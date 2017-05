Opravdová lahůdka



Jak nacpat do pár odstavců článku všechno, co jsme během tří týdnů v Jihoafrické republice prožili. To je ambice na nobelovku za literaturu. Psát o místech, která jsme navštívili? Psát o lidech, jež jsme potkali? O politice, kterou tu prožíváte na každém kroku? O lehkém dobrodružství spojeném s cestováním v náklaďáku? O skvělé průvodkyni, která řídila náklaďák s jistotou pánů Lopraize nebo Lacka? O skvělém jídle a víně? O bídě a luxusu? O radosti a smutku? Zkusím tak trochu od všeho. Byla to skvělá cesta a určitě by nebyla taková, kdybychom cestovali v autobuse, přelétali letadlem nebo sami řídili pronajaté auto. Určitě stojí za to párkrát poděkovat.

Zastávka v savaně na svačinu.

FOTO: Hana Pšeničná, CK Marco Polo

Poděkování první: za náklaďák

Byl to skvělý kousek. Nikdy jsme v náklaďáku necestovali a trochu jsme se báli, co nás čeká. Hned první den jsme svůj náklaďák pokřtili. Byl pokropen jihoafrickým pivem plzeňského typu a poctěn jménem Lojza. Zároveň jsme slíbili, že už o něm nikdy nebudeme mluvit jako o „náklaďáku“, protože Lojza je přece „expediční vozidlo“. Skvěle vybavené k životu v Africe. Bude nás hýčkat svými pohodlnými sedadly s perfektním prostorem na nohy. Zajistí nám dokonalý výhled svými obrovskými okny.

Když jsou všechny restaurace v nedohlednu, poslouží vybavená kuchyně.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Eliminuje naše schopnosti vytvářet nepořádek tím, že nám poskytne přímo v kabině skříňky na zavazadla. Vyjde vstříc našim žíznivým krkům a touze neustále popíjet výborné jihoafrické víno nebo pivo a poskytne nám přímo v kabině prostornou ledničku. Ve své polní kuchyni nám dá dobré vybavení, abychom si mohli uvařit dobré jídlo. V mnoha svých zákoutích poveze všechno, co budeme na cestě Afrikou potřebovat. A věřte, co Lojza slíbil, to dodržel. Expediční vozidlo je na cestu Jihoafrickou republikou ta nejlepší varianta.

Při každém setkání s turisty z běžných okruhů vám budou vaše terénní auto závidět.

FOTO: archiv autora

Na safari v soukromém parku Balule vyrazíte v otevřeném terénním voze.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Poděkování druhé: za plán cesty

Mohlo by se zdát, že tři týdny jsou dlouhá doba. Málokdo si dovolí na tak dlouhou dobu vyrazit za poznáváním do jediné země. Jenže Jihoafrická republika je obrovská a k vidění je v ní tolik, že byste mohli křížem krážem jezdit třeba rok a pořád by bylo co vidět. Vybrat a logicky poskládat plán cesty na necelé tři týdny není vůbec lehká věc. Navíc když ještě chcete využít možnosti, které vám dává expediční vozidlo. Chcete ukázat to nejhezčí a zároveň se chcete vyhnout lidem, kteří chtějí vidět totéž co vy.

Ubytování v Dračích horách. Drakensberg Lodge.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Chcete ukázat divokou Afriku a zároveň dát lidem pocit bezpečí. Chcete se vyhnout nudným přejezdům a zároveň musíte urazit několik tisíc kilometrů. Ten, kdo připravoval plán naší cesty, tohle všechno věděl, myslel na to a nějakým zázračným způsobem to do našeho plánu cesty vloudil. Každý den byl úplně jiný. Každý kout, který jsme navštívili, byl jiný a překvapivý. Když se zpětně vracíme k plánům tras, které jsme si prohlíželi před cestou, jsme moc rádi, že jsme si vybrali právě tenhle.

Tak jsme tady. I po třech týdnech putování máme dobrou náladu. Kapské Město se Stolovou horou, cíl naší expedice.

FOTO: Hana Pšeničná, CK Marco Polo

NÁKLAĎÁK Pro africké expedice se používají dva typy náklaďáku. V Ugandě a Botswaně je to menší typ s pohonem 4x4 a kapacitou 14 osob a na ostatní okruhy pak větší náklaďák s kapacitou 18 osob. Pohodlná sedadla, veliká okna, otevírací střecha, skříňky na zavazadla. Výhody upraveného terénního vozu. FOTO: archiv autora Pod kabinou pro cestující je složený celý váš dočasný domov: kompletní kuchyně vybavená vařičem, nádobím a příbory, škopkem na mytí nádobí, zásobou jídla, mrazákem, nádrží na vodu, stolem a židličkami a také stany, polními lůžky a polní sprchou. A ještě nesmím zapomenout na součást vybavení zvanou „douglas“. Spodní část „douglase“ vypadá úplně stejně jako kempovací židlička, i se tak rozkládá… Tím však podoba končí. Vršek netvoří plátno jako u židličky, ale dřevěný ovál s otvorem uprostřed. Díky „douglasi“ je zaručeno pohodlí pro osobní potřebu i uprostřed nejdivočejší africké divočiny. I ty noviny by si člověk mohl přečíst, pokud by tedy v buši našel trafiku…

Průvodci jsou pro úspěch expedice velmi podstatní. Jejich vzdělávání musí být velmi důkladné.

FOTO: drifters

Poděkování třetí: Africe, za to, že je

Afriku buď milujete, nebo ji nesnášíte. My ji milujeme. Je divoká, nezkrotná. Krajina, kterou jsme v Jihoafrické republice projížděli, umí vyrazit dech. Hluboký Blyde River Canyon, divoké pobřeží Indického oceánu v oblasti Wild Coast, Dračí hory, Kapské Město, vinařský kraj a samozřejmě safari v divoké buši. To je třeba vidět a zažít, aby člověk pochopil, proč se nám Afrika dostala pod kůži a proč se sem určitě vrátíme. A nejspíš znovu v náklaďáku (promiň, Lojzo).

Divočinu nesledujete pouze z auta, často do ní vyrážíte pěšky. Samozřejmě se zkušeným průvodcem. Okolí Hazyview.

FOTO: archiv autora

Africké expedice v náklaďáku

Náklaďákem se můžete vydat na expedice po zemích jižní i východní Afriky. Stačí se jen rozhodnout, jestli dáte přednost slonům v Botswaně, gorilám v Ugandě, dunám v Namibii nebo třeba baobabům a jezeru Malawi. A jakmile absolvujete své první africké dobrodružství v náklaďáku, tak je téměř jisté, že začnete hned plánovat další. Afrika je návyková a dobrodružství v náklaďáku ještě víc.