Hongkong je jen předkrm

Myslel jsem si, že už o stravovacích návycích Číňanů něco vím. Několikrát jsem navštívil Hongkong a posedlost jeho obyvatel čerstvou stravou mi docela imponovala.

Moc rád jsem se toulal po tržnicích, kam hospodyně chodí několikrát denně nakupovat, a moc rád jsem končil den v nějaké plovoucí restauraci pro místní. Měl jsem za to, že mě nemůže v Shenzhenu, kam jsem se chystal, nic překvapit. Jel jsem tam vyjednávat poslední detaily obchodu s bambusovou podlahou a majitel továrny mě zval na večeři.

Knedlíčky dim-sum. Hongkong

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Vlakem do Lo Wu (předměstí Shenzhen) je necelá hodinka a celní a pasové formality zaberou podobný čas. Pak si mne vyzvedl partner a nastalo „krmení divoké zvěře“.

Babička z Hongkongu a typická kantonská rodina

„Moje babička se narodila v Hongkongu, můj dědeček se narodil v Hongkongu a můj tatínek se narodil v Hongkongu,“ vyprávěl mi partner, zatímco jsme se prodírali zácpou.

„Před 17 lety se rozhodli vrátit se sem, do míst, kde kdysi moje rodina žila, než utekla před Maem. Jsme typická kantonská rodina,“ usmál se na mě. Dnes už vím, že to byl varovný signál. Dával mi čas na přípravu.

Čína, Schenzhen, pouliční restaurace v Schenzhenu

FOTO: archiv autora

Dnes už vím, co to znamená, když vás typická kantonská rodina pozve na večeři. V jednu chvíli odbočil z hlavního proudu a po chvilce zastavil u chodníku. Vystoupili jsme. V autě bylo docela ticho, ale na ulici byl neuvěřitelný hluk. Vlastně ne na ulici.

Hluk se hrnul z oken a dveří mnoha restaurací, které ulici lemovaly. Do jedné jsme vstoupili a já měl pocit, že jsem na hlavním nádraží v největší špičce. Od jednoho stolu na nás začalo mávat několik lidí.

Když jsme se probojovali až k nim, partner mi oznámil: „Moje typická kantonská rodina. Babička, tatínek, maminka…..“ Všichni vstali a vítali mne úklonou. Jedna ze židlí u obrovského kulatého stolu čekala na mne.

Vyberte z nekonečna

Tradice zřejmě velela, abych si vybral, co budeme jíst. Je hrozně obtížné určit, co chcete jíst, když vybíráte z nekonečně široké nabídky, které vůbec nerozumíte. Určitě se všichni skvěle bavili na můj účet, když pozorovali, jak listuji jídelním lístkem.

Měl jsem sto chutí nějakou objednávku udělat, protože jsem si mohl být jistý, že všechno bude skvěle chutnat. Nakonec jsem ale předal jídelníček hostiteli a nechal výběr na něm.

Čína, Schenzhen, šanghajská polévka

FOTO: archiv CK Marco Polo

Hostitel předal s úklonou jídelníček babičce. „Ona je královnou objednávání, pokud jde o potraviny, ona ví, co chce a co nám bude chutnat.“

Jak velká musí být kuchyně

Kolem nás byly desítky, možná stovky hostů. Jejich stoly se většinou už naplnily objednaným jídlem a další a další talířky a misky přistávaly na uvolněná místa po snědených pokrmech. Mezi stoly se proplétali číšníci a ten mumraj a chaos připomínal mraveniště.

Čína, Schenzhen, šanghajské nudle

FOTO: archiv CK Marco Polo

Reklama na obžerství, napadlo mě. Jak asi musí být velká kuchyně, aby se všechno tohle jídlo mohlo připravit? Co by tomu říkali někteří čeští kuchaři z restaurací v pořadu „Ano, šéfe“? Přitom se nezdálo, že by někdo měl problémy s čekáním, číšníci stíhali svou práci.

Typická kantonská rodina u mého stolu si mezi sebou štěbetala, neustále po mně pokukovala a smála se pod vousy. Určitě se dohadovali, jak asi zvládnu všechno, co mě dnes večer čeká.

Tsunami

A pak to přišlo! Přivalila se vlna tsunami. Talířky a mističky začaly útočit na náš stůl. Jedna věc krásnější než druhá. V tu chvíli jsem pouze vnímal vůně, barvy, tvary. Druhý den jsem poprosil, aby mi sepsali, co všechno na našem stole přistálo.

V prvním kole to bylo několik druhů šanghajských polévek s knedlíčky vařenými v páře, pikantní nudle Dan Dan, plněná šunka, cibulové koláče, čerstvý hrášek smažený se slaninou, drobné krevety, šanghajské nudle, tuřínový obláček. Zdálo se mi, že toho jídla je tolik, že tu budeme muset zůstat alespoň dva dny. Jenže to jsem se spletl.

Čína, Schenzhen, Shad

FOTO: archiv autora

Typická kantonská rodina se do jídla pustila s takovou vervou, nedbaje svého hosta, že jsem jen zíral na to, jak se talířky vyprazdňují. Pasivní host nemá šanci se najíst. Musel jsem přijmout rázné opatření a postarat se o svůj žaludek. Tvrdě, ale zdvořile.

Druhé kolo

Pak připluly ryby. Slavný Si Yu a „Reeves Shad“ (Placka Reevesova). Shad bývala naprosto běžná ryba ve všech čínských řekách, ale přehrady a znečištění z ní udělaly vzácnou a drahou rybu. Věc došla až tak daleko, že hodně ryb je dováženo z USA, Singapuru nebo Indonésie.

Svačinový balíček. Hongkong

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Reeves byla dušená na rýžovém víně a chutnala opravdu skvěle. Tedy ten malý kousek, který jsem si stačil posunout k sobě na talířek. Přitom se neustále dojídá, co na stole zbývá. Nakláním se k hostiteli a ptám se, zda je to už konec. Jen se usměje a zavrtí hlavou.

Po krátké pauze

Číšníci nás pozorují a asi by rádi dorazili s něčím dalším, ale babička je zastavuje. Je čas na malou pauzu. Část typické kantonské rodiny se zvedá a jde pozdravit jiné typické kantonské rodiny. Ke stolu se začínají trousit známí od jiných stolů.

Čína, Schenzhen, selátko

FOTO: archiv CK Marco Polo

Všem jsem řádně představený a všem jsem úplně jedno. Přibylo hluku a pokřikování. Pije se čaj, voda a pivo. Když babička uzná, že pauza uplynula, kývne na číšníky a ti dobíhají do kuchyně. Vracejí se s malým selátkem a čerstvým chlebem. Za selátkem přilétnou na stůl ještě dvě propečená kuřátka. Bitva začíná.

Křupavé škvarky se šťavnatým masem, máčené v soli a bílém pepři. Chléb upečený s jarní cibulkou, potřený máslem. Vůně a chuť vás žene dál a jíte a jíte. Tohle rozhodně není pro slabé povahy. Říkáte si: „Nedej, Bože, ať se nasytím!“

Nikdy neříkej, že už máš dost!

Asi na mně začalo být znát, že jsem nikdy do sebe nedostal tolik jídla. Hostitel se ke mně naklonil a s úsměvem mi radil: „Nikdy neříkej, že jsi už plný, protože to by znamenalo, že nejsi schopný ocenit výběr jídel, který udělala babička. Mohla by to chápat jako stížnost.“

Kouknul jsem na babičku a viděl, jak mě pozoruje. Usmál jsem se a naložil si další kousek, aby viděla, jak mi chutná.