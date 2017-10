Jao Camp, Botswana

FOTO: archiv CK Marco Polo

Nádherná scenérie delty Okavango

Řeka Okavango je unikátní už tím, že neústí do žádného moře nebo oceánu, ale „ztrácí se“ v poušti Kalahari. Těsně před tím, než se ztratí, vytváří řeka Okavango deltu, která patří mezi nejslavnější delty světa. Byla zapsána do seznamu UNESCO a stala se pojmem ve světě safari. Delta mění svou tvář podle ročních období a množství vody, kterou do oblasti přivede řeka Okavango. Jsou období, kdy můžete v deltě jezdit terénním vozem, a jindy musíte na stejném místě použít loď. Tam, kde jste pozorovali divoké psy válející se v prachu cesty, se najednou povalují hroši potopení ve vodě. V každém případě toto místo tvoří nádhernou kulisu pro nejromantičtější safari lodge na jihu Afriky.

Hroši mají v mokřadech Linyanti a v rezervaci Chobe ideální podmínky k životu.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Pulzující srdce delty

Srdcem delty Okavango je rezervace Moremi. Rezervace plná kontrastů. Je to vlastně rozlehlá oáza obklopená pouští Kalahari. A v oázách je vždy všechno mnohem koncentrovanější, barvy jsou sytější a boj o přežití je mnohem dynamičtější. Moremi je pulzující srdce delty Okavango. Jsou lidé, kteří sem přijíždějí zásadně v období sucha, a jiní, kteří milují dobu, kdy se Moremi mění v jezero s vystupujícími ostrůvky vyvýšené krajiny. Každé období má své kouzlo, svá pravidla a svou dynamiku.

Leopardi odpočívají v korunách stromů, kde se cítí v bezpečí a mají odtud dokonalý přehled.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Velká pětka a mnohem víc

Návštěvníky, kteří do Moremi zavítají poprvé, hodně překvapí, že se tu setkávají se zvířaty, která by očekávali na rozlehlých planinách východní Afriky. Zebry a pakoně se dokonale přizpůsobili životu v deltě. Nemigrují jako velká stáda. Vše, co potřebují, mají kolem sebe na celkem malé ploše. Žijí v mnohem menších skupinách. Stejně tak buvoli, kteří jinde tvoří i stohlavá stáda, žijí v Moremi spíše v malých komunitách, nebo dokonce samotářsky. O to jsou nervóznější a nebezpečnější. I predátoři se museli přizpůsobit prostředí. Lvi, leopardi, gepardi a hyeny se v některých okamžicích chovají odlišně od svých příbuzných na rovinách nebo v buši.

Díky dostatku vody je buš delty Okavango prakticky stále zelená. Pro nosorožce ideální prostředí.

FOTO: CK Marco Polo International

Naděje pro nosorožce

Bezpečnostní opatření a přírodní podmínky natolik znepříjemnily život pytlákům, že se dá o Botswaně mluvit jako o naději pro zachování genofondu některých ohrožených druhů. Největší naděje se připisuje projektu zachování genofondu nosorožců. Postupně jsou umísťováni i do míst, kde už dlouhá léta žádná populace nosorožců nežila. Botswanská strana na tomto projektu velmi úzce spolupracuje s partnery z Jihoafrické republiky, kde je stále složitější nosorožce ochránit. Agresivita pytláků na území Jihoafrické republiky roste rok od roku a musejí se hledat nové cesty, jak nosorožce ochránit. Zdá se, že osídlení Moremi populací nosorožců je ten správný nápad.

Botswana

FOTO: Hana Pšeničná, průvodkyně CK Marco Polo

Sloni jsou třešinkou na dortu

Počet slonů v Moremi se mění podle sezón. Mnohem víc jich je v rezervaci v období sucha, ale dost jich zůstává trvale. V celé deltě se odhaduje počet slonů v nejvyšší sezóně přes 30 tisíc jedinců. Nároky na potravu jsou samozřejmě obrovské, a pokud by takový počet slonů zůstával v deltě trvale, bylo by to pro ekosystém smrtící. Naštěstí cosi zatím neprozkoumaného pudí slony k neustálému pohybu, a tak má příroda šanci na oživení. Na místě zůstávají především staří mohutní samci, kteří už nemají sílu na dlouhé cestování. Ti si najdou nějaký stále zelený kout s měkkou trávou a tam „zdomácní“.

Botswana, truck

FOTO: Hana Pšeničná, průvodkyně CK Marco Polo

Ideální destinace pro expedice

Kdo chce ušetřit, může se vydat do Botswany s expedičním náklaďákem. Při cestách pustinou se náklaďák stává pro všechny domovem na kolech. Domovem nejen pro cestující, ale i pro řidiče (průvodce). Teprve daleko od civilizace poznáte, jak je důležité, že váš domov připravovali lidé, kteří mají osobní dlouholetou zkušenost. Vše musí mít své místo. K technickému prostoru se musí přistupovat podobně jako v letadle. Lednice na jídlo a pití, skladovací prostory pro stany a matrace, profesionální plynová kuchyně, zdravotnické potřeby, náhradní díly pro auto atd. atd. atd. Kouzlo je v detailu – váš domov na kolech jich má spoustu a při cestě pustinou je oceníte. Tenhle domov na kolech vám vrátí pocit objevitele, který měli cestovatelé před mnoha desítkami let. V pustinách Botswany je náklaďák naprosto ideální.

Jao Camp, Botswana

FOTO: archiv CK Marco Polo

Romantici hledající luxus jsou v Botswaně na správném místě

I ti, pro které by putování náklaďákem rozhodně nebylo, protože hledají pohodlí a luxus, si v Botswaně přijdou na své. A pokud mají navíc romantickou duši, je Botswana to nejlepší místo pro jejich dovolenou. Africká divočina je drsná, plná násilí a nebezpečí. Potravinový řetězec je neúprosný a nemilosrdný. Kdo je jeho součástí, musí být stále ve střehu. I ti, kteří se právě chystají na někoho zaútočit, mohou být vzápětí zabiti někým jiným. Mohlo by se zdát, že psát v takových souvislostech o romantice je absurdní. Jenže my lidé máme jednu velkou výhodu – nejsme součástí potravinového řetězce. Alespoň většinou. A můžeme vše pozorovat zvenčí jako neuvěřitelné přírodní divadlo. A tady už je romantika namístě.