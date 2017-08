Do Botswany formou expedice

V Botswaně najdete jen velmi málo levných možností ubytování. Většina resortů je malých a luxusních. Jejich ceny se pohybují tak vysoko, že si to většina našinců nemůže dovolit. Levnější ubytování je vlastně jen v oblasti Chobe, a tak se většina Čechů a Moravanů vydává především tam. Je to škoda. Už totiž existuje varianta, jak procestovat Botswanu celou a neplatit za luxusní resorty. Je to cestování formou expedice ve speciálně upraveném náklaďáku.

Botswana, truck

FOTO: Hana Pšeničná, průvodkyně CK Marco Polo

Expediční vozidlo

Kempování

Po trase jsou zajištěna skvěle vybraná kempovací místa. Většinou nedaleko těch nejluxusnějších resortů. Kempujete tedy za mnohem méně peněz na stejném místě jako lidé, kteří zaplatí opravdu hodně. Jasně, váš stan nevypadá jako hotelový pokoj, což v luxusních kempech je, ale i tak máte pohodlné a bezpečné zázemí.

Sprcha. V kempech v otevřené přírodě se musí vybudovat i základní hygienické vybavení.

FOTO: Hana Pšeničná, CK Marco Polo

Bush toalet. V kempech v otevřené přírodě se musí vybudovat i základní hygienické vybavení.

FOTO: Hana Pšeničná, CK Marco Polo

Ve vybavení jsou dvoumístné stany a polní lůžka – není tedy třeba vozit karimatku, postačuje spací pytel a polštář. Konstrukce stanů je upravena tak, aby jejich stavba byla co nejjednodušší a nedělala problém ani méně šikovným lidem.

Stany jsou vybaveny pohodlnými lehátky.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Botswana je diamant Jižní Afriky.

Obrovské přírodní bohatství rozkládající se na rozloze více než 600 000 km2 (větší než Španělsko a téměř tak velká jako Francie) s pouhými necelými dvěma milióny obyvatel, velmi osvícenou vládou, nejvyšším HDP na obyvatele v Africe a dech beroucím safari.

Leopardi odpočívají v korunách stromů, kde se cítí v bezpečí a mají odtud dokonalý přehled.

FOTO: Archiv autora

Turistika dorazila do Botswany mnohem později než do Jihoafrické republiky a Namibie. Díky tomu se mohli lidé v Botswaně poučit z chyb kolegů a opravdu to udělali. Nedovolili masové turistice, aby jejich destinaci devastovala, a díky tomu mohou mít mnohem vyšší přidanou hodnotu a autenticitu. Někdy se může zdát, že to až přehánějí, ale poctivě řečeno dělají to moc dobře.

Ptačí svět oblasti Linyanti láká fotografy z celého světa.

FOTO: andBeyond

Mokřady Linyanti

Mokřady Linyanti jsou hraničním územím mezi Botswanou a Namibií. Je to nesmírně zajímavé panenské území, často nazývané „Malé Okavango“. Je vytvářeno řekou Kwando, která se čas od času rozlévá na otevřené krajiny, a vytváří tak mokřady, tolik oblíbené divokými zvířaty.

Vytvořil se zde ojedinělý ekosystém, téměř nenarušený činností člověka. Území Linyanti na botswanské straně hranice bylo sice dlouhou dobu loveckým územím, ale lovci je nenavštěvovali nijak masově. V posledních letech přechází toto území do statusu „neloveckého území“ a díky tomu se stává stále oblíbenějším územím pro migraci zvěře. Na jeho části vznikla i soukromá rezervace, která využívá zkušenosti z provozování soukromých rezervací v Jihoafrické republice.

NÁKLAĎÁK Pro africké expedice se používají dva typy náklaďáku. V Ugandě a Botswaně je to menší typ s pohonem 4 × 4 a kapacitou 14 osob a na ostatní okruhy pak větší náklaďák s kapacitou 18 osob. Pod kabinou pro cestující je složen celý váš dočasný domov: kompletní kuchyně vybavená vařičem, nádobím a příbory, škopkem na mytí nádobí, zásobou jídla, mrazákem, nádrží na vodu, stolem a židličkami a také stany, polními lůžky a polní sprchou. A ještě nesmím zapomenout na součást vybavení zvanou „douglas“. Spodní část „douglasu“ vypadá úplně stejně jako kempovací židlička, i se tak rozkládá… Tím však podoba končí. Vršek netvoří plátno jako u židličky, ale dřevěný ovál s otvorem uprostřed. Díky „douglasu“ je zaručeno pohodlí pro osobní potřebu i uprostřed nejdivočejší africké divočiny. I ty noviny by si člověk mohl přečíst, pokud by tedy v buši našel trafiku…

Hroši mají v mokřadech Linyanti a v rezervaci Chobe ideální podmínky k životu.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Chobe

Oblast Chobe patřila historicky Sanům (Bušmenům, Křovákům), původním obyvatelů jihu Afriky, kteří byli opravdovým přírodním národem. Žili v souladu s okolní přírodou a byli její nedílnou součástí. Tlak Masajů, přicházejících z oblasti Súdánu do Velké příkopové propadliny, vyháněl zemědělské černošské kmeny stále více na jih, až se dostaly do oblastí dnešní Zambie, Zimbabwe a Botswany. Svět potulných lovců a sběračů ovoce Sanů se pomalu začal rozpadat – dnes jej připomínají nástěnné malby na skalních útvarech v národním parku Chobe.

Nepsanými vládci mokřadů a říčních břehů jsou krokodýli.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Idea vytvořit na tomto území národní park je hodně stará, vznikla už v roce 1931. Trvalo ale až do roku 1967, než byl Národní park Chobe vyhlášen. Během dlouhých let vzniku procházelo území různými fázemi přes „nelovecké“ území, safari území a chráněné území až po dnešní národní park.

Hlavním tahounem pozornosti návštěvníků v Chobe jsou bezesporu sloni. Sloní populace čítá více než 50 tisíc kusů a bylo by velké umění nevidět slona při návštěvě parku. Slony můžete pozorovat z vody i ze země a můžeme doporučit zbavit se touhy vidět jich co nejvíce. Věnujte se spíše pozorování způsobu jejich života. Nikam nespěchejte, domluvte se se svými průvodci a zůstaňte s jedním stádem co nejdéle, abyste pochopili, jak stádo funguje, a dozvěděli se o slonech co nejvíce. Otevře se vám tak úplně jiný svět divoké přírody než lidem, kteří chvátají, aby „ulovili“ další a další „kousky“. Jsou tu i nesmírně zajímavé a plaché vodušky – nádherné antilopy, kterých můžete v Chobe potkat několik druhů. Hroši, krokodýli, buvoli a velmi bohatý svět ptáků doplňují predátoři, kteří museli přizpůsobit své lovecké umění velmi rozmanité krajině.

Jao Camp, Botswana

FOTO: archiv autora

DOVOLENÁ PRO AKTIVNÍ Pokud na své dovolené vyžadujete a očekáváte kompletní servis, pak není dovolená v náklaďáku nic pro vás. Pokud však patříte k aktivním lidem s dobrodružnou náturou, pak si ji užijete více než jakýkoli běžný poznávací zájezd. Od účastníků se očekává, že přiloží ruku k dílu a budou se podílet na rozbíjení kempů – tedy postaví si své stany, ustelou si své polní lůžko, rozloží židličky, rozdělají oheň nebo pomůžou s přípravou jídla (nemusíte umět vařit a nebudete nuceni vařit, ale když přiložíte ruku k dílu a nakrájíte třeba zeleninu na salát, tak bude večeře dřív hotová…). Nosiče zavazadel zde také neočekávejte, batoh si z náklaďáku musíte vyložit sami. Výhodou tohoto aktivního přístupu je jednoznačně to, že se kolektiv velmi rychle stmelí, všichni si pomáhají. Místo aby si večer každý zalezl do svého pokoje v hotelu, sedíte společně kolem ohně, dáváte si pivo nebo skleničku vína a společně hlídáte, aby se vám na grilu nepřipálilo maso k večeři. Poznáte zajímavé a podobně laděné lidi ze všech možných koutů světa a společné zážitky jsou skvělým základem k budoucímu přátelství. Můžeme vám zaručit, že ještě před koncem cesty se začnete domlouvat, na jakou další expedici v náklaďáku vyrazíte příště.

Baobaby dorůstají úctyhodných rozměrů. Tento baobab najdete v rezervaci Tarangire v Tanzanii.

FOTO: Jan Papež

Baobaby budete potkávat téměř po celé cestě

Mýty a legendami opředená rostlina je pokládána za jeden ze živoucích důkazů toho, že Afrika a Austrálie tvořily kdysi jeden kontinent. Rostlina, která vypadá jako strom, ve skutečnosti stromem není. Hraje nesmírně důležitou roli v potravinovém řetězci v oblastech svého výskytu a patří k nejfotografovanějším rostlinám světa.

Zvláštní baňaté tvary kmene baobabů vyčnívají v krajině a stávají se často orientačními body pro místní kmeny. Vypadají tak trochu nepatřičně, jako by spadly z nebe nebo sem byly vsazeny bohy. Tlusté primární větve vyrůstající z kmene se rozbíhají téměř kolmo do šíře a vypadají často jako ruce s mnoha prsty tenkých větví. Kmeny jsou často duté a jsou obývány různými druhy vačnatců, ptáků, ale i opic.