Sloní lázně

Tarangirští sloni milují především mokřady, kam se vracejí ze svých poutí za potravou a dopřávají si bahenní lázně. Proseděl jsem u mokřadů celé hodiny. Safari mne naučilo trpělivosti. Po čase jsem začal pozorovat, že příchody a odchody jednotlivých skupinek a stád mají svůj vnitřní rytmus. Jako by existoval nějaký nepsaný jízdní řád, který všichni sloni v Tarangire dodržují. Každá rodina má ve svém cestovním plánu zařazenu návštěvu mokřadů v určitý den a v určitý čas. Velmi podobné je to i v Amboseli a v Tsavo v Keni. Sloni v Tarangire vás nadchnou a díky tomu, že se můžete pohybovat i mimo cesty, a dokonce se můžete po parku vydat i po svých, dostanete se ke slonům nezvykle blízko.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Vandr uvnitř národního parku

V Tarangire stojí jeden legendární kemp. Paul Oliver, jedna z nejvýraznějších postav safari ve Východní Africe, se rozhodl splnit si svůj sen a v roce 1992 otevřel v Tarangire Oliver’s Camp. Svou osobní přítomností chtěl chránit slony v Tarangire před pytláky. Projevil tehdy nesmírnou odvahu, zarputilost a vizionářství. Za jeho zásluhy mu je dodnes umožněno chovat se v národním parku jinak než ostatní. Má například možnost zařídit pro své hosty několikadenní putování po parku s přespáním v provizorních kempech. Hosté jdou pěšky z jednoho kempu do druhého, spí v otevřené krajině, u napajedel, ve skalách apod. Vandr po Tarangire stojí za to. Dost často se vám bude tajit dech. Někdy nad nádherou, kterou potkáte, jindy strachem, ale obojí patří k věci.

Mobilní kemp v otevřené krajině.

FOTO: archiv autora

Pozor na mouchu tse-tse



Nikde jsem nepotkal tolik much tse-tse jako v Tarangire, ale přesto bych radil každému, kdo se chystá navštívit Tanzanii, aby svou safari cestu zahájil právě tady. Zvlášť v době, kdy do parku přijdou velká stáda pakoňů a na mokřadech se usadí hejna ptáků z Evropy a severní Afriky. Tarangire má totiž své zvláštní kouzlo. Navíc je tu nesmírně zajímavá a velká sloní populace.

Oliver’s camp. Pěší safari.

FOTO: Oliver´s camp

Zimoviště tažných ptáků, ráj fotografů



Čápi, volavky, egyptské husy a další a další druhy přilétají do Tarangire přezimovat. Potoky, jezírka a mokřady nabízejí dostatek potravy a bezpečí. Se stěhovavými ptáky roste populace dravců, kteří se živí drobným ptactvem. Kdo rád pozoruje ptáky nebo kdo je rád fotí, měl by Tarangire zařadit do svého cestovního plánu. V parku je vybudováno několik perfektních pozorovatelen. Fotografové ocení i to, že se mohou vydat pěšky na místa, která jim zaručí to správné světlo, a nejsou tudíž odkázáni jen na fotografování z terénních vozů. Mají tím pádem dostatek času počkat si na ten správný záběr. Fotosafari je dobré si dopředu vyjednat a nečekat až na improvizaci po příjezdu. Pozorovatelny mohou být obsazeny, stěhovaví ptáci se mohou zpozdit nebo nemusí přiletět. Je příliš mnoho proměnných, které je třeba před cestou znát.

Baobaby, baobaby, baobaby.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Malý princ by skákal radostí

Jakmile projedete vstupní branou do parku, uvědomíte si, že jste v zemi bájných baobabů. Nejsou v parku všude, ale jsou místa, kde jich je tolik, že máte pocit, že si vzájemně podávají ruce, a kdyby je nedržely v zemi mohutné kořeny, určitě by spolu tančily. Je to fascinující obraz, zvlášť při západu slunce. Některé baobaby jsou tak obrovské, že v jejich dutinách mají svá doupata leopardi. Schovávají si v nich svou kořist a chodí do prohlubní v korunách pít nachytanou vodu. Do dutiny v největším baobabu se pohodlně vejde až osm dospělých osob.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Kdy do Tarangire?

Nejlepší období je od srpna do poloviny prosince a pak až od ledna do dubna. Cesty jsou suché a sjízdné, můžete se bez rizika vydat i mimo ně. Vaše auto nezapadne a dostanete se ke zvířatům hodně blízko. Tráva je suchá nebo hodně nízká a to je čas, kdy se můžete v doprovodu stopaře a rangera vydat na pěší safari. Až zaprší a tráva vyroste vysoko, nebude pěší safari bezpečné a míst, kam se budete po svých moci vydat, ubyde. Sucho přivádí zvěř k napajedlům a mokřadům a koncentrace zvířat setkávajících se na jednom místě roste. Stačí jen být u toho, být na blízku, sedět v autě nebo jen tak na bobku a pozorovat, vychutnávat si sounáležitost s divokou přírodou.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Od konce října přichází pozvolna zelené období. Nejprve zaprší sem tam, pár drobných dešťů jako test, jako připomenutí, že se blíží doba, kdy se všechno změní. Od poloviny prosince prší tak silně, že je mnoho cest nesjízdných a navštívit Tarangire není úplně vhodné.

FOTO: archiv autora

Od konce ledna přicházejí stáda pakoňů a zeber a Tarangire se zelená a kvete. Vypadá úplně jinak než v podzimním období sucha. A jiné je i safari. Pakoně a zebry jsou snadnou kořistí predátorů. V parku je mnoho mladých lvů, kteří se učí lovit. Vláhy je tolik, že zvířata nemusí k napajedlům, a některá z nich je tak složitější uvidět.

FOTO: archiv CK Marco Polo