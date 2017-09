Pět nejkrásnějších jihoafrických vodopádů přitahuje pozornost. Jenže k většině z nich není úplně jednoduchá cesta. Zvlášť ty největší vyžadují trochu úsilí, pokud se chcete dostat do jejich bezprostřední blízkosti.

1. Tugela – druhý nejvyšší vodopád na světě – 948 m

Popelka mezi světovými vodopády, naprosto neprávem opomíjená, čeká na svůj čas slávy. Zakletá vysoko v Dračích horách, obklopená panenskou přírodou. Spojená s nádhernou stolovou horou Amphiteatre připomíná zázrak padající z nebe.

Nejvyšší africký vodopád Tugela je obklopený úchvatnými Dračími horami.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Ve skutečnosti z hrany stolové hory padá stejnojmenná řeka Tugela. Voda se řítí k zemi z výšky téměř jednoho kilometru. Pouze venezuelský vodopád Salto Angel (někdy nazývaný Kerepakupai Merú) je o necelých 30 metrů vyšší.

Když stojíte pod vodopádem a vzhlížíte k nebi, dokážete velmi snadno pochopit, proč byl vodopád pro kmen Zulu posvátný. Vydejte se cestou údolím proti proudu řeky Tugely tak, jako tudy chodili bojovníci kmene Zulu celá století. Projdete skalnatou divokou krajinou plnou nádherných pohledů na okolní hory.

Cesta k vodopádu Tugela vede panenským údolím.

FOTO: archiv CK Marco Polo

2. Didima – občasná dvojka – 610 m

V Dračích horách můžete zažít při lovu vodopádů i mnohá zklamání (ostatně nejen v Dračích horách). Celá řada vodopádů se objevuje pouze dočasně. Některé v delším časovém období, jiné jen velmi krátce.

Cathedral Peak, KwaZulu-Natal.

FOTO: archiv portálu Africke-expedice

Jsou přímo závislé na vydatnosti dešťových srážek. Když prší, načechrají svou krásu a zurčí přes kaskády skalisek. Když přestane pršet, jejich krása bledne. Změní se v nenápadný čůrek, aby za pár dnů zanikly úplně. Zůstane po nich jen vlhká skála.

Mezi tyhle „krásky na jednu noc“ patří i Didima v oblasti Cathedral Peak. Když budete v Jihoafrické republice, určitě se do Dračích hor vydejte a projděte si i oblast Cathedral Peak. Je úplně jedno, zda na Didimu narazíte, nebo ne, hory tu mají dech beroucí krásu.

Lehr´s Falls, Oribi Gorge, KwaZulu-Natal.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

3. Lehr’s – největší houpačka v Africe – 165 m



I třetí perla mezi jihoafrickými vodopády se nachází v KwaZulu-Natal, jen 27 km od pobřeží Indického oceánu a městečka Port Shepstone, v malé rezervaci Oribi Gorge. Dramatické skalní převisy a přírodní scenérie si zamiluje každý fotograf.

Je to místo, kam míří především jihoafričtí milovníci skal a adrenalinových kousků, cizinců sem moc nezavítá. Je to škoda, ale to se dá říci o mnoha krásných místech v Jihoafrické republice. Zdá se, že i ve dnešní době mají lidé stádní myšlení a chtějí si odškrtnout především chronicky známá místa.

Na druhou stranu alespoň nejsou místa jako Lehr’s přeplněna a ten, kdo si sem najde cestu, si to může pořádně užít – včetně divoké houpačky ve skalní soutěsce. Můžete skočit do hloubky 77 metrů a nechat se houpat sem a tam. Osobní zkušeností nemohu sloužit – na houpačky a bungee jumping nemám.

Magwa, The Wild Coast, Eastern Cape.

FOTO: CK Marco Polo International

4. Magwa – ozdoba čajové plantáže – 144 m



Uprostřed nevelké planiny na Wild Coast, pobřeží Indického oceánu, se před bůhvíkolika lety (geologové by asi byli přesnější, ale zatím se tím nezaobírali) díky seizmické činnosti objevila díra. Skála se roztrhla a vznikla puklina hluboká 144 m.

Kdyby v okolí tehdy žili lidé, jistě by puklinu pokládali za dílo ďábla nebo nějakého démona. Jenže tu v té době nikdo nebyl. Vodopád je pojmenován po největší jihoafrické čajové plantáži (1800 hektarů!). Dá se k němu dostat velmi pohodlně a stojí za zhlédnutí.

Howick, KwaZulu-Natal

FOTO: Archiv archiv autora

5. Howick – kdysi mystické místo, dnes ale… – 111 m

Howick Falls má bouřlivou historii. Kdysi to bývalo pro kmen Zulu mystické místo, které mohli navštěvovat jen vybraní lidé. Legendy mluvily o tom, že v jezírku, do kterého vodopád padá, žije obří had, strážce duchů.

Takové místo mohou navštěvovat jenom kmenoví kouzelníci nebo jimi určení lidé. Dary vhozené do vodopádu doplují až do oceánu a vrátí dárci nezměrnou energii.

Jenže, jak se zpívá v jedné lidové písničce: „Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře.“ Dnes je Howick Falls komerčním místem, které slouží obyvatelům sousedního městečka Howick k obživě.

Stánky se suvenýry podél cesty k vodopádu nejsou sice nevkusné, ale přece jen vám oznamují, že tady se romantiky nedočkáte. Sestup k jezírku není úplně pohodlný. Vodopád se dá i slanit, a to může být dobré adrenalinové zpestření cesty.

Země plná vodopádů

Jihoafrická republika je zemí plnou vodopádů. Především oblast Dračích hor je jimi přímo protkaná a na menší nebo větší vodopády tu narazíte na mnoha místech. Je to podobné jako s divokou zvěří. Příroda Jihoafrické republiky je plná zvěře a můžete tu potkat mnoho zajímavých zvířat, nejenom „velkou pětku“.

Některá zvířata jsou dokonce mnohem zajímavější než ta, která jsou do velké pětky zařazena. A stejné je to s vodopády. Mnohé z těch, které nejsou ve velké pětce, jsou krásnější a zajímavější nebo je zajímavější jejich okolí či cesta k nim. Putování za vodopády Jihoafrické republiky vám ale určitě přinese krásné zážitky.