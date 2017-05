I v ráji mohou být problémy

Koh Rong, Kambodža

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

V polovině března vpadl gang ozbrojený mačetami a kameny do hotelu Long Beach Bungalow a napadli majitele hotelu Jooni Huhani Nlemla (40 let, Finsko) a Michaela Haye (27 let, Británie). Michael Hay skončil se zlomenou lícní kostí a 11 cm dlouhou tržnou ranou na hlavě. Majitel Long Beach Bungalow dostal také ránu do hlavy. Oba skončili v nemocnici.

Ministr vnitra pan Sar Khen poslal na místo tým specialistů s úkolem zjist, co vězí za násilím z posledních dnů, kdy jsou na ostrově svědky rvaček, bodnutí nožem, střelby a dokonce i výbuchů. Zdá se, že odvrácená strana popularity dorazila už i na rajský ostrov.