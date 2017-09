Jak se dá na Koh Hai dostat?

Thajsko, Koh Hai (Ngai)

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Cesta do ráje není nikdy jednoduchá. Ani cesta na ostrov Koh Hai. Ačkoliv jste jen 13 km od Koh Lanty, je jednodušší letět z Bangkoku do Trangu a odtud se dostat do přístavu Pak Meng. Pak lodí až na vaši pláž. Určitě použijte ranní let z Bangkoku, ať chytíte loď. Ta většinou odplouvá po poledni.

Pokud byste byli na Koh Lantě, můžete využít trajektu, který pluje mezi Phuketem a Langkawi. Zastavuje u mnoha ostrovů, i na Lantě a na Hai (Ngai).