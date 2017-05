Mnohem víc než moře

Kdo by ale na Seychely cestoval jen s představou koupání na bezchybných plážích, bude mile překvapen. Když návštěvníka moře omrzí, může se vydat na pěší trek nebo výlet na kole. Hlavní ostrovy Mahe, Praslin, Silhouette a částečně La Digue jsou ve vnitrozemí hornaté, s bujnou tropickou vegetací a vodopády křišťálové vody tříštící se o žulový masiv. V samém srdci ostrova Praslin je údolí Valée de Mai, jediné místo na světě, kde ve volné přírodě rostou obří kokosy „Coco de mer“, symbol ráje vpravdě biblického. Darujte si čas na toulky po vnitrozemí, byla by škoda jeho krásu nepoznat.

Pohoda na pláži. Seychely

FOTO: archiv CK Marco Polo

S kajakem na Seychely nestačíte

Někdy nám chybí představa o prostoru. Snadno získáme pocit, že Seychely jsou malé ostrůvky, kde bez problémů přeplujeme z jednoho na druhý. Tak snadné to ale není, na Seychely s kajakem nestačíte. Seychelské ostrovy se rozprostírají v rozsáhlé oblasti okolo 400 000 km² (přibližně velikost Švédska) Indického oceánu, pevnina však zabírá přibližně pouhých 455 km². Od hlavní skupiny ostrovů v čele s největším Mahe – je na něm metropole Victoria i jediné mezinárodní letiště – se táhne směrem k Madagaskaru řada izolovaných malých korálových ostrůvků či seskupení několika z nich. Celý archipel na jihu uzavírá obrovský atol Aldabra, na který je vstup povolen pouze výjimečně: je to poslední místo, kde ve volné přírodě žijí desítky obřích suchozemských seychelských želv.

Seychely

FOTO: archiv autora

Seychely mají mnoho tváří



Zatímco malé ostrůvky jako Desroches či Denis se svým charakterem tak trochu blíží Maledivám a pro neposedné povahy mohou být svou velikostí dosti limitující, je hlavní Mahe i se svým silničním provozem možná až příliš hektické. To Praslin, druhý největší z ostrovů, je tak přesně akorát. Z Mahe tam jezdí rychlé čluny, které trasu absolvují zhruba za hodinu. Pravda, v našich letních měsících to na otevřeném moři pěkně houpe. Naštěstí existuje pohodlnější varianta: přelet malým letadlem domácích aerolinií. Ale ať už z místního letiště, či přístavu, do jakéhokoli hotelu to nikdy nebude více než 30 až 40 minut. A kdyby byl pro někoho i Praslin příliš malý, je tu dost dalších ostrůvků v okolí v čele s La Digue. I v tom je krása Seychel, každý si může najít své dokonalé místo.

Pláž Anse Source d´Argent na ostrově La Dique

FOTO: Michal Tvrzník, CK Marco Polo

Na Anse Lazio není hotel (a to je dobře)



Vraťme se však na naši rajskou pláž. Kdo by se chtěl ubytovat přímo zde, zpláče nad výdělkem, protože tu žádný hotel není. A to je vlastně to nejlepší řešení, zátoka tak zůstává pro všechny, a ne jen pro hrstku vyvolených. Tento osud již ostatně postihl řadu dalších seychelských pláží a snad to v případě Anse Lazio zůstane jen varovným mementem. Každý si sem může zajet na kole nebo se může dopravit taxíkem či zapůjčeným autem, přivézt si svůj piknikový košík nebo využít služeb dvou prostých, ale naprosto postačujících plážových restaurací s toaletami. Místo slunečníků dostatek vegetace podél pláže, a kdo hledá soukromí, jistě si své místečko mezi skalisky a balvany najde.

Seychely nejsou jenom o moři a nádherných plážích, ale i pohodových lidech.

FOTO: Michal Tvrzník, CK Marco Polo

Anse Lazio, jeden ze symbolů Seychel

FOTO: Michal Tvrzník, CK Marco Polo

Seychely mohou být dobrou volbou i pro rodinnou dovolenou

Seychely jsou dobrou volbou jak pro rodinu s dětmi či skupinku přátel, tak i pro páry třeba na svatební cestě. Mimochodem víte, že se tu dá uzavřít i regulérní sňatek s následnou právní platností u nás?

Ostrov La Dique

FOTO: Michal Tvrzník, CK Marco Polo

Počasí je tu velmi stálé a snad s výjimkou ledna a února celoročně velmi příznivé. Díky 18jamkovému hřišti na Praslinu, jedinému v této zemi, si na své přijdou i golfisté. Letecká doprava má své limity, spojů není mnoho a přilétají zejména z Emirátů. Nicméně fungují tu i linky do Afriky (Johannesburg, Nairobi…), a tak jednoduchá otázka zní: Co si takhle zážitek z pravého afrického safari na závěr zklidnit několika romantickými dny právě na Praslinu či jiném ze Seychelských ostrovů…?