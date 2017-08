Asijský Mauricius

Mauricius (Mauritius) má velmi dobrou pověst a je vyhlášený tím, že za své peníze dostanete opravdu to, co jste si zaplatili. Právě proto se někdy malajskému ostrovu Langkawi přezdívá asijský Mauritius. I na Langkawi dostanete za své peníze kvalitu a můžete tu prožít pohodovou dovolenou. Při dnešním pohodlném spojení do Kuala Lumpuru nebo Singapuru je jen otázka času, kdy mnohem více Čechů a Moravanů objeví tuhle zelenou perlu.

Langkawi

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Svět je plný ostrovů, proč se vydat právě na Langkawi

Na první pohled se svět zdá plný možností. Ale je to jen zdání. Jakmile začnete řešit svou dovolenou, začne se svět zmenšovat. Někam neletí spoje právě v době, kdy vy potřebujete. Jinde je špatné počasí. Někde není ubytování, které hledáte. A na jiném místě je vyprodáno nebo až příliš draho.

Když už si konečně vyberete a začnete hledat recenze, zjistíte, že místo, které jste si vybrali, není úplně takové, jak vypadá na fotkách, a nefungují tam služby. Nakonec zjistíte, že je každá rada dobrá. A jedna zní, leťte na Langkawi. Tady jsou důvody proč.

Langkawi. Malajsie.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Zelené souostroví

Když se řekne Langkawi, většinou mají lidé na mysli Palau Langkawi, největší ostrov z 99 ostrovů tvořících souostroví Langkawi. Jedno z kouzel Langkawi je právě v tom, že je součástí souostroví. Malé ostrůvky v okolí hlavního ostrova vytvářejí nádhernou kulisu, kterou pozorujete z pláží a kopců hlavního ostrova.

Mezi ostrůvky jsou nádherná zákoutí, do kterých se dostanete výletní lodí. Soubor ostrovů a ostrůvků vytváří mikroklima, které velmi pozitivně ovlivňuje počasí na hlavním ostrově. Na ostrovech je dostatek vláhy po celý rok a díky tomu je Langkawi nádherně zeleným ostrovem. Mlžné pralesy, smaragdová jezera ve vnitrozemí, bílé (ale i černé) pláže, mangrovníkové háje, kopcovitá krajina a typická asijská zelená políčka.

Langkawi. Malajsie.

FOTO: archiv autora

Nádherné pláže

Hlavním důvodem, proč se na Langkawi vydat, je dovolená u moře. Čekají vás krásné dlouhé písčité pláže, tyrkysové moře, palmové háje, pohodový servis a vynikající kuchyně. Nechybí pocit naprostého bezpečí a velmi laskaví a milí lidé.

Langkawi. Malajsie.

FOTO: archiv autora

První geopark v jihovýchodní Asii

V červnu 2007 bylo souostroví Langkawi vyhlášeno prvním geoparkem v jihovýchodní Asii. Důvodem byla skutečnost, že na velmi malé ploše najdete velmi rozmanitou ukázku geologického vývoje celé oblasti. Souostroví bylo vytvořeno zvláštní kombinací vulkanické a tektonické činnosti, navíc spojené s mořskou erozí.

Mnohé skalní útvary ukazují na jednotlivé vlivy a pro geology je to přímo ráj. Obrovská rozmanitost je napěchovaná na malém prostoru. I běžný návštěvník může obdivovat jeskyně, skalní a pískovcové útvary a divoká skalnatá pobřeží malých ostrůvků.

Langkawi, Malajsie

FOTO: archiv autora

Ztracen v mangrovníkových lesích

Už jsem se párkrát v životě ztratil. Když jsem se ztratil v polích s cukrovou třtinou na Mauriciu, byla to legrace. Bylo jasné, že dřív nebo později musím najít konec pole. Když jsem se ale ztratil v buši v Zimbabwe, už tak veselé to nebylo. Najednou jste součástí potravinového řetězce a to vám zrovna sebevědomí nedodá. A právě na Langkawi jsem se ztratil v mangrovníkovém háji. Půjčil jsem si kajak a vyrazil. Průvodce jsem odmítl, vždyť jsem přece zkušený cestovatel a vyjíždím jen tak na chvilku! Po pár zatáčkách a několika zastaveních na focení jsem najednou nevěděl kudy kam. Pamatoval jsem si, kde bylo slunce, když jsem vyplouval, tak jsem se otočil a věřil, že tam někde musí být konec háje. Jenže to bylo něco jiného než cukrová třtina a cesty v ní. Tady najednou cesta končila nebo vás odklonila jinam. Vymotal jsem se asi po třech hodinách zcela vysílený. Když jsem ale vracel člun, nedal jsem na sobě nic znát. Viděl jsem spoustu ryb, krabů, mořských orlů a varanů. Krása, jen příště raději s průvodcem.

Langkawi, Malajsie

FOTO: archiv autora

Na kole kolem dokola

Ostrov je naprosto bezpečný a jedna z velmi dobrých možností, jak ho poznat, je půjčit si kolo a vydat se kolem dokola. Na pobřeží je ostrov velmi moderní. Jenže když vjedete do vnitrozemí, narazíte na vesnice plné dřevěných domů obklopených rustikální krásou staré Asie. Buvoli po břicho ponoření v blátě, zemědělci sázející rýži v zaplavených polích, rodina obědvající uprostřed polí ve stínu malé dřevěné boudy. A na mnoha místech pobřeží narazíte i na rybářské vesnice, kde můžete zažít návrat rybářů s jejich úlovkem. Zajedete si na skvělé lívance s odpoledním čajem v pouličních stáncích.

Langkawi. Malajsie.

FOTO: archiv autora

Deštný (mlžný) prales

Na tolika místech na světě vám budou tvrdit, že jejich deštný prales je jedním z nejstarších. Po pravdě řečeno, pokud nejste specialista na pralesy, je vám úplně jedno, zda ten, do kterého vstupujete, je starý jeden milión let nebo jen 800 tisíc let. Podstatné je, jaký zážitek vás čeká, když do pralesa vstoupíte. A tady bych byl na Langkawi opatrný. Musíte velmi pečlivě vybírat pořadatele svého treku do pralesa. Ptejte se nejen na trasu, ale hlavně na to, kolik lidí se v té oblasti bude pohybovat. Když nevyberete správně, může se vám stát, že budete mít pocit, že jste v botanické zahradě v den otevřených dveří, kdy je vstupné zdarma. Jinak je deštný prales na Langkawi na trek jako dělaný.