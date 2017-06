Mít potvrzení, že jste součástí přírodního dědictví lidstva, je fajn. Neochrání vás to před cyklóny, nepřinese to více deště ani ryb do vašich vod. Přitáhne to ale pozornost. A pozornost je drahá věc. Zvlášť když nechcete budovat žádný těžký průmysl a nechcete se stát montovnou nebo šicí dílnou pro někoho silnějšího, bohatšího a otrlejšího. Pozornost přivede turisty. A pokud se rozhlédnete po světě a poučíte se z chyb jiných a přijmete dobré nápady moudrých, můžete vše nastavit tak, že bude turistika přinášet rozvoj, ale zároveň bude respektovat lokální kulturu a tradice. Mosambik se má kde poučit. Botswana, Namibie a Zambie, země, kde se to povedlo a turistika funguje jako skvělý zdroj příjmu, pracovních příležitostí a motivace ke vzdělávání. Když se souostroví Quirimbas (resp. Quirimbas National Park) dostalo na listinu čekatelů na zařazení do seznamu přírodního dědictví lidstva, bylo to veliké povzbuzení pro všechny, kdo se o turistiku v Mosambiku starají. Ostrovy Ibo, Matemo, Medjumbe, Quirimba, Metundo, Quisiva a Rolas Island začaly být zajímavé pro celý svět. Stejně tak i soukromý ostrov Vamizi.