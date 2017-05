Býval to kdysi opravdový ráj

Když jsem na Samui přiletěl poprvé v roce 1994, připadalo mi, že jsem se ocitl v tropickém ráji. Na ostrově nebyla žádná asfaltová silnice, stálo tu jen pár hotelů a pláže byly téměř opuštěné.

Samui, Thajsko

FOTO: archiv CK Marco Polo

Dnes je to dobré letovisko se všemi výhodami a nevýhodami letovisek. Je to dobře fungující mašinka na peníze, která trochu zklame ty, kteří si ostrov pamatují z doby před 15 nebo 20 lety, ale jež rozhodně potěší každého, kdo hledá dovolenou u moře a nechce se nechat zavřít pouze v areálu hotelového komplexu. Kdo ale srovnává možnosti dovolené ve Středomoří a na Samui, zjistí, že se vyplatí letět tak daleko a dostane za své peníze víc v lepší kvalitě.

Samui, Thajsko

FOTO: archiv autora

Ostrov rodinných klanů

Když jsem na Samui přijel trajektem poprvé, nebylo tu téměř nic. Bylo to před 25 lety a slovo asfalt tu znělo tak trochu jako nadávka. Letiště vznikalo teprve v projekčních kancelářích a každý návštěvník tu byl vítán jako exot z jiného světa. Ostrov mělo mezi sebe rozdělený několik rodinných klanů, potomků čínských námořníků, kteří se tu před staletími usadili a přijali fakt, že jsou součástí Thajského království. Obchod se tu točil především kolem kokosových palem a kokosů. Tady by se dalo žít, říkal jsem si tehdy, a dokonce jsem uvažoval, že se na Samui usadím. Nakonec jsem k tomu neměl dost odvahy. Škoda. S několika rodinami jsem se spřátelil, a jak šel čas, pozoroval jsem, jak bohatnou, nabírají sebevědomí a mění se v kapitalisty. Myslím, že sehrály svou roli i ty čínské geny. Jsme přátelé dodneška, ale peníze jsou na Samui silnější než přátelství. Klany tu vládnou dodnes a s tím je třeba počítat. Běžný turista to nepozná a pro mnohé situace je to docela výhoda, protože se zkracuje rozhodovací proces.

Samui, Thajsko

FOTO: archiv autora

Chaweng – pupek světa

Pláž Chaweng je na Samui zaklínadlo, se kterým se potkáte na každém kroku. Kdo má hotel nebo obchod na Chawengu, dá vám to patřičně znát. Chaweng je velmi pěkná pláž, ale bývá tak přecpaná návštěvníky, že vám to může začít lézt na nervy. Zvlášť v severní části, kde je několik vyhlášených plážových barů s denním provozem, kde se z reproduktorů valí hlasitá dunivá hudba a na lehátkách se střídají „plážoví povaleči“, kteří chtějí ušetřit a bydlí daleko od pláže, tam je skoro za trest být ubytován. Tady potkáte mnoho národností, všechny generace a styly. Tady jste opravdu v pupku světa. Na druhou stranu, Chaweng má své kouzlo, které se vám něčím nenápadným dostane pod kůži, a jste pak ochotni ledacos odpustit. Zvlášť brzy ráno, hned po svítání, kdy se slunce začíná vynořovat z vln a ranní chlad vás lechtá na zádech, musíte zatajit dech a říkáte si: „No jo, jsem tady správně.“

Samui, Thajsko

FOTO: archiv CK Marco Polo

Raději na Lamai?

Pláž Lamai byla odjakživa až ta druhá a asi to tak na věky zůstane. Může se snažit, jak chce. Může být čistší, může být vybavenější, přehlednější, zábavnější, přesto bude druhá. Chaweng je Chaweng. Je to nespravedlivé, ale tak to prostě v životě chodí. Osobně si myslím, že kdo se nepotřebuje chlubit, že bydlel na Chawengu, může dát klidně přednost pláži Lamai. Zvlášť na přelomu sezón, kdy jsou na Chawengu mnohem větší vlny. Na Lamai jsou nižší ceny a zázemí je stejně dobré.

Samui, Thajsko

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Samui, Thajsko

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Jak vybrat správně hotel?

Platí tu naprosto stejná pravidla jako jinde. Nejdřív si musíte ujasnit, jakou dovolenou vlastně chcete mít. Klidnou, aktivní, mezi davem lidí, s řadou restaurací a barů za zády? Když máte jasno, můžete se začít rozhodovat, na kterou pláž se vydat, a když máte jasno ve výběru pláže, je třeba vybrat konkrétní hotel. Chci klidnou dovolenou? Musím do hotelu, který má spíše bungalovy než velkou hlavní budovu. Musím také vnímat poměr velikosti pozemku a počtu pokojů, polohu k pláži a centru zábavy apod. V hotelu pak musím velmi pečlivě nastudovat, jak se od sebe liší jednotlivé druhy pokojů, které hotel nabízí, a kde v hotelu tyto pokoje jsou. Samui je velmi nebezpečné místo právě v tomto ohledu. Je celá řada hotelů, které byly stavěny postupně, během času se měnila koncepce a vznikaly jednotlivé budovy, které mohou mít i naprosto odlišný charakter. Čím víc víte, tím menší je nebezpečí, že se zklamete. Pokud cestujete na Samui především za mořem, nikdy nejděte do hotelů ve druhé nebo třetí řadě, i kdyby vám někdo tvrdil, že budete od pláže, jen coby kamenem dohodil. Veřejných vstupů na pláž je velmi málo a je to pak strašně nacpané. Budete litovat, že jste si nepřidali trochu peněz a nebydleli v areálu přímo na pláži.

Samui, Thajsko

FOTO: archiv autora

Laciné Thajsko je mýtus

Na Samui není lacino! Když se s tím smíříte, můžete být na Samui velmi spokojení. Pokud ale na Samui přiletíte s tím, že budete utrácet mnohem méně než doma, budete zklamaní a rozladění. Jistě, s trochou práce seženete laciné jídlo a pití, ale ve většině restaurací počítejte s cenami jako u nás, nebo dokonce o něco výš. Taxíky se chovají „evropsky“, mění ceny podle toho, jak moc je potřebujete. Pokud je večer a vy jste daleko od civilizace, připravte se na drahotu, která vám vyrazí dech. A klidně odjedou prázdní, než by vám dali slušnou cenu. Ve většině stánků a obchodů už dávno nepracují místní, na to jsou už příliš za vodou. Najali si na to Thajce z pevniny, nebo dokonce Nepálce, Bangladéšany a Pákistánce. Smlouvat s nimi je velmi složité a často se setkáte s tím, že vás někdo pošle do háje, než by vám slevil třeba jen pár bhatů.

Samui, Thajsko

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Má cenu na Samui vůbec letět?

Určitě. Je to pořád jedno z nejhezčích míst v Asii a má své osobité kouzlo. Když nebudete naivně očekávat, že tu potkáte ráj na zemi, budete tu spokojení a nadšení. Samui je krásná alternativa letní dovolené u moře, která se dá pořídit za ceny některých dražších řeckých ostrovů, a pokud letíte alespoň na 14 nocí, pak se to určitě vyplatí.