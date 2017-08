No to ses snad po…!

Psal se rok 1993 a já jssem se chystal na svou první cestu do Kolumbie. Řešil jsem dvojí vstup do USA, protože jsem chtěl letět z Miami. Úředník na US ambasádě v Praze si mě prohlížel hodně podezřívavě a nechtěl věřit tomu, že jako majitel cestovní kanceláře jdu hledat novou destinaci pro své klienty. Tak daleko létalo tehdy jen pár tisíc Čechů a Slováků. Nakonec jsem víza dostal a mohl jsem se pochlubit kamarádům, kam se chystám. „No to ses snad po…!“ komentoval to jeden z nich. Všichni o mě měli strach. A právem. Jenže za těch bezmála 25 let se strašně moc změnilo. A nejvíc je to vidět právě na Cartageně.

Kolumbie, Cartagena

FOTO: archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Romantická, vášnivá, sexy a cool.

Slogany, kterými lákají americké letecké společnosti a cestovní kanceláře klienty do Cartageni, se hemží právě těmito výrazy. Trochu mě vždycky dráždí taková zjednodušující bulvárnost, ale musím přiznat, že u Cartageny jsou asi používány oprávněně. Málokteré město Střední Ameriky na tak malém území nabízí tolik odlišných tváří sebe sama.

Největší kontrast asi najdete u dvou částí města, čtvrtí Bocagrande a tzv. Starého města. Jediné, co je spojuje, je poloha u moře. Jinak jsou natolik odlišné, že to asi ani víc nejde.

Kolumbie, Cartagena

FOTO: archiv autora

Ve Starém městě se ponoříte do 16. století. V úzkých uličkách se zvlněnými zídkami najdete španělskou koloniální architekturu, která je na mnoha místech s velkou pietou a láskou obnovena, aby na jiných místech podléhala zkáze a zubu času.

Malé hotýlky otevírají dveře do svých foyerů, aby vám nabídli alespoň trochu stínu, když vás začne trápit venkovní vedro. V podvečer vystupáte na severní hradby a najdete si místo v některém venkovním baru, abyste pozdravili západ slunce s tou správnou sklenicí v ruce.

Kolumbie, Cartagena

FOTO: archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Kolumbie, Cartagena

FOTO: archiv autora

Za to „Malá Copacabana“, jak je často pláž a čtvrť Bocagrande nazývána, to je úplně jiný šálek kávy. Nablýskané hotely, zářivá nákupní centra, plážové kavárny a bary, přetížená doprava. Nábřeží poseté slunečníky a lehátky. Není to určitě nejjemnější městská pláž v Jižní Americe.

Je třeba být ve střehu nejen kvůli chladnému vánku. Drobná kriminalita sem patří stejně jako svítící loga nadnárodních společností. Když si ale dáte trochu pozor, nic se vám nestane. Večery jsou tu divoké a vášnivé.

Kolumbie, Cartagena

FOTO: archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Kolumbie, Cartagena

FOTO: archiv CK Marco Polo

Hra barev, co nikdy nenudí

Cartagena je plná barev. Nejen ve Starém městě, ale všude. Kolumbijci barvy milují a používají je až s provokativní chutí. Zvlášť barvy jasné a výrazné. I díky nim jsou staré uličky tak půvabné. Ale barvy najdete i na šálách, pytlích, botách, ale i na tržnici s ovocem. Barvy jsou prostě součástí Cartageny.

Kolumbie, Cartagena

FOTO: archiv autora

Chiva je dobrá volba

A barevné jsou i legendární autobusy chiva. Dříve sloužily veřejnosti, ale dnes jsou z nich jen výletní autobusy pro turisty. Kašlete na předsudky o hnusně komerčním používání chiva autobusů a klidně nastupte do některého z nich. Dřevěná konstrukce kapoty je pomalována barvami a už samo nasedání do autobusu je velká legerace. Boční žebřík, pak klouzání přes dřevěné lavice až na místo, kde budete sedět se sousedy rameno na rameni, bok po boku. Proto je možná lepší urvat si místo na kraji lavice.

Kolumbie, Cartagena

FOTO: archiv autora

Můžete vyrazit na pár hodin nebo na celý den, nebo dokonce na noční divokou jízdu. To se k barvám přidají ještě různá světýlka a vám se chce křičet: „Cirkus jede!“

Kolumbie, Cartagena

FOTO: archiv autora

Ráj jídla a mořských plodů

V Cartegeny se sbíhají potůčky a říčky toho nejlepšího kulinářského umění ze Střední a Jižní Ameriky. Vyhlášení peruánští a mexičtí kuchaři si tu získávají slávu před svým odchodem do Evropy nebo USA.

Pokud si chcete prohlédnout nejlepší sortiment mořských potvor ulovených v Karibiku, musíte na tržiště Marcado de Bazurto. Vše, co tu uvidíte, můžete v Cartageně ochutnat.

Kolumbie, Cartagena

FOTO: archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Miluju ceviche. Naučil jsem se je jíst při svých cestách do Peru, a když je možnost si je dát, ochutnám. Mohlo by se zdát, že na tak jednoduchém jídle nemůže být nic originálního, ale jak složité je sushi? Jednoduché. Jenže vám někde chutná a jinde ne. Se cevichi je to stejné. V La Cevicheria v Cartageně jsem jedl jedny z nejlepších.

Ale pokud nejste milovníky mořských plodů, nemějte obavu, v Cartegeně najdete všechny možné kuchyně – a většinou ve velmi dobré kvalitě.

Kolumbie, Cartagena

FOTO: archiv autora

Moderní kolumbijské umění

K tzv. Latinské Americe umění patří. Desítky vynikajících spisovatelů, básníků, hudebníků a malířů ovlivnilo ve 20. století umění na celém světě. Určitě zajděte do Muzea moderního umění a vyberte si i některou galerii.

Kolumbie, Cartagena

FOTO: archiv autora

Vydat se do Cartageny?

Určitě ano. Město je dnes památkou UNESCO. Založené v roce 1533. Historie se prolíná velkou částí města. S trochou nadsázky by se Cartagena dala nazvat latinskoamerickým New Orleans. To město si určitě zamilujete.