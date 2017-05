Největším tahákem je „velká migrace“

Je to jeden ze „sedmi nových divů světa“! Pro mnoho pravidelných návštěvníků Afriky je velká migrace naprostým vrcholem safari. Když v Severní Americe a Kanadě vrcholí velká migrace lososů, je to pro všechny velká událost. Vrcholí indiánské léto a jako vosy na med se slétávají turisté z celého světa. Podobné je to s velkou migrací pakoňů a zeber v národních parcích Serengeti a Masai Mara. Ale strach z přelidněnosti rozhodně mít nemusíte. Kapacita ubytování je omezená a prostor, na kterém migrace probíhá, je tak rozsáhlý, že se vyznavači safari snadno rozptýlí. V pohybu je více než 1,5 miliónu kusů pakoňů, 350 tisíc gazel Thomsonových, 200 tisíc zeber a 12 tisíc antilop losích (eland), tedy dost pro každého návštěvníka.

Řeka je plná krokodýlů. Je jen otázkou času, kdy si najdou svou kořist.

FOTO: archiv CK Marco Polo

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz Největší migrace suchozemských zvířat na světě Vidět velkou migraci je zážitek, ať ji sledujete jakkoliv. Ale to nej nej je být alespoň na jednu dvě noci součástí tohoto dramatu, být uvnitř, být na dosah ruky. Více informací zde

Pokud byste se vydali na velkou migraci už na konci srpna, je tak trochu jedno, ze kterého břehu řeky Mara se na ni budete dívat, zda z tanzanské v národním parku Serengeti nebo z keňské v národním parku Masai Mara. Nabízí se vám tak mnoho možností kombinovat váš pobyt s dalšími národními parky nebo s pobytem u moře. Na keňské straně můžete navštívit Amboseli, Lake Nakuru, Samburu nebo Mt. Kenya – na tanzanské Ngorongoro, Lake Manyara či Zanzibar.

Savana je plná zvířat.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Rozkvetlá polopoušť, velryby, víno a Stolová hora

Kdo chce vidět rozkvetlou jižní Afriku, měl by vyrazit na cestu v září. Jarní prosluněné Kapské Město je ještě po ránu a večer chladné, ale během dne je skvělé počasí na výlety. Samotné Kapské Město je výborným místem na pobyt – Stolová hora, botanická zahrada Kirstenbosch, vinařský kraj, skvělé restaurace a večerní zábava.

Píšťalka je neodmyslitelnou součástí vybavení pouličních kapel. FOTO: archiv autora Kapské Město je „Paříží Afriky” Na návštěvu Kapského Města si určitě nechejte alespoň čtyři dny, jinak budete mít pocit, že jste rozhodně nestihli vidět všechno, co se tu vidět dá. Více o Kapském Městě zde

V červnu připlouvají k pobřeží jižní Afriky velryby a zůstávají tu až do listopadu.

FOTO: andBeyond, archiv CK Marco Polo

U pobřeží se povalují velryby, které sem připluly koncem června, a užívají si zdejší vody až do listopadu. Při cestě z Kapského Města na mys Dobré naděje projíždíte pobřežními serpentinami a na mnoha odpočívadlech bude v této době tlačenice, protože z nich je krásný výhled na zálivy, ve kterých se velryby „usídlily“. Je to úchvatná podívaná. A komu by nestačil pohled z výšky, může si za slušné peníze koupit místo v lodi a vyrazit za velrybami přímo na vodu.

Jacarandy nejsou v Kapském Městě tak rozšířené jako v Pretorii, ale i tady kvetou úchvatně.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

V jarních měsících (říjen–leden) rozkvete i Protea královská.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

V září kvetou protey v okolí mysu Dobré naděje, a tak si dejte na návštěvu více času, protože si celý areál budete chtít prohlédnout. Ideální k tomu je kolo, které se dá půjčit. Pohodlné a dobře udržované cesty vedou křížem krážem poloostrovem a zavedou vás ke krásným opuštěným zálivům se smaragdovou vodou, obklopeným divokým pobřežím. Málokde ztroskotalo na útesech tolik lodí jako právě u mysu Dobré naděje.

Pěší treky v Namaqualandu umožní nejen pohodlné fotografování květin a krajiny, ale poskytují i možnost setkání s drobnou faunou.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Vyšetřete si dva tři dny na návštěvu Namaqualandu, unikátního místa, které v září přitahuje pozornost stále většího počtu milovníků přírody. Polopouštní oblast mezi řekami Olifants a Orange se na několik týdnů mění z nehostinné vyprahlé země na rozkvetlou rajskou zahradu. A pak že zázraky neexistují!

Namaqualand se pyšní největší koncentrací letniček a sukulentů kvetoucích v jednom termínu na světě. FOTO: Archiv CK Marco Polo Když rozkvete polopoušť, je to zázrak Dramatická horská krajina je zajímavá sama o sobě, a když je navíc „obarvená“ zářivě fialovou, žlutou, oranžovou a růžovou barvou květů letniček, je nesmírně fotogenická. Více informací zde

Krugerův park je jako archa Noemova



Koncem srpna končí období zimy a nejznámější národní park v Jihoafrické republice je vysušený. Zvířata se stahují k napajedlům nebo ke třem posledním řekám, které ještě mají ve svých korytech vodu – Sabi, Crocodile and Olifants. Řeka Sabi v oblasti mezi kempy Lower Sabie a Skukuza připomíná archu Noemovu, zvířata jsou tu na každém kroku. Některá slepá ramena řeky jsou tak napěchovaná hrochy, že byste snad dokázali přejít z jednoho břehu na druhý suchou nohou. Donuťte sami sebe, svoje spolucestující i řidiče k tomu, abyste na jednom místě u řeky zůstali delší dobu, třeba hodinu dvě. Ta trpělivost se vám určitě vyplatí. Najednou se vám před očima začne odvíjet opravdový živý příběh divoké buše – zjistíte, jak funguje hierarchie mezi jednotlivými druhy zvířat v přístupu k vodě, jak žízeň žene antilopy a zebry až na hranici rizika a jak dokážou překonávat strach z predátorů, jak vynalézaví jsou predátoři, když čekají na svou kořist… Prostě nahlédnete trochu za oponu.

FOTO: archiv autora

Kdo si to může dovolit, měl by se ubytovat v některé soukromé rezervaci v rámci Krugerova parku. Jsou tam trochu volnější pravidla pro pohyb v buši a velmi kvalitní zázemí pro odpočinek.

Chalkley Treehouse, Lion Sand Game Reserve FOTO: Lion Sands, archiv CK Marco Polo Ubytování v korunách stromů Při své návštěvě Krugerova národního parku si mohou ti nejnáročnější milovníci safari vybrat ubytování i v korunách stromů. Je to neopakovatelný zážitek a jste opravdu velmi, velmi blízko divoké přírodě. Více o ubytování v korunách stromů zde

Viktoriiny vodopády – opravdová nádhera



Zambezi v září nemá tu sílu, kterou oplývá v únoru nebo v březnu. Vody není tolik, ale přesto jsou Viktoriiny vodopády stále impozantním místem, které bere dech. Věnujte jedno odpoledne plavbě na kajacích nad vodopády. Pozorovat život řeky ze člunu, který je závislý jen na vaší vlastní síle, to má v sobě jistou dávku adrenalinu, a když k tomu přidáte naprosto kýčovitý západ slunce, stojí to odpoledne určitě za to.

Pohled z helikoptéry na Viktoriiny vodopády je opravdu úchvatný.

FOTO: Jan Papež

Vyrazte na procházku s mladými lvy, skočte si jeden z největších bungee v Africe nebo (pokud to voda dovolí) sedněte do raftu na řece pod vodopády a proplujte strmými soutěskami. Na všechno určitě budete dlouho a rádi vzpomínat.