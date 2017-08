Lidská paměť je nevyzpytatelná

Přesto kdesi vzadu stále vnímáme poloostrov Jápané na severu Srí Lanky jako něco, co po léta souviselo s násilím a utrpením. Jenže občanská válka je díky bohu v této divukrásné zemi passé a vaše kroky vás konečně mohou bezpečně zavést do míst, která byla téměř tři desetiletí pro turistu tabu. Vydejte se s námi do míst, která – nejen geograficky – jsou blíže Indii než metropoli Kolombu a uvidíte zcela jinou Srí Lanku.

Uzavřený pánský klub na srílanský způsob

FOTO: archiv CK Marco Polo

Chybí infrastruktura silnic

Ještě před velmi krátkým časem to byla nekonečná celodenní cesta – z pochopitelných důvodů nebylo možné na sever vybudovat kvalitní silnici a navíc spousta vojenských kontrol, kde nikdy nebylo jisté, že vás pustí dál. Naštěstí to už je dnes minulostí, až do Jaffny vede perfektní široká asfaltka a kontrola zůstala jen jedna: vojenský checkpoint u Vavunie, kde ještě před několika málo lety končilo území pod kontrolou vlády a začínalo území „Tygrů“.

Elephant pass – sebevražedný buldozer

FOTO: Michal Tvrzník, Marco Polo Int.

Elephant pass



Žádné obavy z tísnivých dojmů, až po Elephant Passech v podstatě pozůstatky doby temna nejsou – žádné trosky budov či vojenské techniky. Jen vojenských campů je tu možná větší hustota než jinde na Srí Lance. Cesta vede napříč Kilinochchi, jinak průměrné městečko na trase, které však bylo neformálním hlavním městem území kontrolovaného Tygry osvobození tamilského Ílamu (dále LTTE). Když bojovníci LTTE při finální ofenzivě armády opouštěli město, zničili městský vodojem a ponechali místní obyvatelstvo bez vody. Zhroucená stavba připomíná coby jediné memento vládu „Tygrů“.

V ulicích

FOTO: archiv autora

Oběti vleklé nesmyslné války si zaslouží úctu

Kousek za Kilinochchi je úzký pruh země spojující poloostrov Jápané s ostatním územím, kterému se odpradávna říká Elephant Pass. Zejména v dobách portugalského a holandského koloniálního panství bývaly tudy hnány stovky vycvičených slonů, aby na poloostrově byli naloženi na lodě a exportováni především do Indie (kam to bylo z Jaffny nejblíže).

Nallur Temple

FOTO: Michal Tvrzník, Marco Polo Int.

V minulých desetiletích toto místo spíše proslulo nejzuřivějšími bitvami mezi LTTE a vládními jednotkami. Zde se na pár minut zastavte u památníku všem, kteří za léta nesmyslného násilí ztratili své životy, ať už byli na jakékoli straně či pouhými nevinnými oběťmi krvavých hrátek mocných.

St. James

FOTO: Michal Tvrzník, Marco Polo Int.

Svět Tamilů

A už je tu metropole severu – Jaffna. Návštěva musí začít tím nej..., co svět Tamilů i město nabízejí: monumentální chrám Nallur Kandaswamy Kovil. Není jen velkolepý, ale také velevýznamný a snad každý Tamil, kterého potkáte i mimo Jaffnu, vám potvrdí, že jej navštívil. Jeho historie je velmi stará, i když ten původní – tak jako desítky dalších – zničili Portugalci ve svém svatém katolizačním úsilí. Interiér je prostě úžasný a pro návštěvníka je jen škoda, že se v něm nesmí fotit.

Mirralliamman Temple

FOTO: Michal Tvrzník, Marco Polo Int.

Pozor: zouvání je samozřejmostí a pánové musí odložit trička či košile a být svlečeni do půl pasu! Fotografovat naopak lze v jiných chrámech, například v typickém barevném Miralliamman Kovil.

Přes všechna utrpení jsou v Jaffně pohodoví lidé

Asi největší devízou Jaffny jsou jeho obyvatelé a nemalý čas by měl patřit jim. Přestože (nebo právě protože) mladá a střední generace vlastně téměř neměla šanci se s turisty setkat, jsou zejména ti nejchudší z nejnižších kast velmi přátelští a jejich znalost angličtiny je často nečekaná – ostatně historicky v tomto ohledu své sinhálské spoluobčany většinou trumfovali.

FOTO: Michal Tvrzník, CK Marco Polo Int.

Ostrov Nagadeepa je příkladem symbiózy dvou náboženství



Západně od poloostrova, směrem k Indii, se nachází několik ostrovů, z nichž ty největší Karaitivu, Kayts (Velanai) a Punkudutivu jsou dostupné po silnicích postavených na hrázích napříč mělkou lagunou Jaffny.

Nejprve po několikakilometrové hrázi přejedete na ostrov Kayts, kdy cestou můžete pozorovat důmyslné pasti rybářů. Ostrov s řídkým vesnickým osídlením projedete k jeho jihozápadnímu pobřeží a odtud po další hrázi na menší ostrov Punkudutivu, až dorazíte do malého přístaviště. Odtud vyjíždějí pitoreskní bárky coby ferry k cíli cesty. Po cca 15 minutách přistanete u mola cca šestikilometrového ostrůvku zvaného v sinhálštině Nagadeepa a tamilsky Nainativu.

Molo vás dovede k buddhistickému chrámu, jedinému takto zachovalému v celém regionu. Dle legendy se jedná o jedno ze tří míst, kam prý vstoupil sám Buddha při svých návštěvách Srí Lanky. Nádherná je právě socha Buddhy tradičně chráněného celým vějířem kober.

Nagadeepa

FOTO: Michal Tvrzník, Marco Polo Int.

Hindu Kovil Festival

FOTO: archiv autora

V těsném sousedství buddhistického svatostánku, cca 300 metrů pěšky, pak stojí velký tamilský chrám Naga Pooshani Amman Kovil. V něm platí stejná pravidla jako v Nalluru ve městě, tedy nefotit uvnitř a pánové musí být nahoře obnaženi. Oproti Nalluru je tento až kýčovitě barevný, tak jak je to pro většinu tamilských chrámů typické. Některá zobrazení (např. krávy) vás asi rozesmějí, ale místní to ve své hinduistické víře takto prostě vidí.