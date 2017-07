Skoro dva kilometrů dlouhý a 140 metrů hluboký vodopád.



Viktoriiny vodopády na magické řece Zambezi, sdílené dvěma státy, Zambií a Zimbabwe, jsou široké přes 1800 m a padají do hloubky 140 m. To je řadí mezi největší vodopády na světě a bezesporu jsou jedním z přírodních divů světa.

Hroch v Zambezi

FOTO: archiv autora

Obklopeny mlžným pralesem, smáčeným vodní tříští vodopádů, kterou kolem sebe šíří více než 500 miliónů kubíků vody, řítící se střemhlav do propasti každou minutu, jsou velkým turistickým lákadlem. Široká a rozvážná řeka Zambezi se Viktoriinými vodopády propadá do klikaté cesty vedoucí skalními čedičovými soutěskami. Mohutná řeka jako by se z ničehonic propadla do země. Dalších několik desítek kilometrů bude řeka sevřena strmými stěnami skalisek, aby se pak s úlevou rozlila do širokého jezera Kariba.

Procházka se lvy je unikátní možnost setkat se s králem buše opravdu zblízka.

FOTO: Jan Papež

Unikátní procházka vedle unikátních vodopádů

Procházka se lvy je možná jen a jen u Viktoriiných vodopádů, tedy s divokými lvy. Lev patří k symbolům Afriky a vyjít si s ním na procházku je bezesporu jednou z krásných možností, jak se s Afrikou setkat.

Přečtěte si článek o procházce se lvy. Zkušený ranger vysvětlí podrobnosti ze života lví smečky. FOTO: Jan Papež

Procházka se lvy je fascinující zážitek

Let helikoptérou je fascinující

Mohutnost a velkolepost vodopádů si uvědomíte, teprve když se nad ně vznesete v helikoptéře. Teprve když uvidíte zblízka sloupec vodní tříště, který je vystřelován až do výšky 200 metrů nad vodopády, pochopíte, jak mohutný je proud padající do propasti pod vodopády. I ten nejkratší let (cca 12 minut) určitě stojí za to.

Viktoriiny vodopády, záběr z helikoptéry.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Kdo rybaří, měl by zůstat alespoň o den déle



Pokud jste v oblasti Viktoriiných vodopádů, máte vlastně před sebou dvě naprosto odlišné tváře jedné a téže řeky. Zambezi nad vodopády je ideálním místem pro pozorování zvířat, rybáře, milovníky výletních lodí a vodáky, kteří mají rádi poklidnou plavbu a kochání se řekou. Zambezi pod vodopády je divoká řeka plná nebezpečí, lákající milovníky adrenalinových vodních sportů. Nemůžeme jinak než doporučit ochutnávku z obojího.

Na břehu Zambezi nad vodopády začnou každého rybáře svrbět dlaně a prsty. Tam někde pod hladinou čeká jedna z lákavějších rybářských trofejí – tigerfish (Hydrocynus forkalii), velmi dravá ryba, která může vážit až 15 kg. Není sice tak obrovská jako Tigerfish goliath, žijící v Kongu a vážící až 50 kg, ale přesto je to fascinující ryba, která dráždí duši každého rybáře.

Řeka je ale absolutním rájem nejen pro muškaře, ale i pro „klasiky“. Dá se lovit především ze člunu, ale je i pár míst, kde se dá lovit ze břehu. Ideální doba na rybaření u Viktoriiných vodopádů je od května do prosince.

Rafting na Zambezi

FOTO: archiv autora

Hurá na vodu!



Zambezi pod vodopády nabízí různé typy sjíždění divoké vody, různé obtížnosti. Sama cesta k řece je zážitkem. Musíte sejít strmým svahem až na dno kaňonu. Cesta vede lesem, je horko a většinou vysoká vzdušná vlhkost. Když dorazíte k řece, můžete si být jisti, že už svou plavbu nevzdáte. Vylézat ten kopec nahoru se vám určitě nebude chtít, to raději nasednout do člunu a vyrazit. Nemusíte se spokojit pouze s jednodenní plavbou, k dispozici jsou dvoudenní, pětidenní a šestidenní jízdy na raftech. Jen musíte zvážit své fyzické a psychické možnosti.