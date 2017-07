Je „turista“ sprosté slovo?

Někdy se zdá, že býti turistou je něco nepatřičného, něco dokonce tak ohavného, že by bylo lépe se turistou nenazývat. Proto se někteří nazývají cestovateli, nezávislými cestovateli, dobrodruhy, účastníky expedice, fotografy na cestě apod. Nechtějí být jako ONI. Myslí tím turisty. Je to jako by člověk nechtěl být člověkem, protože někteří lidé nejsou dobří, nejsou vzdělaní, nejsou vlídní a jsou dokonce zlí a nebezpeční. Ale ať chceme nebo ne, jsou to lidé. A každý, kdo putuje po světě za odpočinkem a poznáním, je turista.

FOTO: archiv autora

Je na každém z nás, zda budeme turisty, kteří respektují přírodu, lokální lidi a jejich způsob života, nebo zda budeme arogantní hlupáci, kteří mají pocit, že si za své peníze kupují místo, kam přicházejí jako hosté. A nejen to, máme i možnost chránit autentický svět před arogantními hlupáky, ať se nazývají „turisté“ nebo „nezávislí cestovatelé, dobrodruzi, fotografové na cestách nebo účastníci expedice“. To, jak sami sebe nazveme, totiž neznamená nic. Rozhodující je to, jak se chováme.

