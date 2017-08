V afrikánštině znamená „vlei“ něco jako mokřina nebo prohlubeň naplněná vodou. V souvislosti s vyprahlou pouští zní tedy slovo „vlei“ tak trochu jako výsměch. Jenže v období krátkých vydatných dešťů se prohlubně „vlei“ velmi rychle naplní a po nějaký čas se stávají zásobárnou vody pro vše živé ze širokého okolí. „Vlei“ rozeznáte od okolní pouště velice snadno. Dno prohlubně (pánve) tvoří velice pevná krusta, která je větrem vyhlazená a je mnohem světlejší barvy než okolní písek. Některé pánve dokážou zadržet vodu i na několik týdnů.

Výlet balónem je drahý, ale je to celoživotní zážitek.

Srdce pouště



Sossusvlei je pulzující srdce Namibijské pouště (Namib-Naukluft Park o rozloze 50 tisíc km²). 300 slunečných dní v roce zaručuje téměř stoprocentně, že budete mít při návštěvě dobré počasí. Přesto doporučuji období jara a podzimu (březen–květen a srpen–říjen), kdy noční chlad vyčistí nebe a podmínky pro fotografování jsou mnohem lepší než po zbytek roku. Pokud se rozhodnete pro konec srpna nebo září (místní jaro), některé části pouště mohou kvést nebo můžete navštívit unikátní oblast Namaqualand v nedalekém Západním Kapsku. Neopakujte chybu mnoha návštěvníků, kteří se rozhodli věnovat této oblasti jen jedno dopoledne. Všichni svého rozhodnutí litovali. Dejte Sossusvlei čas, vrátí vám ho silným zážitkem.

Některé stromy v Deadvlei mohou podle odborníků být staré až 800 let.

Nejvyšší duna v Africe – Big Mama



Vrcholek vyhlášené duny Big Mama se na první pohled zdá blízko. Až se ale začnou vaše boty bořit do písku a každým dalším krokem budou těžknout nohy, už vám tak blízko připadat nebude. Vezměte si s sebou dostatek tekutin, protože stín na Big Mamě rozhodně nečekejte. Výstup vás bude stát hodně potu a námahy, ale rozhodně stojí za to. Až se na vrcholu duny vydýcháte a zklidníte vaše rozechvělé ruce, uděláte určitě krásné snímky. Ať jste se na vrchol vydali brzo ráno, nebo pozdě odpoledne, pohled z Big Mama je úchvatný vždy. Otevírá se vám pohled do Naravlei, kam často přichází zvěř za potravou, a horní pohled na Deadvlei, kam určitě vyrazíte fotografovat suché kmeny stromů. Právě odtud pochází hodně nádherných fotografií.

Vyšplhat se na dunu Big Mama dá zabrat, ale stojí to za to. Snažte se být zde hned ráno mezi prvními.

Vyhněte se ostatním turistům



Nečekejte, že v jedné z nejkrásnějších pouštních oblastí budete sami. Navíc pořídit opravdu dobré snímky můžete ve velmi omezeném čase, brzy ráno nebo pozdě večer. Určitě si přivstaňte, ať jste u vstupní brány do oblasti při rozbřesku. Pokud jedete s průvodcem, máte ulehčenou práci s hledáním těch správných míst pro vaše nejlepší snímky. Pokud se spolehnete pouze na své vlastní orientační schopnosti, moc se nezdržujte. Vystoupat na Big Mamu (někdy nazývaná také jako duna č. 45) chce každý z návštěvníků, a pokud nejste mezi prvními, není to ono. Raději nechte Big Mamu na později a vydejte se rovnou do Deadvlei, ať máte klid na focení suchých stromů. Každá minuta hraje roli.

Nádherná pouštní krajina provokuje vaši fantazii.

Poušť není bez života



Je snadné nabýt dojmu, že nic nemůže trvale přežívat v teplotách přes 40 °C během dne, které na noc padnou často až k bodu mrazu. Navíc v lokalitě, kde je voda tak vzácná. Ale život si dokáže najít způsob, jak existovat i v království pouště a písku. Když budete pozorní nebo když budete mít dobrého průvodce, narazíte na dunách velmi často na drobné stopy po pohybu skarabea, jednoho z více než 200 druhů brouků obývajících poušť. Můžete narazit i na různé druhy plazů, kteří jsou dokonale přizpůsobeni k životu v extrémních podmínkách Namibijské pouště. Pokud chcete drobné živočichy v poušti pozorovat, musíte se obrnit trpělivostí a „splynout“ s terénem. Většina z nich má neuvěřitelně vyvinutou citlivost na chvění půdy, a přiblížit se k nim tedy není nic jednoduchého.

Nejlepší způsob, jak se do Namibie vydat, je expedice v náklaďáku



Namibie nemá na většině území téměř žádnou dopravní infrastrukturu. „Tady jsou jenom polní cesty necesty," směje se pokaždé můj kamarád, když si stěžuji, že mne už bolí zadek z neustálého drncání. Po deštích se často stane, že cesta, po které jste si zvykli jezdit, zmizí a je nutné ji vyjezdit znovu, nebo dokonce ji vést trochu jinudy. Terénní náklaďák je pro Namibii naprosto ideální vozidlo.

Když jdete nalehko... Namibie.

Když na to máte, můžete si dovolit víc



Peníze sice nejsou všechno, ale jsou chvíle, kdy je fajn jich mít dost. Pokud si můžete dovolit služby Sossusvlei Desert Lodge, budete mít oproti jiným návštěvníkům několik podstatných výhod. Nejde jen o skvělé a komfortní zázemí, to si mnoho cestovatelů klidně odpustí, jde o možnosti pohybu v poušti a možnosti získat čas jen pro sebe i v místech, kde se obyčejně pohybuje hodně lidí. Velmi zkušení průvodci, kteří pro Sossusvlei Desert Lodge pracují, se vyznají dokonale v terénu a dovedou vás na osvědčená místa pro focení. Je to, jako by vás zkušený houbař vzal na své osvědčené místo, kde zaručeně rostou.

Zkušení stopaři vás doprovodí na pěší safari. Zažijete pocit cestovatelů před několika staletími.

Chcete se projít pěšky? Chcete se projet na čtyřkolce? Chcete jet v terénním voze? Je jen na vás, co si vyberete. A v neposlední řadě, zůstáváte mezi dunami i v době, kdy všichni museli odjet. Večery a noci jsou jen pro vás a další hosty Sossusvlei Desert Lodge. Najednou se zastaví čas a vy máte ten totální pocit soužití s přírodou. Zázrak. A vy jste jeho součástí.