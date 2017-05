Bali

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Proslulé Bali

Bali. Nejkomerčnější lokalita v celé Indonésii. Zároveň ale jedno z nejautentičtějších míst. Živoucí kultura a náboženství. Žádný skanzen. Laskavé a pohodové pobřeží a fantaskní vnitrozemí. Mockrát jsem přemýšlel o tom, jakou vnitřní sílu musí lidé na Bali mít, když je nezlomil tlak komerce, jako se to stalo na mnoha místech v Thajsku a ve Vietnamu. S nadhledem pozorují turisty, vycházejí jim vstříc, využívají je, ale sami zůstávají ve svém vlastním světě. Budí to ve mně velký respekt.

FOTO: archiv autora

Bali má mnoho tváří. Ušmudlanou divokou Kutu, tolik milovanou mladými Australany. Letoviska Jimbaran, Nusa Dua a další, s tropickými zahradami hotelových resortů a dlouhými písečnými plážemi. Sopečná pohoří na severu ostrova s dominantou Mount Agungu. A zelené vnitrozemí. Je na každém, jakou tvář Bali si vybere a oblíbí.

I Ubud má svůj originální zvuk

Když jsem v roce 1988 poprvé přiletěl do Káhiry a postavil jsem se velmi brzy ráno na káhirskou ulici, zaujal mne zvláštní zvuk, který jsem slyšel. Zavřel jsem oči a poprvé v životě jsem si uvědomil, že každé místo má svůj zvuk. Nejen obraz a vůni, ale i specifický neopakovatelný zvuk. Od té doby se snažím takový zvuk odposlouchat na všech místech, kam se mi poštěstí dostat. Zvuk ranního Ubudu rozeznáte od všech jiných míst. Vyjděte ven z hotelu a najděte si nějaké místo s výhledem do údolí. Překvapí vás, jak hmatatelné je ticho, které uslyšíte. Chladný ranní vzduch a jemný vánek k vám přinášejí nesmírně uklidňující ticho. To v jednu chvíli přeruší kokrhání desítek kohoutů. Jako by si sdělovali, že k nim dolehl první paprsek slunce. V českých vesnicích si takhle oznamují psi, že se něco děje. Tady jsou to kohouti. Pak se teprve přidají další ptáci a troubení prvních aut. Ten zvuk ve vás už zůstane navždycky. Znamení Ubudu.

FOTO: archiv autora

Trocha kultury nikoho nezabije

Městečko Ubud leží ve vnitrozemí Bali a je známým kulturním centrem. Z pobřeží sem míří autobusy plné turistů, kteří si chtějí prohlédnout místní chrámy, muzea a umělecké galerie a také zhlédnout představení tradičních balijských tanců. Ubud je jedinečným místem, jak se seznámit s místní kulturou a také si pořídit něco na památku, neboť nabízí ty nejzajímavější rukodělné výrobky z celého ostrova. Městečko je obklopeno neuvěřitelně zelenou přírodou, kterou protékají desítky říček a potůčků, včetně nejdelší balijské řeky Ayung. Všude kolem říček můžete vidět terasovitá rýžová pole, tak typická pro zdejší krajinu. Díky své poloze ve vyšší nadmořské výšce je zde příjemnější klima než na pobřeží. Nejpříhodnější dobou pro návštěvu je období od dubna do října, mimo tuto dobu tu hodně prší.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Řemeslo má zlaté dno

Z Denpasaru vede do Ubudu silnice, která prochází několika vesnicemi. Spíš ale máte pocit, že se jedná o jedinou protáhlou vesnici. V podstatě jedna vesnice plynule přechází v druhou. Domy jsou postaveny většinou jen v první řadě u silnice. Silnice je dar, a kdo má dům u silnice, vyhrál. Může totiž obchodovat mnohem snáz než ten, kdo je ve druhé, nebo dokonce ve třetí řadě. Každý, kdo se po silnici pohybuje, je potenciálním zákazníkem. Proto u silnice najdete obrovské množství rukodělných dílen. Zpracovávají se tu dřevo, kámen, beton. Řemeslníci jsou nesmírně šikovní a flexibilní. Tady má řemeslo ještě opravdu zlaté dno.

FOTO: archiv autora

Ubud leží v okrese Gianyar, což bylo kdysi slavné království. Hlavním městem a centrem království bylo město Gianyar a Ubud byl méně významný. Jeho rozmach je spojený s rodem Sukawati, který po staletí ovládal většinu gianyarského regentství ze svého dvora ležícího deset kilometrů jižně od Ubudu. Nejslavnější období rodu Sukawati se datuje do začátku osmnáctého století, kdy král Dewa Agung Anom pozval ke svému dvoru nejlepší hudebníky, loutkaře, malíře, sochaře a tanečníky, aby se zde usadili, a tím založil zdejší uměleckou tradici.

FOTO: archiv autora

Královským sídlem se Ubud stal až koncem devatenáctého století, kdy se šlechtic jménem Cokorda Gede Sukawati vyznamenal v boji a získal tak titul punggawa (vládnoucí šlechtic). Poté se rozhodl založit svůj dvůr v Ubudu a po rozpadu království Gianyar vyhlásil Ubud svoji nezávislost. V roce 1900 se Ubud stal součástí Holandské východní Indie. Ve třicátých letech se v Ubudu usadilo mnoho cizích umělců, kteří s sebou přinesli nové prvky, např. německý malíř Walter Spies nebo americký hudebník Colin McPhee či holandský malíř Rudolf Bonnet.

FOTO: archiv autora

Slavný Lempad



Snad nejslavnějším a nejvšestrannějším místním umělcem byl I Gusti Nyoman Lempad, který většinu svého života strávil v Ubudu – měl na hlavní ulici dům, který dodnes patří jeho rodině. Je možné ho navštívit – slouží jako galerie a obchod. Lempad zemřel 25. 4. 1978 ve věku asi 116 let. Říká se, že datum své smrti si sám vybral. Maloval obrazy hlavně z hinduistické mytologie i náměty z běžného života, měl vlastní osobitý styl – kreslil černou tuší a kresby doplňoval rumělkou nebo zlatým listem.