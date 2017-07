Nemáte s kým cestovat? Expedice je ideální variantou pro vás.

Dobrá parta se při expedici vytvoří téměř vždy. Společné zážitky jsou nejlepším tvůrcem party.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Účastníci expedice neplatí příplatek za to, že cestují bez partnera! To je obrovská výhoda ve srovnání s tradičními poznávacími zájezdy. Nemáte s kým cestovat? Pak je pro vás expedice ideální variantou. Na expedici se nebudete cítit jako „křeni“, expedice, to je parta, společné zážitky, společné „dobývání“ Afriky. Okolo ohně se sedí do kruhu a oheň hoří na expedici téměř každý večer. Vždycky budete mít někoho napravo a někoho nalevo, s kým se dá dát do řeči.