Ráj na konci světa

Svět je zapomenut! Zůstala jen nádherná bílá pláž, desítky odstínů modré barvy v laguně a na nebi. A pohoda. Tam někde za horizontem jsou všechny ty každodenní rvačky o přežití, politikaření všech proti všem, náboženské roztržky a ekonomické krize, běžný svět.

Pláž a moře. Ostrov Mnemba

FOTO: andBeyond, archiv portálu Sopka.cz

Mnemba má obvod pouhých 1,5 km. Ostrov i s atolem jsou velmi striktně určeny pouze pro klienty a sloužící personál. V 10 plážových bungalovech se může ubytovat maximálně 20 návštěvníků a i počet dětských návštěvníků se snaží majitelé udržet ve velmi snesitelné míře (maximálně dvě děti v jednom termínu na celý ostrov!). Tady si nikdo nemá lézt na nervy a kazit si vzájemně dovolenou.

Na ostrově mohou být maximálně dvě děti v jednom termínu. Ale ty si pobyt opravdu užívají.

FOTO: archiv autora

Žádní prodavači na pláži

Kdo zažil dovolenou na pobřeží Keni nebo Zanzibaru, potvrdí, že jedna z věcí, která dříve nebo později začne na dovolené vadit, jsou plážoví prodavači.

Samozřejmě člověk pochopí, že jsou to živitelé rodin a prodej něčeho turistům může zajistit obživu, která se jinak shání hodně těžko. První den to jde, ale třetí čtvrtý den, když už jste mockrát řekli všem, že opravdu nic nepotřebujete, vás začne tlak prodavačů otravovat. Ostrůvek Mnemba je takových problémů naprosto ušetřen, tady na pláži žádné prodavače nepotkáte. Jste sami pány svého času a prostoru. Takových míst na světě není mnoho.

Nedaleký korálový reef láká k potápění nebo šnorchlování.

FOTO: andBeyond, archiv portálu Sopka.cz





Robinsoni z vlastní vůle

Všechny stavby na ostrově jsou postaveny z přírodních materiálů a každý detail je propracovaný s cílem navodit atmosféru panenského ostrova, nepostiženého chorobami civilizace. Jste tak trochu robinsony z vlastní vůle.

Konstrukce bungalovů z kmenů stromů, místo podlahy režná rohož položená na písku, místo stěn rohože z palmových listů. Velmi kvalitní postel se skvělou matrací a velmi kvalitní povlečení. Prostorné pokoje, co nejvíce otevřené směrem k pláži a moři. V souladu komfortu a jednoduchosti, kvality a prosté architektury, exkluzivity a respektu k přírodě, v tom všem dohromady je to kouzlo, kterému propadnete, když se na ostrov vydáte. Boty neobujete celý pobyt a na veškeré formální oblečení si ani nevzpomenete. Tady jste jen vy, pláž, moře a zázemí, které vás má činiti šťastnými.

Bungalovy jsou postavené z přírodních materiálů s respektem k okolní přírodě.

FOTO: andBeyond, archiv autora

Není malý ostrov velkou nudou?

Základní vymožeností na ostrově Mnemba je právo nedělat vůbec nic! Zastavit se, vypnout a odpočívat. Ale když toho nejste schopni, můžete šnorchlovat nebo se potápět v laguně a u korálového reefu, můžete rybařit, můžete se odebrat na odvrácenou stranu ostrova a pozorovat mořské ptáky, kterých je tu početná kolonie, můžete se plavit na jedné ze dvou nádherných starých lodí.

Navíc má každý pokoj svého komorníka a ten je vám plně k dispozici. S ním můžete konzultovat veškeré své aktivity. Proč komorníka nepožádat, aby vám uspořádal romantický piknik na pláži? A co večerní posezení v peřinách na bílém jemném písku? Pohodlně se natáhnete, založíte si ruce za hlavu a budete pozorovat hluboké africké nebe. Sklenka s nápojem bude zapíchnutá do písku vedle vás, a když dopijete, komorník dolije další. Nudit se určitě nebudete. Televizi na pokoji nečekejte, ale wi-fi ano. Budete však žádáni, abyste respektovali právo sousedů na klid.

Dvě staré tradiční lodě jsou připraveny na plavby po laguně.

FOTO: andBeyond, archiv portálu Sopka.cz

Plavba na staré lodi je opravdu pohoda a relax.

FOTO: archiv autora

Krkolomná cesta na ostrov

Cesta do ráje bývá poseta trny, tvrdívají klasici. I do ráje na ostrově Mnemba se musíte prokousat přes pár překážek. Sám let na Zanzibar není z Evropy úplně pohodlný, vyžaduje alespoň jeden přestup (spíš dva).

Nepodlehněte zdání, že charter na Zanzibar, který nabízejí některé cestovní kanceláře jako tzv. „přímý let“, je nějaká výhra. Přímý let neznamená let bez mezipřistání, znamená pouze, že vystoupíte v cíli z toho samého letadla, do kterého jste nastoupili. Přímý let z Prahy má nejméně dvě mezipřistání – v Egyptě a v Keni. Určitě se před případnou rezervací poptejte, kolik hodin takový přímý let trvá.

Trocha večerní romantiky nikoho nezabije.

FOTO: andBeyond, archiv portálu Sopka.cz

A to není všechno. Když už přistanete na Zanzibaru, musíte se dostat do přístavu na severu ostrova. Ta cesta je hrbolatá a nepohodlná a po dlouhém letu je tak trochu trápením neviňátek. Pak ještě kousek lodí a jste v ráji. Stojí za to ty překážky překonat.

Skvělá kombinace se safari

Jste kousek od jedněch z nejlepších míst na safari ve východní Africe – ať už jsou to národní parky na jihu Tanzanie, které nejsou tolik známé, ale jsou nepostižené masovou turistikou, nebo kráter Ngorongoro a národní parky Tarangire, Serengeti a Lake Manyara. Ideální kombinace je 5–6 dnů safari a 6–8 dnů na ostrově.

Na alkalické jezero na dně kráteru Ngorongoro přilétají každé ráno plameňáci. Je to úchvatý pohled. FOTO: archiv autora Mimořádná přírodní památka – Ngorongoro Ngorongoro Crater Lodge, Tanzanie FOTO: andBeyond Kouzelné kempování – glamping

&Beyond záruka kvality

Neobydlený panenský ostrůvek koupila jihoafrická společnost &Beyond (dříve CC Africa), která přichází už mnoho let s vizionářskými projekty v jižní a východní Africe. Jako první otevírala privátní safari té nejvyšší kvality, první začala propagovat luxusní stany, nové typy terénních vozů a velmi privátní servis. Kdo jednou ochutnal servis &Beyond, hledá jen těžko srovnatelnou kvalitu.