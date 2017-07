Když David Lean uvedl v roce 1957 svůj film Most přes řeku Kwai, asi netušil, že tím vytváří marketing pro oblast Kanchanaburi na desítky let dopředu. Film se natáčel na Srí Lance, takže ani záběry krajiny v něm nejsou autentické. Most přes řeku Kwai FOTO: archiv autora Japonci se rozhodli v roce 1942 postavit železnici, která by spojovala Thajsko (tehdy Siam) s Barmou. Nutila je k tomu spojenecká blokáda přístavů. Terén v okolí řeky byl ovšem tak složitý a klima tak nepřátelské, že se Japonci rozhodli využít ke stavbě především válečné zajatce z řad spojenců a místní asijské dělníky. Šedesát tisíc zajatců dřelo od svítání do západu slunce za nelidských podmínek. Kdo nestačil, byl ponechán osudu napospas. Mnozí zemřeli na malárii, brutální zacházení, choleru a špatnou výživu. Nakonec byl dřevěný most dostavěný, ale sloužil jen necelý rok, kdy jej nahradil most železný. Řeka Kwai FOTO: archiv CK Marco Polo Dnes je most přes řeku Kwai poutním místem pro veterány a jejich rodiny a pomníkem na brutalitu druhé světové války pro všechny ostatní návštěvníky. Řeka Kwai FOTO: archiv CK Marco Polo