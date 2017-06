Pozor na nabídky cestovek. Pořádně je prostudujte.



Nabídka zájezdů, které v sobě zahrnují Krugerův národní park, je na našem trhu dost široká. Určitě se ale vyhněte všem nabídkám, které vám nezaručí, že budete nocovat přímo v parku nebo v některé soukromé rezervaci na park navazující, ale bez bariér! Jednou z výhod Krugerova národního parku je, že ubytování uvnitř parku si může dopřát prakticky každý. V parku je řada kempů nabízejících ubytování za lidové ceny. Kromě plně vybavených bungalovů a kempovacích míst pro stany a karavany v nich obvykle najdete také restauraci a obchod.

Buvol je součástí tzv. velké pětky.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Vybírejte obezřetně



Některé kempy leží na břehu řeky, jiné třeba u napajedla. Přímo z terasy restaurace pak můžete pozorovat zvěř, která se tam přijde osvěžit, a oběd vám zpestří „koncert“ hrochů.

Kemp Lower Sabie. Středně velký kemp se 60 bungalovy. Má krásnou plohu u řeky Sabie.

FOTO: Archiv autora

Bungalovy jsou postaveny v africkém stylu, mají doškovou střechu a ničím nenarušují ráz krajiny. Každý z nich má vlastní příslušenství a také plně vybavenou kuchyňku. Nečekejte tady žádný luxus soukromých rezervací, ale rozhodně si tu pohodlně odpočinete po celém dni na safari. Večer můžete posedět na terase, kde si na venkovním grilu připravíte třeba kus vynikajícího jihoafrického hovězího. Prakticky každé ubytování, odpočívadlo nebo piknikové místo je vybaveno grilem. Jihoafričané grilují téměř vždy a všude. Stačí se zastavit v obchodě pro pytel dřevěného uhlí, kus skvělého lokálního masa a láhev vynikajícího jihoafrického vína a můžete si udělat krásný večer v buši pod nekonečnou africkou oblohou.

V jednoduchosti je kouzlo

Aktivnější a dobrodružnější povahy mohou vyrazit do kempů v divočině.

Na africkém kontinentu se nacházejí tisíce destinací, které nabízejí setkání se zvířaty a divokou přírodou. Ale opravdu jen málo z nich se dá nazvat divočinou. Přibližně polovina území Krugerova národního parku (asi dva milióny hektarů) je označena jako divočina a právě zde najdete kempy – základny pro pěší safari. Sem dorazí jen minimum návštěvníků a velká většina z nich ani netuší, že taková možnost existuje. Přitom je to jedna z nejkrásnějších možností, jak se s Krugerovým národním parkem seznámit. Pěší safari vás vrátí o sto let zpátky, do doby prvních cestovatelů, kteří objevovali africkou přírodu.

Při pěším safari čas běží úplně jinak něž při safari v autě. Operujete sice na mnohem menším prostoru, ale máte na všechno mnohem víc času.

FOTO: andBeyond, archiv portálu Sopka.cz

Návrat k podstatě safari

Ježdění otevřeným džípem po krajině a bydlení v luxusní lodži či ještě luxusnějších stanech nemusí být pro každého nutně to pravé. Pokud už máte tuto variantu vyzkoušenou, velkou pětku jste viděli několikrát ze všech stran a chcete zažít něco nového, pak je varianta otevřeného kempu pro pěší safari právě pro vás. Budete bydlet v jednoduše zařízeném kempu a v doprovodu zkušených ozbrojených stopařů budete vyrážet pěšky do divočiny. Poznáte africkou buš jinak, než jste ji znali doteď – divočina, klid, a hlavně žádní další lidé ani automobily. Jen vaše malá skupinka a buš.

Na safari v soukromém parku Balule vyrazíte v otevřeném terénním voze.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Renesance pěšího safari

Civilizace je tam někde daleko za horizontem

Kdo se chce vyhnout masové turistice, musí na sever parku. Je to lokalita, kam téměř nikdo nezavítá, protože tu není tolik infrastruktury, je to mnohem dál a bývala to nebezpečná zóna, kvůli blízkosti mozambické hranice.

Minulost je ale zapomenuta, a pokud se sem vydáte, nebudete litovat. Shirveni Bushweld Camp je místo pro vás. Provozují ho přímo národní parky. Je to jednoduché a relativně levné zařízení, ale jste v naprosto unikátním místě a divočině.

Západ slunce v Krugerově národním parku zažijí pouze ti, kteří se v parku ubytují. Ostatní musí před setměním park opustit.

FOTO: CK Marco Polo International

Na pár dnů si odpočinete od veškerých výdobytků civilizace, po večerech nebudete koukat na televizi, ale do ohně a na hvězdnou oblohu a místo zpravodajství z domova i ze světa budete poslouchat nefalšované zvuky divočiny. Vaši večeři nebude přerušovat zvonící telefon, ale praskání v křoví, naznačující, že si něco většího přišlo shánět potravu až na hranici vašeho kempu.

Hroch může být velmi nebezpečný. Zvlášť když se stará o mládě.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Uvědomíte si, co všechno člověk přehlídne při projíždění buše v autě, a budete se cítit součástí přírody – nikoliv jen divákem. Poznáte mnoho divokých rostlin, naučíte se číst stopy zvěře a vyzkoušíte si, jaké to je se nepozorovaně přiblížit buší k divokým zvířatům. Na vlastní kůži zjistíte, jak za těch pár dní v divočině dokážete zapomenout na starosti a problémy všedních dnů a váš městský život vám bude připadat neuvěřitelně vzdálený.

Takhle raději nechtějte Krugerův národní park zažít. Příliš mnoho aut na jednu chudinku lvici. Víme, jak se takovým situacím vyhnout.

FOTO: CK Marco Polo International

Pár rad pro ty, kteří se vydají do parku v běžném autě

Hodně lidí podlehne iluzi, že si dokážou vše zařídit sami a nepotřebují k tomu žádnou cestovní kancelář. Pronajmou si auto v půjčovně a vyrazí do Krugerova národního parku. Někdy spí mimo park, což je nejhorší varianta, protože jsou limitováni otevírací dobou parku. Kvůli tomu nemají šanci na skutečné ranní safari a na safari v podvečer. Jiní se rozhodnou pro ubytování uvnitř parku, ale na safari vyrážejí pronajatým autem. Samozřejmě mají omezenou dostupnost, mohou pouze po označených cestách a setkání se zvířaty je velká náhoda.

Přesto i tak lze zažít zajímavé safari, jen to chce čas. Ubytujte se na jednom místě, alespoň na dvě noci. Nemějte ambice prohlédnout si celý park, cožpak byste si troufli prohlédnout Moravu za dva dny? Co byste asi viděli a zažili?

Když si dopřejete čas u napajedla, můžete zažít i souboj hrochů.

FOTO: archiv autora

Stejné je to v Krugerově parku. Když si správně vyberete místo a zůstanete na něm víc dnů, máte šanci dostat se mimo hlavní tahy, na vedlejší prašné cesty. Máte šanci najít si napajedlo a čekat u něj na zvěř. Váš zážitek z přírody se znásobí. Při pronájmu volte co největší auto, zvětší se tím vaše možnosti výhledu z něj ven, a pokud si pronajmete 4x4, pak i možnost využít postranních cest vzroste. Respektujte zvířata a ona budou respektovat vás. Za všechny konflikty se zvěří může vždy člověk!

Soukromé části parku mají jiný režim

Pokud se rozhodnete investovat do návštěvy víc peněz, můžete zamířit do některé ze soukromých částí parku nebo do soukromých rezervací na park navazujících. I tady je škála hodně široká. Od velmi příjemných cen v menších projektech až po hodně drahé lodže. Soukromé rezervace mají na svém území mnohem volnější režim. Auta mohou mimo cesty, pěší safari je samozřejmostí, stopaři a rangeři jsou velmi dobře školení, nikam se nechvátá. Pokud máte na safari víc než dva dny, určitě se vydejte do některé soukromé části parku.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Nepodceňujte přípravu

Je důležité dobře si dopředu promyslet, co od návštěvy Krugerova parku vlastně očekáváte, a podle toho pak volit způsob, jak se do parku vydáte. Většina zklamání vyplývá právě z rozporu mezi představami a reálným provedením návštěvy. Jsou cestovní kanceláře, které za návštěvu Krugerova národního parku vydávají dokonce i to, když se parkem pouze projíždí. Ráno do parku vjedou na severu a večer z parku vyjedou na jihu. Ujedou 250–300 km, bez šance na delší a soustředěné zastávky. To je ta nejhorší varianta, jak park navštívit, a k takové návštěvě se rozhodně nenechte zlákat. Chtějte po své cestovní kanceláři podrobnosti a pak snadno poznáte, zda své práci rozumějí, nebo vás jen chtějí nalákat na známý a populární pojem.