)