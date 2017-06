Proč je Jodhpur modrý?

Stará část města, chráněná mohutnou pevností Mehrangarh, založenou v roce 1459, má modrou fasádu. Proč jsou domy modré, vyvolává neustálé dohady. Někteří průvodci vám budou tvrdit, že je to otázka víry a že modrá barva nasvědčuje, že v oblasti žijí příslušníci kněžské kasty Brahmins nebo jejich rodinní příslušníci.

Jodhpur, Modré město

FOTO: archiv CK Marco Polo

Jiná teorie tvrdí, že za vším máme hledat termity. Termiti jsou v oblasti Rajastanu velkým nepřítelem budov, které mají nějaké dřevěné prvky. Lidé natírají své domy vápnem a kvůli termitům začali přidávat i síran měďnatý. Tím vápno zmodralo a vznikla zóna modrých domů. Zastánci této teorie podporují svou verzi tvrzením, že modré domy vlastní i lidé, kteří ke kastě Brahmins nepatří.

Jodhpur, Modré město

FOTO: archiv CK Marco Polo

Jiná, a možná nejpravděpodobnější, teorie připomíná, že jiná města Rajastanu jsou jinak barevná – Jaipur je růžový, Puskhar bílý, Jaisalmer žlutý. Všechna tato města mají svou barvu ze stejného důvodu. Psal se rok 1876. Královna Viktorie a její syn Eduard, princ velšský (budoucí král Eduard VII.), se rozhodli podniknout cestu po Indii, a potvrdit tak jmenování Viktorie císařovnou indickou. Princ Eduard neoplýval výraznou pamětí a nebylo vůbec jisté, zda si budoucí britský panovník zapamatuje, kde to vůbec byl. Maharádža Ram Singh se rozhodl zjednodušit mladému princi situaci a nařídil obarvit Jaipur na růžovo, Puskhar na bílo, Jodhpur na modro a Jaisalmer na žluto. Ať tak, nebo tak, jisté je, že barvy městům zůstaly a podtrhují jejich krásu.

Jodhpur, Umain Bhawan Palace

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Královský palác „Last moment“

Nádherná stavba paláce Umaid Bhawan byla dokončena až v roce 1944 a byla jednou z posledních velkých staveb královské rodiny v Indii. Stavba dokázala dát práci tisícům dělníků v době hospodářské a politické krize, a zachránila tak existenci mnoha rodin z Jodhpuru a okolí. Královská rodina po druhé světové válce přišla o svou politickou i ekonomickou moc. Palác s více než 340 místnostmi ale zůstal v rukou rodiny.

Umaid Bhawan, Jodhpur

FOTO: archiv autora

Zdálo by se, že je to skvělá věc, ale náklady na údržbu byly tak veliké, že rodina začala velmi brzy strádat a paláci hrozilo, že se začne pozvolna rozpadat. Nakonec pomohla turistika. Z části paláce se stal luxusní hotel společnosti Taj a ve zbytku paláce nadále žijí potomci královské rodiny. Královská rodina zpřístupnila jen velmi malou část paláce, takže z vnitřních prostor rozlehlého paláce neuvidíte téměř nic. Přesto je na palác nádherný pohled zvenku a ti, co na to mají a mohou se ubytovat v palácovém hotelu, jsou z nádher paláce nadšení.

Jodhpur, Mandore

FOTO: archiv CK Marco Polo

Mandore

Starobylé sídelní město, které bylo sídlem krále před založením Jodhpuru. Pokud se sem vydáte v týdnu, zažijete skvělou atmosféru ticha mezi starými chrámy. Mandore je typickou ukázkou situace v ochraně starých indických památek. Je totiž ve smutném, havarijním stavu. Mohlo by to být místo, kam přijíždějí tisíce nadšených návštěvníků, ale místo toho je úplně ponecháno osudu. Památky jsou v troskách, na mnoha místech se povalují odpadky, které nikdo neuklízí, a stará sláva velkých mahárádžů padá do propasti dějin. Areálu vládnou opice a jejich pobíhání, vřískot a neustálé rvačky jen dokreslují úpadek, kterého tu můžete být svědky. Takové jsou ale dějiny, a kdo se chce dotknout nekašírované, skutečné historie, neměl by Mandore vynechat.

Jodhpur

FOTO: archiv autora

Kupte si koření a já vás naučím, jak ho používat

Zažili jste to určitě mnohokrát. Kdekoliv v Orientu přijdete na tržiště nebo do krámku s kořením, nadšeně vzdycháte a cvakáte spouští aparátu. Tolik vůní a barev. Koření, koření, koření. Chtěli byste si všechno koupit, všechno ochutnat, dát to příbuzným nebo kamarádům jako dárek. Jenže pak vám dojde, že vůbec netušíte, jak se jednotlivé koření používá, čemu slouží a do čeho se dává. Nakonec koupíte, co znáte z domova, a odcházíte.

Škola vaření v Jodhpuru.

FOTO: Spice Paradise

„Jeden italský turista postával před naším krámkem. Odešel a vrátil se, odešel a znovu se vrátil. Dal jsem se s ním do řeči a zjistil jsem, že by si rád něco koupil, ale neví, jak koření používat. Byl mi natolik sympatický, že jsem ho vzal do naší malé kuchyňky a ukázal mu, na co se jednotlivé koření používá. Nakonec jsem mu ukázal, jak uvařit celé jídlo. Byl nadšený a já pochopil, že to je ta správná cesta, jak prodávat koření. Tak vznikly naše kurzy vaření,“ vypráví Anil a usmívá se.

Dnes už nepřijdete do té malé kuchyňky za krámkem, ale do větší indické kuchyně. Kurz ztratil malinko na autenticitě, ale pořád je to velmi přirozené a velmi příjemné. Naučit se v Jodhpuru uvařit něco tradičního je prostě skvělá věc.

Jodhpur, pevnost Mehrangarh Fort

FOTO: archiv autora

Nedobytný Mehrangarh

Vysoko nad městem se tyčí jedna z největších pevností v Indii. Všechny staré pevnosti v Indii jsou velmi působivé. Vsazené mezi skály, s mohutnými kamennými hradbami. Zdobené mnoha ornamenty a nespočetnými věžičkami, vyvolávají vzpomínky na staré eposy a legendy.

Jodhpur, pevnost Mehrangarh Fort

FOTO: archiv autora

Historie pevnosti je historií válek šlechtických rodů, které bojovaly o území dnešního Rajastanu a které chtěly ovládat obchodní stezky vedoucí přes poušť. Každý nový pán pevnosti se podílel na její přestavbě a dostavbě. Vznikl tak klenot, kterému se vyplatí věnovat několik hodin.