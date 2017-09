Za čím cestují ostatní?

Hiroshi Kuwamoto, výkonný ředitel JNTO, tvrdí: „Pro Australany a Američany nikdy nebylo Japonsko cenově tak výhodné, jako je nyní. Velké zaoceánské lodě zařadily Japonsko do svých tras. Především v září jich připlulo k našim břehům mnohem více než jindy. A samozřejmě láká naše nádherná sezóna kvetoucích třešní, ta je ve světě velmi populární.“

Moderní tvář Japonska.

FOTO: archiv autora

Směs nečekaných chutí

Nikde jinde na světě nenajdete tak zvláštní směs kontrastů. Císařská a feudální historie ostře kontrastuje s prozápadní současností a nejmodernější technologickou inovací. Vše je tu vedle sebe. Tradice, bohatá kultura, buddhismus a šintoismus, nespoutaná přírodní krása se snoubí s futuristickým světem budoucnosti. Chladná až neosobní technologie s hlubokou duší. To nelze nikde jinde v tak koncentrované podobě vidět a zažít.

Hrad Himeji. Japonsko.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Hurá na hrad

Málokdo si při představě Japonska vybaví nějaký hrad. Středověk a raný novověk se nám vybavují spíš v podobě chrámů a klášterů, popřípadě samurajů a jejich soubojů. Japonsko je ale domovem mnoha zajímavých hradů. Například hrad Himeji, založený už v počátku 14. století a postupně přebudovávaný a dostavovaný až do poloviny 17. století, přežil několik zemětřesení i bombardování za druhé světové války. Komplex 89 budov uchvátí každého návštěvníka svou jedinečností a naprosto originální architekturou. Za zmínku stojí i hrad Matsumoto v Naganu a další.

Kongobuji

FOTO: Martin Vlášek

Úchvatné církevní památky

Když Japonec vstoupí do svého chrámu, jako by vstoupil do jiného světa. Běžný život zůstává za bránou chrámu. Moderní společnost 21. století je zapomenuta. Tady platí úplně jiná pravidla, jiná estetika. Pro nás návštěvníky je to nečekaně hluboký zážitek. Kdo navštívil Kjóto s jeho náboženskými stavbami, musí mít po návratu do Evropy pocit, že mu tu něco chybí, že mu tu něco uniká. Kousíček duše, kousíček „já“ zůstane v Japonsku. Je třeba se tam vrátit a znovu to najít.

Tradiční japonské jídlo.

FOTO: archiv CK Marco Polo

I mlsné jazyky si přijdou na své (alespoň některé)

Japonské jídlo je stejně extrémní jako všechno japonské. Jedni ho mají moc rádi a druzí ho odmítají. Ti, kteří ho mají rádi, si samozřejmě přijdou na své. Ale ani ti, již japonské tradiční jídlo zrovna nemusí, se nemusí bát do Japonska cestovat. Na venkově se jí většinou rýže se zeleninou a rybou a ve městech si můžete zajít i do evropských restaurací nebo rychlého občerstvení amerického typu. Bylo by škoda nevydat se do Japonska jen ze strachu z hladu.

Okamžik, na který čeká většina Japonců. Květy třešní začínají opadávat.

FOTO: archiv autora

Japonské jaro

Na jaře vzduch zhoustne sladkou vůní třešňových květů. Když jste tou dobou v Kjótu, té vůni se nevyhnete. Prostupuje vším. Když pozorujete svahy okolních kopců, máte pocit, že jste se ocitli v nějakém snovém oceánu růžových květů. Vítr rozhoupá větve stromů a vy ten obraz vnímáte jako růžové vlny. Když přivřete oči, jen čekáte, kdy se na vlnách objeví starý dřevěný koráb s plachtami napnutými větrem. A pak přijmete pozvání některé otevřené chrámové brány a vstoupíte do říše zahrad za vysokou zdí. Tak nějak vstupovala do světa za zrcadlem slavná Alenka. Hlasy buddhistických kněží zpívajících prastaré sútry, ševelí a jsou odměřovány slabým chrámovým gongem…

Sošky božstva Jizo v chrámu Heza-Dera, Sakurai v prefektuře Nara.

FOTO: archiv CK Marco Polo