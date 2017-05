Namaqualand je vyprahlý polopouštní region o rozloze více než 47 000 km2 (60 % rozlohy České republiky). Území se dá podle charakteru krajiny rozdělit do tří teritorií: písečné pobřeží Sandveld, pahorkatinu Hardeveld a planinu Little Bush. Všechna tři teritoria jsou nesmírně zajímavá. Pobřežní písečná krajina se táhne až do hloubky 50 km do vnitrozemí a šplhá až do nadmořské výšky 300 metrů, pahorkatina Hardeveld se pyšní nejvyšší horou Rooiberg Peak (1706 m n. m.) a planina zase typickou horskou buší.