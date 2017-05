Jaro v Kapském Městě, městě barev

Pokaždé, když přijde září, propukne v Kapském Městě všeobecná radost z toho, že je chladné období konečně pryč. Zima je zapomenuta. Rozkvetou stromy a keře, vzduch se prohřeje sluncem a město ovládnou barvy. A Kapské Město si barvy umí užít.

Pouliční kapely potkáte v Kapském Městě po celý rok, ale v lednu město opravdu ovládnou.

FOTO: archiv autora

Pouliční kapely ovládají město

Pouliční kapely navazující na historickou tradici bardů putujících od vesnice k vesnici a upoutávajících pozornost zpěvem a vyprávěním pohádkových příběhů, legend a zábavných skečů patří k pouličnímu životu Kapského Města. Jsou to hlučné, rozjásané, karnevalové kapely. Možná někomu polezou na nervy, ale oživují město, přístav a parky a člověk se bezděčně dostává do veselejší nálady.

V červnu připlouvají k pobřeží Jižní Afriky velryby a zůstávají tu až do listopadu.

FOTO: andBeyond, archiv CK Marco Polo

Milostné hrátky velryb

Hlavním městem velryb se na jihu Afriky pravidelně stává městečko Hermanus nedaleko Kapského Města. Jeho obyvatelé a turisté lemují pobřeží a nemohou odtrhnout oči od podívané, kterou jim velryby ve smaragdových vodách zálivů předvádějí. Od července do října jsou pobřežní vody kolem Kapského poloostrova skvělým místem k pozorování velryb.

Hermanus stojí za návštěvu i bez velryb, je to příjemné pobřežní městečko s nádhernou písečnou pláží, velmi čistou vodou, restauracemi a kavárnami a malými přátelskými hotýlky. Jakmile připlují velryby, probudí se ospalé městečko ze svého poklidného rytmu a změní se v hlučné přístavní město plné lodiček, bárek a motorových člunů, pokřikování „naháněčů“ na plavby k velrybám, štěbetání a výkřiků turistů, troubení aut a autobusů. Přes to všechno je to ale místo, kde se vám bude líbit, zvláště brzy ráno a v podvečer.

K barvám Kapského Města patří samozřejmě i barva mořských zálivů. Noordhoek Beach.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Květinové království

350 druhů proteí, pelargonie, vřesovce a kosatce vytváří specifický porost (nazývaný fynbos), na který narazíte v Kapském Městě a v Kapsku na každém kroku. Jindy nenápadné křoviny rozkvetou v jarních měsících (od září do prosince) nečekaně ostrými barvami a rozzáří úbočí skalnatých kopců, břehy říček i zahrady městských domů.

V jarních měsících (říjen–leden) rozkvete i Protea královská.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Celé jihozápadní Kapsko je pokládáno za jedno ze šesti květinových království na světě a pyšní se více než 8500 druhy rostlin. Pokud chcete získat ucelený přehled o rozmanitosti a kráse flóry v Kapsku, určitě se vydejte na dopoledne do botanické zahrady Kirstenbosch. Je to nádherná procházka na úpatí Stolové hory, a pokud se vybavíte piknikovým košem a dekou, můžete si na travnatých plochách zahrady i skvěle odpočinout.

Malajská čtvrť – Bo Kaap

Když se nad Kapským Městem ozve zpěv muezzinů, návštěvníci, kteří jsou ve městě poprvé, se většinou v údivu zarazí. Nečekají, že v nejjižnější africké zemi uslyší zpěv tolik charakteristický pro Káhiru a další města v severní arabské části Afriky. Muslimská kultura je ale nedílnou součástí života Kapského Města.

Malajská (dnes spíše zvaná Muslimská) čtvrť stojí za procházku.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Když v roce 1658 přivezla Nizozemská východoindická společnost první malajské otroky, nikdo nepředpokládal, že se časem jejich počet zvětší. Ale pracovitost a nenáročnost Malajců zvyšovala poptávku a počet dovážených otroků z Malajsie rostl. Zrušení otroctví ve 30. letech 19. století vyvolalo otázku: „Co s nimi?“ Většina Malajců začala pro své bývalé pány pracovat ve mzdě a část z nich se začala věnovat řemeslům a obchodu. Z ušetřených peněz si začali budovat své nové domovy. Samozřejmě v okolí mešit a na laciných pozemcích. Tak vznikla malajská (muslimská) čtvrť Bo Kaap (afrikánsky „nad Kapským Městem“). Na úpatí známé hory Signal Hill se postupem času vytvořila jedinečná spleť uliček s charakteristickými barevnými průčelími domů. Bo Kaap je dodnes živá čtvrť a většina domů je využívána k bydlení.

Jacarandy nejsou v Kapském městě tak rozšířené jako v Pretorii, ale i tady kvetou úchvatně.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Leucospermum cordifolium je protea, která zaujme nezvyklým uspořádáním květu.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Rozkvetlá polopoušť pár hodin od velryb

V září můžete spojit pozorování velryb s dalším neuvěřitelným přírodním úkazem, jímž je rozkvetlá polopoušť v oblasti Namaqualand, vzdálená od Kapského Města kolem pěti hodin jízdy.

Máte mít strach?

Restaurace, bary a kluby jsou soustředěny nejen na vyhlášené Long Street, ale i v přístavním V&A Waterfront a v nákupním centru Canal Walk. Kdo si chce večer a v noci užívat rušného nočního života, je na správném místě. Na Long Street je třeba obávat se kapsářů, ale díky velké snaze vedení města je kriminalita postupně vytlačována ven z města a noční město není o nic méně bezpečné než některé divočejší evropské metropole.

Záliv Hout Bay, nedaleko Kapského města není vyhlášený pouze kolonií tuleňů, ale mořskými dary dodávanými na trh místními rybáři.

FOTO: Glenn Käsner

Nejpohodovější město Afriky



Úroveň restaurací a gastronomie v Jihoafrické republice, a hlavně v Kapském Městě a okolí, je záviděníhodná. Tady se jí opravdu skvěle, zdravě a za velmi slušné ceny. Není se čemu divit, kvalita surovin je vynikající – vyhlášené hovězí maso, mořské plody, ovoce a zelenina z dobře vedených farem, to se to kuchařům vaří. Kvalitní gastronomie má ve městě dlouhou tradici a je to znát na každém kroku.

Kapské Město se stává pravidelně zastávkou koncertních turné světových hvězd jak populární, tak vážné hudby, a tak se dá návštěva města spojit i s velkým kulturním zážitkem.

Při každé bouři se nad Stolovou horou odehrává světelná show plná blesků. Lovci blesků proto Stolovou horu přímo milují.

FOTO: Glenn Käsner

Nejslavnější africká hora po Kilimandžáru



Symbolem Kapského Města je Stolová hora a rozhodně stojí za to ji navštívit. Tyčí se neuvěřitelných 919 metrů nad mořem a při dobrém počasí si můžete užít nádherné výhledy nejen na Kapské Město, ale i na okolní pohoří. Na horu se můžete dostat lanovkou, cesta dlouhá 1244 metrů trvá pouhých sedm minut.

Nahoře pak vedou cesty k devíti vyhlídkovým plošinám, které vám nabídnou výhled na město, přístav a zátoku až k horám Bolandu a na Atlantik s malým ostrůvkem Robben Island, kde byl určitý čas vězněn Nelson Mandela. Když je silný vítr, lanovka nejezdí, a když je hora zahalena v mlze, nemá smysl nahoru jet. Počasí je tak nevyzpytatelné, že je dobré mít během pobytu v Kapském Městě několik rezervních volných chvil, ve kterých můžete na Stolovou horu vyrazit.

Nádherná přírodní pláž na mysu Dobré naděje.

FOTO: archiv autora

Dejte Kapskému Městu čas



Na návštěvu Kapského Města si určitě nechejte alespoň čtyři dny, jinak budete mít pocit, že jste rozhodně nestihli vidět všechno, co se tu vidět dá. Celý Kapský poloostrov je totiž velmi zajímavý. Mys Dobré naděje, Cape Point, vinařský kraj s městečky Franschhoek a Stellenbosch a další místa stojí za návštěvu.

Pokud se chystáte do Jihoafrické republiky poprvé, měli byste vstoupit právě jižní branou. Tady ukazuje Afrika svou laskavější tvář, tady můžete nahlédnout za oponu. Zbavíte se mnoha předsudků a můžete se pak mnohem snáze pustit do dalších afrických dobrodružství.