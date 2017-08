Námořníci se Pobřeží koster děsili

Branou do pekla nazval severní pobřeží Namibie Bartolomeo Diaz. Vztyčil tu sice své kamenné kříže, kterými zabíral území pro portugalskou korunu, ale vyprahlá a nepřátelská krajina mu neposkytla nic užitečného. Nenarazil na pitnou vodu, na obdělaná pole ani na domorodce, se kterými by mohl obchodovat. Mělké pobřežní vody a velmi bouřlivé počasí znamenaly pro mnoho lodí past, ve které uvízly navždy. Jméno Pobřeží koster použil poprvé spisovatel John Henry Marsh. Pojmenoval tak svou knihu o ztroskotání lodi The Dunedin Star. Skončila svou cestu Atlantikem 29. listopadu 1942.

Bartolomeo Diaz stavěl své kamenné kříže na mnoha místech podél své cesty kolem Afriky. Některé z nich i na pobřeží Namibie.

FOTO: archiv autora

Mnozí námořníci našli ve vodách u Skeleton Coast smrt.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Národní park

V roce 1971 vznikl národní park Skeleton Coast National Park. Bylo mu určeno území o rozloze téměř 17 000 km2, rozloha Jihočeského kraje doplněného o Vysočinu. Na první pohled se může zdát, že je to jen taková hra. Chrání se tu nehostinná krajina, která sama o sobě nahání každému hrůzu. Krajina plná skal a písku a neobydlená. Jenže pravda je trochu jiná. Návštěvníky velmi často překvapí, jak husté mlhy se válejí na pobřeží a v roklinách a jak chladné větry se mohou valit z Atlantiku. A ještě víc jsou návštěvníci překvapeni množstvím divokých zvířat, která mohou potkat.

Některé vraky lodí časem pohltí písečné pobřeží. Skeleton Coast, Namibie.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Vyprahlá krajina národního parku Skeleton Coast je domovem mnoha zvířat.

FOTO: archiv autora

Na jih jedině s terénním vozem a na sever ani s ním, jen letadlem

Park je rozdělen na dvě sekce. Jižní sekce je přístupná jen terénním vozem, jiným vám nedovolí na území parku vjet. Zároveň je nutné mít svou vlastní zásobu pohonných hmot, pitné vody a jídla. Kdo není připraven, musí prokázat, že má zajištěno ubytování. Jsou to logické požadavky, vjíždíte na rozsáhlé území, kde se jen těžko dovoláte pomoci a kde vás může překvapit navátý písek na cestě, prasklá pneumatika, náhlá nevolnost a další nečekaná překvapení. Autem můžete až k řece Ugab, pak už jen letadlem. Krajina je neprůjezdná i pro terénní vozy.

Do jižní části národního parku Skeleton Coast můžete pouze s terénním vozem. Do té severní dokonce pouze letecky.

FOTO: archiv autora

Země bez lidí, plná zvířat

Nikdy jsem úplně nepochopil, jak je možné, že v tak nehostinné krajině může žít tolik zvířat. Překvapuje mne to znovu a znovu. Když potkáte slona na naprosto vyprahlé planině a víte, kolik musí denně vypít vody a kolik si musí opatřit potravy, aby přežil, jste v šoku. Navíc když si ho prohlédnete pořádně a vidíte, že netrpí nedostatkem, jeho tělo je zdravé, silné a budí respekt. Poslechnete si vysvětlení moudrých a zkušených lidí, ale stejně jen kroutíte hlavou. Pokud porovnáte životní podmínky slonů v Tarangire v Tanzanii, v deltě Okavango v Botswaně a slonů v Skeleton Coast, uznáte, že sloni tady si zaslouží velkou úctu. A podobné je to i s dalšími divokými zvířaty, která tu můžete potkat – žirafami, černými nosorožci, zebrami, lvy nebo gepardy.

Kde najdou sloni v této pouštní krajině dostatek potravy a pitné vody, je mi trvalou záhadou. Skeleton Coast, Namibie.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Má smysl se sem vůbec vydávat?



Jen těžko se popisuje, proč by se sem člověk měl vydat. Je to asi ta zvláštní atmosféra konce světa, kterou je kemp obklopený. Ten zvláštní pocit, že se čas zastavil a že vlastně nevíte, v jakém věku se nacházíte. Jasně, máte kolem sebe moderní a pohodlné zázemí, ale když si odmyslíte terénní vůz, pohodlnou postel, sprchu a záchod a budete se věnovat přírodě, můžete si být jisti, že tak to tu vypadalo i v době, kdy Bartolomeo Diaz prozkoumával námořní cestu kolem Afriky.

