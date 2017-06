Peru začíná být kulinářskou velmocí

Nenápadně, ale o to razantněji si Peru říká o místo na výsluní v gastronomickém světě. Ukazuje se, že Peruánci (Kečuové) mají v genech kuchařský talent. Není se co divit, vždyť tradice zpracování zemědělských produktů (včetně šlechtění nových odrůd) je v Peru stará víc než 4000 let. Být v Peru kuchařem je velká prestiž a do gastronomie se hlásí stále talentovanější lidé. Vždyť také dobrý kuchař najde velice snadno uplatnění a často i mimo hranice Peru.

Quinoa, peruánská pýcha

FOTO: archiv CK Marco Polo

Svět superpotravin

Staré indiánské kultury daly světu mnoho zemědělských plodin. Některé z nich si v posledních letech vysloužili přívlastek „superpotraviny“. Nutno dodat, že právem. Maka a quinoa dobývají svět a další potraviny čekají na veřejné uznání. Eco a bio nejsou v Peru v žádném případě prázdná slova. Když přiletíte do Peru, přistáváte do světa superpotravin. Určitě se jim nevyhýbejte a ochutnávejte je jak nejčastěji budete mít možnost.

The Tree House, Aquas Calientes

FOTO: archiv CK Marco Polo

Naprosto skvělý The Tree House



Je to pro mě vlastně už takový malý rituál. První den po příjezdu do Aquas Calientes, když už máme za sebou první návštěvu Machu Picchu, beru klienty na večeři do restaurace The Tree House. Objevil jsem ji před pár lety náhodou. To ještě nebyla tak slavná, jako je dnes. Zastrčená v divoce rostoucí zahradě plné stromů, působí večer tak trochu neučesaně. Když ale vejdete, hned vás pohltí příjemná atmosféra dřevěného domu, usměvavého personálu a příjemně upraveného interiéru. Vracím se sem ale hlavně kvůli jídlu.

FOTO: archiv CK Marco Polo

FOTO: archiv CK Marco Polo

Zážitek nejen chuťový, ale i vizuální



Lidé bývají večer dost unavení a někdy bývá v Aquas Calientes nepříjemné počasí. Navíc jme hodně vysoko a spoustě lidí chybí v krvi kyslík. Vybírat nějak dlouho z menu nemá smysl. Ať si vyberete cokoliv, bude vám to chutnat. U předkrmů doporučuji vzít si každý jiný a dát je v plén, ať si každý zobne a ochutná. Skvělé jsou polévky. Hlavní jídla stojí na rybách a hovězím, skvěle doplněných hvězdami domácí kuchyně – quinoa, brambory, čerstvá zelenina, fazole apod.

The Tree House je místo, kde se vždycky moc dobře najím.

Quinoa

FOTO: archiv autora

Největší hvězdou peruánské kuchyně je quinoa

Za posledních deset let urazila tahle nenápadná obilovina neuvěřitelnou cestu z malých peruánských horských políček až do supermarketů v celém světě, včetně těch českých, moravských a slezských.

Polévka z quinoy doprovází mé cestování do Peru od samého počátku. Byla to nejběžnější polévka, kterou vám nabídli téměř v každé restauraci po celém Peru. Nikdy nezklamala. Ať už byla jen ze zeleniny, nebo z kuřete, vždycky byla dobře dochucená a dodávala sílu a energii. Jedl jsem jí moc rád a vůbec jsem netušil, že do sebe láduji nějakou superpotravinu, které se bude za pár let klanět celý svět. Quinoa byla jídlem chudých lidí.

Quinoa

FOTO: archiv autora

Quinoa

FOTO: archiv autora

Dokanalá harmonie



Teď je ale všechno jinak. Se zájmem o zdravou výživu si svět začal uvědomovat, kolik plodin má své kořeny v Latinské Americe a kolik z nich právě v Peru. Mnoho potravin, o kterých si myslíme, že jsou původem z našich končin, tu před příchodem Španělů do Peru nikdo neznal. Ale to je na jiné povídání.

Quinoa, tradiční polévka

FOTO: archiv CK Marco Polo

Ačkoliv quinoa byla „matkou obilnin“ pro indiánské kultury Peru tisíce let, moderní svět se probudil teprve nedávno a zjistil, že quinoa neobsahuje lepek, za to obsahuje až 16% bílkovin a řadu minerálů, jako hořčík, železo a fosfor a desítku dalších užitečných věcí. Roztočil se kolotoč, který z quinoy udělal hvězdu. Export quinoy se rozjel v tak nebývalé míře, že tahle potravina chudých téměř zmizela z domácích prodejen, malá políčka se zvětšila na rozměrná pole a cena quinoy se vyšplhala do takové výše, že si ji už téměř nikdo v Peru nemohl dovolit.

Quinoa

FOTO: archiv autora

Manifestace za quinou



Peruánští chudí nejsou žádná ořezávátka. Když se jim něco nelíbí, dají to velmi rázně najevo. V Peru se všichni ve městech bojí okamžiku, kdy zemědělci sejdou z kopců a začnou se dožadovat svých práv. Hoří auta, jsou vymlácené výlohy, policejní auta přichází o čelní skla a mnoho policajtů i o zuby. Nakonec vláda rozhodla o vývozních kvótách, maximální ceně pro vnitřní trh a zajistila dostupnost quinoy pro běžné obyvatelstvo.

Popularita quinoy přiměla mnohé slavné peruánské kuchaře, aby ji zařadili na jídelníček a připravili z ní skvělá jídla na světové úrovni. Až budete putovat po Peru (doufám, že se mnou), určitě si na nějaké jídlo z quinoy zajděte. Chutná skvěle.