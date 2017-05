Odkaz zlatokopa Chalka

Zlatokop Guy Aubrey Chalkley, zakladatel Lion Sands.

FOTO: Lion Sands, archiv CK Marco Polo

Lion Sands je rodinná rezervace, vedená již čtvrtou generací rodiny zakladatele. Zlatokop a burzián Guy Aubrey Chalkley, zvaný Chalk, zbohatl na zlaté horečce ve 30. letech, miloval divočinu a nejšťastnější byl, když byl obklopený zvěří. 25. listopadu 1933 si od transvaalské vlády koupil 4000 ha území navazujícího na Krugerův národní park a vnímal toto území jako svou privátní oboru, svoji divočinu, svůj kout, kde může být sám a bez lidí.

Díky tomu je v Lion Sands téměř 80 let ochráněna panenská příroda, velmi bohatá na divokou zvěř. Až do 60. let celý prostor sloužil jen a pouze rodině a byl uzavřený veřejnosti. Teprve John More, který se oženil s vnučkou zakladatele, přesvědčil rodinu v roce 1978, že je vhodné spojit jejich rezervaci s turistikou.

Více než 30 let rodinných zkušeností s provozováním safari a absolutní respekt k odkazu zakladatele je znát na každém kroku. Všech pět kempů a tři treehouse, které se na území rezervace nacházejí, jsou postaveny s velikým respektem k přírodě a vše je děláno s cílem zachovat atmosféru a vnímání safari v duchu zakladatele.

To je určitě i jeden z důvodů, proč je safari v této rezervaci pokládáno za jedno z nejlepších v jižní Africe. Vysoká koncentrace zvířat, možnost neomezeného pohybu a dokonalá znalost životních zvyklostí zvěře umožňuje rangerům přiblížit vás i k predátorům jen na pár metrů.

Potomci “Chalka”, rodina Moreova, jsou si vědomi příležitosti, kterou od svého předka dostali, a pokorně spoluvytváří unikátní a fascinující svět, tak trochu mimo ducha dnešní uspěchané doby.