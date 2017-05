Zelené víno

Ještě nedávno by vám milovníci vína v Jihoafrické republice při povídání nad sklenkou tvrdili, že víno je jen dvojí – dobré a špatné. Odmítali by diskusi na téma tzv. „zeleného vína“. Byla to pro ně okrajová, bláznivá věc. Kdo by se chtěl lopotit v horku a prachu za radlicí pluhu? Dnes je situace úplně jiná. „Zelené víno“ najdete i v regálech lepších supermarketů a znalci se začali tak trochu předvádět a rádi nacházejí v „zeleném vínu“ chutě, které v běžném víně nejsou. Poctivě řečeno, platí stále, že víno je buď dobré, nebo špatné. Ale ukazuje se, že i vína pěstovaná a připravovaná velmi tradičním způsobem mohou obstát v konkurenci s víny připravovanými moderní metodou.

Na vinicích bez chemického ošetření se nemusíte bát utrhnout hrozen a ochutnat.

„Zelené víno“ není ovšem pouze technologie, je to mnohem více i životní postoj. Půda přestává být jen pouhým pěstebním substrátem, začíná nabírat zpět i duchovní rozměr. Respekt a úcta k půdě jsou základním kamenem celého hnutí „zeleného vína“.

Návrat ke kořenům

Při svém putování vinařským krajem nedaleko Kapského Města vás možná překvapí, jak často uvidíte ve vinicích popásat se kachny, husy, nebo dokonce kozy. Kachny a husy se sem nezaběhly, jsou sem vyháněny záměrně. Starají se o to, aby z vinic zmizeli hlemýždi. Kozy zase vypásají některé vytrvalé plevele.

Udržba vinic je v organickém zemědělství mnohem pracnější a vinice vypadají mnohem přírodněji.

„Vracíme se zpět ke kořenům a objevujeme postupně komplexní ochranu vinice přirozenou cestou,“ vysvětluje Rose Jordaanová z vinice Bartinney. „O ochraně půdy a přírodního bohatství se u nás vždy mluvilo především ve spojení s ochranou zvířat a půdy pro divoká zvířata. Každý chápal, že se musí vytvářet nové a větší národní parky, aby bylo zachováno bohatství divočiny. Teď už pomalu začíná společnost chápat, že i vinice a krajina, ve které vinice jsou, jsou stejně důležitým a ohroženým bohatstvím. Proto naše snaha o návrat ke kořenům získává stále větší podporu.“

Bartinney je malé rodinné vinařství. 40 hektarů vinic se nachází v malebném údolí Banghoek Valley a patří do oblasti Stellenbosch. Takových vinic je ve vinařském kraji mnoho. A mnohé vinice přecházejí na organický způsob pěstování vína.

Mezi řádky se začínají zelenat nebo se v nich pěstují bylinky.

Půda ožívá



Spolu s návratem tradičního způsobu pěstování vinné révy se do vinic a do půdy vrací původní život. Půda ožívá. Objevují se mikroorganismy a plísně, hmyz a drobní živočichové, z vinice se stává ekosystém, kterým bývaly vinice před mnoha staletími. Na mnoha vinicích můžete vidět, jak se prolíná pěstování vína s pěstováním různých bylinek a drobného ovoce. Tradiční vinařství začínají vyrábět a prodávat marmelády, sušené bylinky a další produkty organického zemědělství.

Vinařství La Motte od roku 2007 pěstuje veškeré hrozny podle pravidel organického zemědělství.

La Motte – skvělá ukázka toho, jak to funguje

Vinařství La Motte si pořídil průmyslový magnát a obchodník Dr. Anton Rupert v roce 1970. Byl už tehdy velikým zastáncem ochrany přírody a vinařství pro něj bylo další možností, jak zachovat a kultivovat něco tradičního a krásného. Vinice byla založena první generací francouzských hugenotů v roce 1752.

Dnes vinařství vlastní dcera pana Ruperta, známá operní zpěvačka Rupert Hanneli-Koegelenbergová, která na vedení vinařství spolupracuje s věhlasnou francouzskou vinařskou rodinou Rothschildů.

Při návštěvě vinařství La Motte si můžete posedět v krásném prostředí zahrady.

Od roku 2007 je veškerá produkce této vinice pod přísnou kontrolou a je produkována pouze organicky. „Zelené víno“ se tu produkuje cíleně a s velikou pokorou vůči půdě, lokalitě a tradici. Při návštěvě městečka Franschhoek můžete vinici navštívit a ochutnat zdejší víno.