Kuala Lumpur – Popelka, která čeká na svého prince

Asie je plná velkých a zajímavých měst. Kdyby se konal ples asijských velkoměst, v nejzářivějších šatech by se objevily princezny Bangkok, Hongkong, Singapur a Šanghaj. Roztáčely by v kole přítomné prince v omamném orientálním rytmu, až by se princům točila hlava. U dveří na terasu by nenápadně postávala Popelka a čekala na svou příležitost. Tou Popelkou je Kuala Lumpur. Má co nabídnout. A chytrý princ si k tanci vybere právě ji, protože odhadne její kouzlo.