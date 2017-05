1. Nejasný program

Jakmile nemá cestovní kancelář jasný program pro jednotlivé dny a nabízí obecný program na několik dnů dohromady, je to signál, který varuje. Platíte za zájezd a cestovní kancelář přece musí vědět, co vám za vaše peníze nabízí. Ptejte se na konkrétní program v jednotlivých dnech. Jakmile nedostanete jasnou odpověď, jděte raději o dům dál.

Ptejte se, jak dlouho program trvá, nespokojte se s informací typu: polodenní výlet, celodenní výlet. Například pro Američana je polodenní výlet maximálně 2,5 hodiny a celodenní výlet maximálně 5 hodin. Rozdílná cena zájezdu může znamenat i úplně rozdílný rozsah služeb, které cestovní kanceláře nabízejí. Nespokojte se s popisy typu: „Uvidíme kráter Ngorongoro…“ Nedá se totiž rozpoznat, zda se na něj podíváte z horní hrany kráteru, nebo do něj vstoupíte, jak dlouho v něm pobudete a zda máte v ceně i poplatek za vstup. Ten je mimochodem k dnešnímu dni 220 USD, a to je hodně znát, pokud ho máte, nebo nemáte v ceně zájezdu. A ceny vstupů do národních parků rostou každý rok. Je mnohem lepší, když je máte už v základní ceně.

U poznávacího zájezdu je program základ, a pokud máte jasno v programu, můžete teprve porovnávat jednotlivé cestovní kanceláře, do té doby můžete kupovat zajíce v pytli, i když sám sebe nazývá „splněný sen“.

Hroší bazén na dně kráteru Ngorongoro.

FOTO: andBeyond

2. Nevím, s kým poletím.

U leteckých poznávacích zájezdů je doprava velmi důležitou součástí. Je mnoho cestovních kanceláří, které lákají své klienty na velmi nízkou cenu, ale nejsou ji schopny dodržet. Vymlouvají se pak na to, že kalkulovaly do ceny letenku za tzv. běžný tarif, který ale právě teď už není k dispozici a klienti si musí připlatit mnoho tisíc korun navíc. To je velmi často používaný trik a nepodlehněte pocitu, že tak jednají všechny cestovní kanceláře, a raději se poptejte na více místech. I podle toho, jakou odpověď dostanete, poznáte, kdo to s vámi myslí dobře.

Pokud cestovní kancelář při prodeji zájezdu neví, s kým poletíte, je to divná věc. Jak mohla spočítat cenu, když nemá konkrétního dodavatele letenky? Jak mohla sestavit program, když neví, kdy přiletíte do cílové destinace a v kolik z ní budete odlétat? Trvejte na přesné a jasné informaci, na letovém řádu, na informaci, s kým letíte. Přece chcete vědět, do jakých rukou dáte své životy? Kdo vám neodpoví, není dobrým partnerem pro vaši cestu a jděte o dům dál. Navíc bez konkrétních údajů o letu si nedokážete přesně zjistit, kolik dnů ve skutečnosti budete v zemi, do které letíte.

Samui, Thajsko

FOTO: archiv autora

3. Nevím, kde budu bydlet.

Před 20 lety možná stačilo, když cestovní kancelář oznámila svým klientům, že je ubytuje během zájezdu v „hotelech turistické kategorie“. Před 15 lety možná stačilo oznámení o tom, že budete ubytováni ve „3* hotelech“. Pokud se ale s takovou informací spokojíte i dnes, jste sami proti sobě a můžete si za budoucí potíže sami. Cestovní kanceláře mají povinnost dát vám ještě před sepsáním cestovní smlouvy přesné informace o tom, kde budete bydlet. A nejde pouze o to, abyste si mohli zkontrolovat, zda kvalita hotelu odpovídá vašim požadavkům, ale i o to, kde se hotel nachází. Pokud jedete poznávat nějaké město, bydlíte v jeho centru a vše potřebné máte jen pár minut pěšky, nebo naopak bydlíte někde daleko na okraji města a za vším musíte cestovat taxíkem nebo veřejnou dopravou, je v tom veliký rozdíl. I když cena první nabídky může být o něco vyšší, ve skutečnosti ušetříte mnoho peněz a času, protože vše máte u ruky. Ptejte se, kde budete bydlet, prověřte si na internetu informace o nabízeném hotelu, chtějte, aby vše bylo v cestovní smlouvě, a trvejte na tom, že smlouva bude dodržena. Kdo není ochoten vám ještě před podepsáním smlouvy sdělit, kde budete bydlet, připravuje pro vás nemilé překvapení.

Vietnam, hotel The Anam

FOTO: archiv autora

A i když znáte jméno hotelu, chtějte vědět, jaký typ pokoje máte v ceně, a i to si pořádně prověřte. Kvalita ubytování souvisí i s hygienickým zázemím a v Africe se potřebujete umývat v bezpečné vodě a musíte jíst bezpečné potraviny.

Japonsko, Miyajima

FOTO: archiv autora

4. Nevím, co je a není v ceně.

Porovnávejte nabídky jednotlivých cestovních kanceláří až tehdy, kdy víte úplně přesně, co má která cestovní kancelář v ceně. Nedejte na své představy a sny, dejte jen a jen na to, co máte opravdu potvrzeno. Neporovnávejte jablka a hrušky, uškodíte tím pouze sobě. Skryté budoucí výdaje vás mohou velmi nemile překvapit. Vstupy do národních parků a památek, platby za místní dopravu, různé typy stravování apod. Některé cestovní kanceláře dokážou ukrýt budoucí tržby do povinných poplatků místním partnerům a místním průvodcům a do dalších dopředu nenahlášených, ale nezbytných služeb. Napište si vlastní přehled toho, co chcete na cestě opravdu vidět, proč na zájezd jedete a bez čeho pro vás nemá smysl. Pak si porovnejte, zda to vše je v nabídce, a pokud ne, co vás to bude na místě stát.

Abu Simbel

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

I tady je nutné vědět, s kým a jak letíte a kde budete bydlet. Když budete čekat na přestup šest nebo více hodin, utratíte další peníze za restauraci, a když budete bydlet mimo místa vašeho zájmu, zaplatíte další peníze za dopravu k nim. Laciná nabídka jedné cestovní kanceláře může při připočítání těchto výdajů najednou vypadat úplně jinak a může být mnohem méně výhodná než nabídka jiné cestovní kanceláře, původně vypadající jako dražší.

Utrácíte za svou dovolenou mnoho peněz a možná pojedete do cílové země pouze jednou za život, tak se podle toho chovejte.

Kostarika

FOTO: archiv CK Marco Polo

5. S jak velkou skupinou budu cestovat?

Na cenu zájezdu a na jeho průběh má samozřejmě vliv i to, s jak velkou skupinou budu cestovat. Například na safari je ideální skupina maximálně 6 osob, protože do terénního vozu se víc lidí pohodlně nevejde, pro běžné poznávací zájezdy to může být i 12 nebo dokonce 16 osob. Zvažte, co je pro vás vhodné, a chtějte jasnou odpověď od cestovní kanceláře. Při velkých skupinách (20 a více osob) se ztrácí intimita skupiny, stále se na někoho čeká, lidé nesedí u jednoho stolu, špatně se drží rytmus cesty a i průvodce má problém, aby výklad slyšeli všichni. Během pěší chůze po památkách, městech nebo přírodou se stále někdo zdržuje daleko za skupinou, a když dorazí, ptá se na věci dávno již zodpovězené apod. Nenechte se odbýt a trvejte na tom, že vám cestovní kancelář řekne, kolik je maximální počet lidí ve skupině.

Expedice do Jihoafrické republiky.

FOTO: Hana Pšeničná, CK Marco Polo

6. Vyprodáno, vyprodáno, vyprodáno.

Renomé a zkušenost s danou destinací patří určitě k argumentům, proč s některou cestovní kanceláří cestovat. I ty cestovní kanceláře, které to nemyslí s klientem úplně upřímně, jsou si toho dobře vědomy. Snaží se proto vypadat velmi seriózně a velmi zkušeně. Jedním z triků, který používají, je informování o tom, kolik zájezdů mají vyprodaných. Často nás dokonce informují i o tom, kolik jich měly vyprodaných v loňském a předloňském roce. Z hlediska aktuální nabídky je to vlastně nesmysl, protože to, co je vyprodané, si nemůžete koupit, tak proč vám něco takového nabízí. Jenže o to nejde. Jde o to vyvolat dojem, že jsou zkušené a úspěšné a že mnoho jiných klientů dalo jejich produktu přednost před produktem jiných cestovních kanceláří. Většinou jsou to právě ty cestovní kanceláře, které vám toho moc neřeknou o vašem budoucím zájezdu. Nedejte se nachytat a držte se výše uvedených rad.

Mexiko

FOTO: archiv CK Marco Polo

Kouzlo bývá vždy ukryto v detailu. Čím více detailů budete o své plánované cestě do Afriky vědět, tím snáze si vyberete cestovní kancelář, která vám bude vyhovovat, a ušetříte si zklamání. Někdy jde jen o pouhé nedorozumění, ale často jde o záměrnou manipulaci se skutečností v touze vypadat levněji a atraktivněji, nebo jen prostě více vydělat. Nic nechvátá tolik, abyste se nemohli pořádně informovat a kvalifikovaně se rozhodnout.